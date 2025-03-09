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Маскировщики 80-го уровня из мира фауны

Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию. Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы? Ответ эволюции – маскировка. Бытует мнение, что лучше всех в природе маскируется хамелеон, однако, это далеко не так, и наша подборка фотографий убедит вас в этом.



Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Листохвостый геккон.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Лягушка вида Theloderma corticale. Эндемик Вьетнама.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Заяц-беляк.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Цветочный паук.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Техасский гремучник.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Черепаха.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Моль.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Североамериканская совка.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Морской конёк-тряпичник.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Бабочка.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Бабочка.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Хамелеон вида Calumma gastrotaenia.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Дымчатый лягушкорот.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Ягуар.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Морской конёк.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Нимфалида вида Kallima inachus.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Бородавчатка.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Паук-герсилиида.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Трубкорыл.

Максировщики 80-го уровня из мира фауны

Кузнечик.

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