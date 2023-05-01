8 особых приемов, которыми пользуются рестораны, чтобы сбить с покупателя побольше денег

Надо перестать быть наивным клиентом.
В каждом деле есть свои особенности и коронные приемы, с помощью которых можно выбить больше прибыли. Ресторанный бизнес — не исключение. Управляющие используют целый набор хитростей, благодаря которым они повышают лояльность клиентов и заставляют их платить гораздо больше, чем те рассчитывали. Некоторые приемы довольно очевидные, а вот о других можно и не узнать, если специально не прочитать. Редакция Novate.ru предлагает познакомиться с наиболее распространенными хитрыми уловками ресторанных работников, чтобы в следующий раз не попасться на их удочку, по крайней мере, неосознанно.
1. Акцент на дорогих блюдах
Красивые фотографии блюд лучше всего привлекают внимание клиентов. /Фото: cham.com.ua
Чтобы клиенты заказывали более дорогие блюда, в меню на них неявно, но обращают внимание. Для этого самые дорогие позиции располагаются отдельно, выделяются с помощью окружающего пустого пространства или рамочки. К дорогому блюду меню обязательно прилагаются красочные большие фото, которые вызывают аппетит и провоцируют заказать именно эту позицию. Чаще всего дорогие блюда располагаются в верхней части меню, чтобы сразу привлечь внимание клиента и повысить вероятность выбора.
2. Большие тарелки
Большие тарелки делают любое блюдо более привлекательным, необычным и роскошным. /Фото: opinionpoint.com.au
В ресторанах для подачи блюд почти всегда используются большие тарелки. Такой выбор делается неспроста. С помощью такой простой уловки повара привлекают больше внимания к своим блюдам и делают их более презентабельными. За счет большой тарелки любая еда выглядит более дорогой и солидной.
Многие дизайнеры также утверждают, что блюда крупного размера делают пищу более аппетитной, а также подчеркивают важность момента подачи. В этой хитрости есть и еще один очень полезный эффект для владельцев ресторанного бизнеса. Согласно данным научного эксперимента, который проводился среди двух групп людей с различными вкусовыми предпочтениями и весовой категорией, клиенты, которые едят с большой тарелки, зачастую не ощущают сытости и заказывают дополнительные блюда. Тогда как трапеза с тарелками обычного размера быстрее дает мозгу визуальный сигнал о насыщении.
3. Столики с красивым видом
Если к ресторану прилагается красивый вид, то нужно подготовиться к более внушительному чеку. /Фото: i.pinimg.com
Никто не будет спорить с тем, что в ресторан большинство людей идет не только ради еды, но и для особой атмосферы, которая там поддерживается. Для удовлетворения клиента важно все: приятная музыка, качественное обслуживание, необычное окружение и, конечно же, красивый вид. Зачастую все эти приятные дополнения даже важнее самого насыщения едой. Именно поэтому заведения с красивым оформлением и видом из окна пользуются своими преимуществами и получают более высокую прибыль. Обычно в таких заведениях позиции меню на 10-20 процентов дороже, чем в аналогичных ресторанах с непримечательным оформлением или расположением.
4. Бесплатные закуски
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. /Фото: i.pinimg.com
Бесплатные закуски — это еще один хитрый прием, с помощью которого клиента пытаются заставить заплатить больше. Зачастую такой лайфхак используют в барах или ресторанах-пивоварнях, презентуя бесплатные орешки, сухарики или другие соленые закуски. Делается это с особым умыслом: обилие соли вызывает жажду и аппетит, благодаря чему клиент, скорее всего, будет заказывать еще. Такой расклад обязательно будет выгоден ресторану.
5. Необычные названия блюд
Не обязательно готовить изысканные блюда, важнее правильно назвать еду. /Фото: travelmamas.com
Когда самые привычные блюда называются креативно, это вызывает интерес и желание их попробовать. Красочные эпитеты будоражат фантазию, вызывают аппетит и улучшают настроение, повышая лояльность клиентов. Презентабельное и эксклюзивное меню с необычными названиями точно привлечет широкую аудиторию постоянных посетителей.
6. Чек отдается клиенту-мужчине
Мужчина чувствует себя более значимым и солидным, когда платит значительные чаевые. /Фото: joinposter.com
Отдавать счет преимущественно мужчинам привыкли официанты. Этот нехитрый прием обычно позволяет им быстрее получить расчет и приличные чаевые. А все из-за того, что опытные официанты тонко чувствуют человеческую психологию. Если мужчина приходит с дамой, то он, скорее всего, захочет показаться щедрым и солидным, а поэтому расплатиться по счету, даже особо не заглядывая в него, и уж точно не анализируя каждую позицию.
7. Блюдо от шеф-повара
Добавление нескольких ингредиентов еще не делает блюдо особенным. /Фото: tn.oblast.online
Большинство клиентов считают, что «блюдо от шеф-повара» — это самое сложное, необычное и потому явно дорогостоящее яство. Однако это не всегда так. В некоторых ресторанах это действительно гастрономическое удовольствие, однако в других — просто красивая уловка, чтобы заставить доверчивого клиента заплатить за блюдо гораздо больше. Завышенная в два раза цена оправдывается немного измененным рецептом привычного блюда и оригинальной подачей.
8. Сбыт нераспространенных позиций меню
Привлечь внимание клиента довольно просто. /Фото: cmsmedia.titanka.com
Чтобы продавать не особо распространенные блюда меню, рестораны также используют определенную хитрость. Они стараются располагать эту позицию в центре меню, чтобы посетитель чаще всего пробегал по ней глазами, когда просматривает меню снизу вверх и обратно.
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