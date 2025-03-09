Маскировщики 80-го уровня из мира фауны

Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию. Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы? Ответ эволюции – маскировка. Бытует мнение, что лучше всех в природе маскируется хамелеон, однако, это далеко не так, и наша подборка фотографий убедит вас в этом.

Листохвостый геккон. Лягушка вида Theloderma corticale. Эндемик Вьетнама.Заяц-беляк.Цветочный паук.Техасский гремучник.Черепаха . Моль.Североамериканская совка.Морской конёк-тряпичник.Бабочка.Хамелеон вида Calumma gastrotaenia.Дымчатый лягушкорот.Ягуар.Морской конёк.Нимфалида вида Kallima inachus.Бородавчатка.Паук-герсилиида . Трубкорыл.Кузнечик.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)