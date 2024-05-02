Натуральная подкормка для комнатных растений

Дайте эту подкормку герани, фиалке, комнатным розам и многим другим цветам, которые есть у вас дома. Вы увидите преображение очень скоро!

Растения начнут выпускать цветоносы и продолжительно радовать вас своей красотой. Для этого вам понадобится одна простая подкормка чуть ниже! Каждый сможет её приготовить. Подкормка содержит в себе все необходимые элементы для питания и бурного цветения растения!







Подкормка йодом

Возьмите 1 л тёплой, чистой, отстоянной воды. Добавьте в неё 2 капли йода. Это природный стимулятор цветения.Однако одного йода недостаточно, чтобы добиться желаемого заметного эффекта. Поэтому добавьте к нему 1 ч. л. мёда. Он содержит в себе множество полезных веществ для питания растения.Поливайте комнатные растения 1 раз в 2-3 недели. Это натурально и так эффективно!Такая простая, но мощная и полностью натуральная подкормка поможет вашим комнатным растениям скорее зацвести. Пробуйте, экспериментируйте и наслаждайтесь шикарным цветением!