Как быстро навести порядок в квартире

Будем честны: уборка отнимает уйму времени и не всегда хочется возить тряпкой по столу (после работы или в законный выходной), сметая пыль.







Но рано или поздно, наступит тот самый неизбежный момент икс и тогда хочешь, не хочешь, а придётся всецело посвятить себя столь непростому делу. А чтобы рабочий процесс прошёл гораздо быстрее и эффективнее – лайфхаки в помощь.



1. Шаг первый: уборка в ванной

2. Шаг второй: уборка на кухне

3. Шаг третий: взгляд со стороны

4. Шаг четвёртый: детали

5. Шаг пятый: избавляемся от следов

6. Шаг шестой: растения

Начните уборку с ванной комнаты.Затеяли уборку? Тогда начните её с ванной комнаты, так вы не только сэкономите время, а и «убьёте» двух зайцев сразу. Но прежде чем приступить к нанесению чистящих средств на все поверхности, уберите с полок ванно-банные принадлежности, а также откройте окно, чтобы химические вещества поскорее улетучились, а не скапливались в помещении. Чистка сантехники — важнейший шаг при уборке ванной комнаты. Например, для насадки для душа или смесителя вы можете использовать чистящее средство, предназначенное для удаления отложений кальция и минералов, в то время как для зеркал и раковин подойдут универсальные чистящие средства общего назначения. Пока чистящие средства будут выполнять поставленную перед ними задачу, смело переходите на кухню.Не стоит забывать и про кухню. Уделите при уборке особое внимание мелочам.Совсем необязательно затевать генеральную уборку на кухне, чтобы привести её в порядок. Начните с малого и главного – уберите всякий хлам и грязную посуду со стола и столешниц. Затем наведите порядок в шкафах, расставляя всё по местам. Распределите все предметы так, чтобы их можно было хранить эффективным и доступным способом. Расставьте банки с крупами и специями на нижних полках, чтобы они всегда были под рукой. На верхних можно разместить губки, пакеты и прочие кухонные принадлежности, которые используются не так часто. Затем протрите раковину и смените грязные полотенца и губки на чистые. После этого стоит вернуться в ванную комнату и смыть моющие средства со всех поверхностей, протерев их сухой тряпкой. Дальше переходим к комнатам.Сделайте пару фотографий во время уборки. Взгляд со стороны поможет увидеть то, что не сразу бросается в глаза.Чтобы продолжить уборку, сделайте пару снимков комнат. Это в разы облегчит поставленную перед вами задачу, поскольку со стороны всегда виднее, что не так лежит, стоит и бросается в глаза первым делом. Переберите вещи в шкафу и на полках. Не пытайтесь сохранить то, чем не пользуетесь долгое время. Сувениры, старые книги, журналы и прочие мелочи также стоит перебрать и при необходимости выбросить. После того как все ненужные вещи будут убраны, можно переходить к более эффективной уборке. Пропылесосьте не только полы, а и мебель, используя различные насадки. Также пройдитесь под шкафами и между мебелью. Затем протрите пыль и вымойте полы.Обратите внимание на детали.Как только вы закончили с основными делами, отложите швабру в сторону и повторно сделайте ещё пару снимков. Теперь посмотрите, чего не хватает в вашем интерьере. Может быть, цветы из спальни будут гораздо эффектнее смотреться в гостиной, а журнальный столик наоборот – займёт своё место в прихожей, в то время как стоящая на полу ваза из коридора может стать частью интерьера кухни. Не бойтесь привносить креатив в своё жилое пространство, но помните о том, что не стоит его перегружать различными (особенно мелкими деталями). Также лишним не будет опрятно заправленная постель и приведённый в порядок диван. Если для вас это мелочи, то для посторонних людей подобная обстановка выглядит малопривлекательно. Вряд ли кому-то доставит удовольствие чужое постельное бельё и разбросанные вещи по квартире, висящие на спинках стульев, кресел и дивана.Хотя бы на время избавляемся от любых следов.Чтобы квартира выглядела опрятной, стоит избавиться от всех видимых следов, в том числе и от тех, которые оставляют животные (если они имеются). Пройдитесь валиком или пылесосом по тем местам, где чаще всего обустраиваются ваши питомцы. Замените воду и корм в миске, вымойте лоток и протрите поверхность, на которой он стоит. Если у вас есть маленькие дети, то постарайтесь собрать все разбросанные игрушки, книжки, карандаши и вещи, спрятав их хотя бы на время в шкаф. Также протрите все зеркальные поверхности, дверные ручки и те места, на которых отчётливо видны следы от пальцев, чашек и других предметов.Не забывайте и про пол. Следы и разводы на плитке также не добавят вам плюс как хозяйке.Приводим в порядок комнатные растения.Растения в квартире также играют немаловажную роль. Поэтому если у вас на подоконнике красуются щербленные горшки с пожелтевшими листьями и вялыми кончиками, срочно замените их на новые. Что же касается самих растений, то срежьте все увядшие листья и соцветия, подсыпьте свежую землю и при необходимости купите специальные добавки.