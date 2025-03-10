Как Эдит Пиаф, которую обвиняли в помощи фашитам, спасла 118 пленников из немецких лагерей

Французскую певицу знали и любили, без преувеличения, во всём мире. Она смогла подняться к вершинам славы исключительно благодаря собственному таланту и впечатляющей работоспособности. Она была небольшого роста и очень хрупкой и получила прозвище «Маленький воробей», ведь её псевдоним Пиаф на парижском арго значит «воробушек».
Маленький воробей
Эдит Пиаф.
К моменту начала Второй мировой войны Эдит Пиаф уже успела прославиться. Она выступала в «АВС» на Больших бульварах – самом знаменитом мюзик-холле Парижа, поклонники восторгались её необыкновенным голосом и готовы были слушать песни в её исполнении едва ли не круглосуточно. Любили Эдит Пиаф уже тогда не только в родной Франции, а в разных странах, в том числе и в Германии.
Спустя год после начала Второй мировой, когда во Франции уже находились немецкие войска, певица продолжала заниматься тем, что любила и умела лучше всего, она пела, по большей части для французских солдат. Она не брезговала выступать в казармах, считая, что таким образом поднимает боевой дух людей, призванных её защищать.
Эдит Пиаф.
Ей самой тогда приходилось не слишком сладко. Она успела расстаться с Раймондом Ассо и пережить смерть родителей, а наметившийся спад в карьере заставил Эдит Пиаф уйти на какое-то время в тень. Однако её волю никому сломить не удалось, она продолжала петь. Спектакль «Равнодушный красавец», где певица сыграла главную роль, снова вознёс Эдит Пиаф к вершинам популярности, а вскоре она получила приглашение посетить Германию с концертами.
На своих условиях
Эдит Пиаф.
Конечно, Эдит Пиаф могла отказаться и никуда не ехать. Она могла и дальше петь в родной Франции, но исполнительница согласилась, поставив два условия. Во-первых, она хотела петь не только для немецких солдат, для чего её, собственно, и приглашали. Она хотела петь для людей, находящихся в концентрационных лагерях. И руководство германии согласилось с этим условием. Во-вторых, Эдит Пиаф собиралась фотографироваться с теми, для кого она пела. И снова получила согласие.
Концерты её прошли с большим успехом. Пиаф вернулась на родину с фотографиями, а после снова отправилась в Германию. Только теперь она везла с собой в чемодане с двойным дном документы, новые паспорта для людей, находившихся в плену. После каждого выступления перед узниками она раздавала им продукты. А вместе с ними и новые паспорта, карты и компасы. Из общих снимков она вырезала фотографии пленников и при помощи влиятельных друзей из французского Сопротивления делала поддельные документы.
Эдит Пиаф.
Она побывала в 11 концлагерях, где потом стали пропадать узники. Это были те, кого вывозили на работы за пределы лагерей, и у которых была возможность затеряться и сбежать благодаря липовым паспортам. Некоторые оставались рядом с Эдит Пиаф и выдавали себя за её музыкантов, кто-то просто сбегал. Когда немцы стали замечать пропажу пленных, и у них появились какие-то подозрения, исполнительница перестала ездить на гастроли.
Впоследствии биограф Пиаф Кэролин Берк расскажет о том, что план по спасению пленных евреев был придуман и разработан участником Сопротивления и секретарём певицы Андре Бигиром, утверждавшим, что «воробушек» была его соратницей по борьбе с оккупантами.
Несгибаемая Эдит Пиаф
Эдит Пиаф.
После окончания Второй мировой войны на певицу обрушились с обвинениями в пособничестве врагу, поддержке нацистов и её повиновении оккупантам. По ходатайству французского трибунала её внесли в список тех, чьи записи не должны звучать на радио. Но Эдит Пиаф точно знала: она поступила по совести. На одном из допросов она в подробностях рассказала о том, как спасала людей во время своих военных «гастролей».
Эдит Пиаф.
В результате проведённой проверки Эдит Пиаф была полностью оправдана, её голос снова звучал на радио, а популярность только росла. Давая интервью одному из французских изданий, певица поделилась своими воспоминаниями о помощи в спасении 118 пленников, обречённых на смерть. У неё были все основания гордиться собой, но «воробушек» никогда не ставила это себе в заслугу. Она говорила лишь о своей помощи, а не главной роли в этом деле.
Эдит Пиаф.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии