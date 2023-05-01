8 особых приемов, которыми пользуются рестораны, чтобы сбить с покупателя побольше денег

Надо перестать быть наивным клиентом.

1. Акцент на дорогих блюдах

Красивые фотографии блюд лучше всего привлекают внимание клиентов. /Фото: cham.com.ua

2. Большие тарелки

Большие тарелки делают любое блюдо более привлекательным, необычным и роскошным. /Фото: opinionpoint.com.au

3. Столики с красивым видом

Если к ресторану прилагается красивый вид, то нужно подготовиться к более внушительному чеку. /Фото: i.pinimg.com

4. Бесплатные закуски

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. /Фото: i.pinimg.com

5. Необычные названия блюд

Не обязательно готовить изысканные блюда, важнее правильно назвать еду. /Фото: travelmamas.com

6. Чек отдается клиенту-мужчине

Мужчина чувствует себя более значимым и солидным, когда платит значительные чаевые. /Фото: joinposter.com

7. Блюдо от шеф-повара

Добавление нескольких ингредиентов еще не делает блюдо особенным. /Фото: tn.oblast.online

8. Сбыт нераспространенных позиций меню

Привлечь внимание клиента довольно просто. /Фото: cmsmedia.titanka.com