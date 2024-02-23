6 советов, как ездить в темноте, чтобы не попасть в передрягу

Управление автомобилем в ночное время является одним из сложнейших испытаний для водителя. | Фото: gaibrest.by
Управление автомобилем в ночное время является одним из сложнейших испытаний для водителя. Уровень аварийности при езде ночью практически в два раза выше «дневных» показателей. Именно поэтому водитель должен иметь определённые знания и подготовку для езды ночью.
1. Про фары и стекло
Самая большая проблема ночной езды – плохая видимость. | Фото: drive2.ru
Самая большая проблема ночной езды – плохая видимость. Все, что может сделать водитель для ее решения – это привести в порядок то, что за эту самую видимость в его автомобиле отвечает. Для этого нужно хотя бы раз в месяц протирать стекла внутри и снаружи, особенно это касается ветрового стекла.
Грязные стекла могут не только ухудшать видимость, но и искажать истинные размеры и дистанции, что, пожалуй, еще хуже. Также необходимо при каждом прохождении технического осмотра (а при правильной эксплуатации авто это должно происходить каждые 15000 км) проводить регулировку фар. Правильно отрегулированные фары – залог хорошего света, а, следовательно, и лучшей видимости ночью. К тому же они гораздо меньше ослепляют встречных водителей. Ранее Novate.ru уже писал о том, как правильно регулировать фары.
2. Еще немного про фары…
Водитель при помощи корректора фар может регулировать угол светового пучка в зависимости от загрузки машины. | Фото: infocar.ua
Во многих современных машинах установлены так называемые «умные фары», которые сами меняют угол освещения в зависимости от загрузки автомобиля, подсвечивают повороты и переключаются с ближнего света на дальний. Однако, если в автомобиле нет подобной системы, то все вышеперечисленные задачи ложатся на водителя. Он при помощи корректора фар может регулировать угол светового пучка в зависимости от загрузки машины.
Так, если на заднем сиденье сидит один человек, то регулятор корректора необходимо поставить на отметку «1», если людей сзади двое или трое – на «2». Если автомобиль едет с полной загрузкой, то регулятор необходимо перевести в положение «3». Ну и, естественно, водитель должен переключаться с дальнего света на ближний при пересечении с встречными машинами, чтобы не слепить других водителей.
3. Сумерки
Не самом деле, сложнее всего вести машину ночью, а в сумерки. | Фото: auto.onliner.by
Не самом деле, сложнее всего вести машину не ночью, а в сумерки. Глаз устроен таким образом, что в сумеречное время он видит хуже всего: объекты теряют четкость, смазываются расстояния и дистанции. Поэтому, фары необходимо включать задолго до наступления темноты. Делается это не столько для того, чтобы улучшить видимость, сколько для того, чтобы обозначить себя на дороге.
4. Встречные разъезды
Даже при ближнем свете фар встречной машины водитель будет некоторое время ехать вслепую. | Фото: drive2.ru
Встречные разъезды ночью доставляют кучу неудобств. Даже при ближнем свете фар встречной машины водитель будет некоторое время ехать вслепую. Чтобы минимизировать эффект ослепления, нужно стараться фокусировать взгляд не на проезжающий автомобиль, а далеко вперед не дорогу. И при этом нужно быть готовым к тому, что при выезде из зоны ослепления на дороге может внезапно обнаружиться препятствие. Поэтому, в этот момент желательно переставить ногу с газа на тормоз, чтобы минимизировать время реакции.
5. Ночные грузовики
Фура может оказаться намного длиннее и шире, чем показывают ее ходовые огни. | Фото: fb.ru
Нужно всегда помнить и быть готовым к тому, что фура может оказаться намного длиннее и шире, чем показывают ее ходовые огни. Из ее кузова вполне может торчать никак не обозначенный швеллер или труба. Поэтому приближаться перед обгоном слишком близко к грузовикам и фурам не стоит. И вообще, ночью все дистанции лучше увеличить в полтора-два раза.
6. Стоянка ночью
Останавливаясь на обочине ночью, ни в коем случае не стоит выключать габариты. | Фото: unian.net
Бывает такое, что нужно остановиться на обочине. Если такая необходимость возникает ночью, то маневр этот из разряда «обычного» переходит в разряд маневров повышенной опасности. Стоящий ночью на обочине автомобиль с выключенными габаритными огнями совершенно не видно. Поэтому, останавливаясь на обочине ночью, ни в коем случае не стоит выключать габариты, а лучше включить еще и «аварийку».
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