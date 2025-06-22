11 занятных вещиц повседневного пользования из прошлого, роскошь которых не уступала ювелирным украш

В прошлом люди пользовались в обычной жизни множеством странных предметов, существование которых сегодня вызывают недоумение. Однако такие вещицы были не просто полезными по функциям - они были ещё и показателем статусности владельца. В итоге этим гаджеты создавали настолько красивый и изящный дизайн, что даже дорогущие ювелирные украшения могут позавидовать.
1. Блоховка
Так сразу и не поймешь, что столь красивая вещица помогала поддержать гигиену. /Фото: twizz.ru
Столь нетривиальный для современного человека предмет четыре столетия назад пользовался огромной популярностью. Оно и неудивительно, ведь тогда люди сильно страдали от нашествия блох и вшей. Блохоловка же была призвана ловить этих докучающих насекомых, поэтому её изготовляли из шкурки пушных зверей, которую прикрепляли к искусственной головой и даже лапками. Но делались эти рукотворные элементы очень красивыми, с использованием драгоценностей, поэтому в качестве показателя высокого социального положения владельца они тоже активно использовались.
2. Фибула
Застёжки для одежды выглядят как дорогие драгоценные броши. /Фото: wikipedia.org
Фибула - это довольно популярное украшение, которое, впрочем, выполняло и чисто практические функции. На протяжении многих столетий они были своеобразной альтернативой сегодняшним пуговицам - с их помощью застёгивались некоторые элементы одежды. К слову, пользовались ими и мужчины, и женщины, но если некоторые эти аксессуары были довольно простыми в дизайне, то другие выглядели как настоящие шедевры ювелирного искусства.
Интересный факт: в определённом смысле фибулы используются и сегодня, но под другим названием. А всё потому, что они эволюционировали в известную современному человеку английскую булавку.
3. Флаконы для табака
На ёмкостях для нюхательного табака рисовали полноценные картины. /Фото: magazineart.art
В позапрошлом столетии табак был очень популярным, а сигареты ещё в промышленных масштабах не производились. Поэтому в повседневном обиходе были разные гаджеты для хранения вожделенной сушёной травы, в том числе флаконы, где носили нюхательный табак. Интересно, что их конструкция также предполагала наличие миниатюрной ложечки, чтобы отмерять необходимую порцию. С точки же зрения эстетики эти вещицы отличались не только дорогой отделкой металлами или камнями, но и красивейшей росписью - считается, что этот элемент дизайна европейские флаконы для табака унаследовали от китайских прототипов.
4. Портреты глаза
Пожалуй, это один из самых странных способов флирта из прошлых веков. /Фото: metmuseum.org, philamuseum.org
Знакомство, общение и флирт понравившихся друг другу молодых людей около трёхсот лет назад был куда более занятным и сложным, чем сегодня. Тогда было нормой оставлять объект своей симпатии инкогнито и не встречаться часто публично. Но чтобы чувства не угасали, то дарили друг другу маленькие портреты и изображением... своего глаза. Однако и такие вещицы не забывали украшать в лучших традициях изящных украшений прошлого.
5. Помандер
Предшественник духов обладал очень изящным и дорогим дизайном. /Фото: wikipedia.org
Сегодня люди выбирают на маркетплейсах небольшие флакончики для духов, чтобы их можно было удобно носить в сумке или рюкзаке. А с XIII по XVII столетия всё было совсем не так: вкусно пахнуть любили и тогда, но источник приятного запаха приходилось носить поближе к себе, ведь тогда духов ещё как таковых не было, поэтому приходилось использовать травы и благовония. Футляры для таких духов называли помандером, а изготовляли этот гаджет так, чтобы он выглядел достойно своего владельца, так что не жалели ни драгоценностей, ни долгой работы над красивым дизайном.
6. Портбукет
Подставка под букет часто выглядела более впечатляюще, чем сам букет. /Фото: ourgold.ru
Ещё один популярный некогда футляр, который активно использовали женщины - это портбукет. Правда, применялся он, если даме дарили живые цветы. С его помощью можно было переносить букет без страха испачкаться руки или одежду, а многие модификаций этих вещиц обладали раздвижными ножками, чтобы цветы можно было поставить на ровную поверхность. Причём делали их настолько привлекательными, что они своей красотой вполне могли отвлечь внимание от подаренного букета.
7. Карне
Записная книжка для бала, на которую не жалели украшений. /Фото: twizz.ru
Под этим иностранным названием скрывается довольно необычный сегодня аксессуар - бальная книжка. Такой миниатюрный блокнотик девушки XVIII - начала ХХ столетий использовали для заметок, которые делали на балах: по информации редакции novate.ru, туда записывали номер танца и кавалера, составивший тот момент даме пару. Но изготовители этих книжечек также заморачивались над дизайном, например, декорировали обложку карне не только замысловатыми узорами и драгоценными камнями, но и портретами владелицы либо её вензелем.
8. Шатлен
Крепежи для безделушек, чтобы руки освободить на улице - и те красивыми делали. /Фото: irinapetrenko.blogspot.com
Один из самых практичных вещиц прошлого, которую также сумели наградить изящным дизайном - это шатлен. Популярен этот гаджет был с XVIII по начало XX вв., когда у аристократов всё никак не появлялась привычка носить все свои безделушки, необходимые вне дома, в сумке. Вот тут шатлен и выручал: на него крепились часы, связка ключей от дома, кошелёк с деньгами и даже личная печать владельца.
9. Кольца с тайником
Знаменитый, но смертельный аксессуар интриганов эпохи Возрождения. /Фото: vk.com
Пожалуй, более известного украшения с необычным дополнительным функционалом из прошлого просто нет. Оно и понятно, ведь во многих исторических фильмах, где показывают перипетии политиков или влиятельных династий обязательно найдётся кто-то нечистый на руку, который отравит оппонента во время простого обеда. А помогали вероломному владельцу в этом кольца с тайником - там обычно хранили яды. Интересно, что создали их не на просторах Европы - их изобретателями были страны Востока, возможно, Индия. А до западноевропейских дельцов они дошли только в XVI столетии.
10. Траурная брошь
Сохранить частичку потерянного близкого человека в украшении - тренд викторианской эпохи. /Фото: wikipedia.org, marketsquarejewelers.com
Позапрошлый век был удивительной эпохой с точки зрения внимания к периоду траура. И ради сохранения памяти о покойном на что только не шли, даже фотогравировали покойных. Но не менее популярными были специальные брошки либо украшения другого рода, которые роскошно украшались, но не только драгоценностями или приятным дизайном. Во время их изготовления мастера использовали волосы человека, которого потерял заказчик и память о котором тот стремится сохранить.
11. Кольца для лучников
Кольцо для стрельбы из лука - практичный ювелирный шедевр. /Фото: livemaster.ru
Несмотря на то, что воины частенько вели более аскетичный образ жизни, однако и у них были свои, причём повсеместно популярные украшения. А всё потому, что их носили не эстетического наслаждения ради или чтобы статус подчеркнуть, но и для помощи в бою. Вот и у лучников были такие кольца, которые носились на большом пальце и помогали защитить его от ран, получаемых во время стрельбы из лука от постоянного трения тетивы. Впрочем, такой функционал совсем не означает, что такие кольца вполне могут быть дорого и изящно украшены ювелирами.
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