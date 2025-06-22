11 занятных вещиц повседневного пользования из прошлого, роскошь которых не уступала ювелирным украш

1. Блоховка

Так сразу и не поймешь, что столь красивая вещица помогала поддержать гигиену. /Фото: twizz.ru

2. Фибула

Застёжки для одежды выглядят как дорогие драгоценные броши. /Фото: wikipedia.org

3. Флаконы для табака

На ёмкостях для нюхательного табака рисовали полноценные картины. /Фото: magazineart.art

4. Портреты глаза

Пожалуй, это один из самых странных способов флирта из прошлых веков. /Фото: metmuseum.org, philamuseum.org

5. Помандер

Предшественник духов обладал очень изящным и дорогим дизайном. /Фото: wikipedia.org

6. Портбукет

Подставка под букет часто выглядела более впечатляюще, чем сам букет. /Фото: ourgold.ru

7. Карне

Записная книжка для бала, на которую не жалели украшений. /Фото: twizz.ru

8. Шатлен

Крепежи для безделушек, чтобы руки освободить на улице - и те красивыми делали. /Фото: irinapetrenko.blogspot.com

9. Кольца с тайником

Знаменитый, но смертельный аксессуар интриганов эпохи Возрождения. /Фото: vk.com

10. Траурная брошь

Сохранить частичку потерянного близкого человека в украшении - тренд викторианской эпохи. /Фото: wikipedia.org, marketsquarejewelers.com

11. Кольца для лучников

Кольцо для стрельбы из лука - практичный ювелирный шедевр. /Фото: livemaster.ru