«Прародительница» Майкла Джексона: Почему изображение древнеегипетской женщины так похоже на Майкла

В мире существует немало музеев, хранящих артефакты Древнего Египта, однако в Чикагском музее естественной истории есть кое-что, от чего у особо впечатлительных натур пробегают мурашки по телу. Здесь, в числе других экспонатов, относящихся к эпохе фараонов, выставлена фигура, один в один похожая на Майкла Джексона. Лицо древней женщины с крупными выпуклыми глазами, впалыми щеками и практически отсутствующим носом настолько сильно напоминает лицо мировой знаменитости, что в последние годы музей стал местом паломничества поклонников певца.
Дама-двойник из глубины веков
Древний бюст долгое время не привлекал внимания посетителей – по словам смотрителей, он пылился в углу, по крайней мере, лет двадцать. Но в 2009 году, вскоре после смерти Джексона, в прессе то и дело стали появляться фотографии экспоната и статьи о невероятном сходстве певца и его «египетского предка». Прознав о загадочной реликвии, поклонники короля поп-музыки стали собираться в музее толпами. Изучив древнеегипетскую фигуру, фанаты просто диву давались: сходство оказалось поразительным.
Скульптура, сделанная несколько тысячелетий назад. /Фото:artdaily.com
Некоторые фанаты даже выдвинули версию о реинкарнации. Ну а те, кто не верит в мистику, предположили, что незадолго до своей первой пластической операции Джексон побывал в этом музее, и образ древнеегипетской незнакомки настолько впечатлил его, что он решил «сделать» себе такое же лицо.
Некоторые уверены, что король поп-музыки выбрал себе такую внешность, очарованный образом древней статуи. /Фото:blkcosmo.com
На самом деле король поп-музыки, скорее всего, никогда не видел эту фигуру. Однако для своего клипа, снятого в 1993 году на хит Remember the time, он выбрал именно тематику Древнего Египта и сам предстал перед зрителями в образе древнеегипетского юноши в золотистых одеждах. И это делает чикагский экспонат еще более символичным и мистическим в глазах фанатов покойного певца.
Майкл Джексон, Эдди Мерфи (в роли фараона) и топ-модель Иман (в роли царицы), участвовавшие в клипе на песню Remember the time.
Несмотря на то, что с момента кончины Джексона прошло уже почти десять лет, в музей продолжают приезжать все новые и новые поклонники творчества поп-звезды, чтобы поглазеть на «двойника».
По причине повышенного интереса к артефакту, не утихающего до сих пор, смотрители чикагского музея запретили экскурсантам прикасаться к нему и даже поместили бюст за стеклянный защитный экран.
Куда пропал нос?
Особенное впечатление на посетителей выставки производит нос древней женщины – вернее, то, что от него осталось. Джексон, как известно, неоднократно делал ринопластику, и его нос был совсем крохотным, что лишь подчеркивает сходство его лица с египетским изображением.
Майкл Джексон перенес, как минимум, две операции по изменению носа, и в последние годы с этой частью лица у него было не все в порядке. /Фото::300experts.ru
Археологи выдвинули несколько версий того, что могло произойти с этой частью лица древней фигуры.
Во-первых, у многих других египетских скульптур и даже скульптур из Древней Греции или Рима отсутствовал или был поврежден нос или другие выступающие части тела и, скорее всего, это было делом рук современников. Ранние поклонники различных религий, включая христианство и ислам, оскверняли подобные статуи, чтобы тем самым показать свое отношение к язычеству и идолопоклонничеству.
Согласно второй версии, повреждение лица не было намеренным. Дело в том, что огромное количество древних статуй было извлечено археологами из-под тонн песка, грязи или других отложений. Так что неудивительно, что некоторые артефакты были найдены без носов или же без других частей тела – например, ушей, рук или ног.
Почти полное отсутствие носа археологи объясняют естественными причинами. Фото: Лукас Ливингстон, ancientartpodcast.org
Есть и еще одно возможное объяснение отсутствию носа. В то время, когда археология только зарождалась как наука, не все «копатели» были осторожны при работе с древними находками, поскольку не располагали подходящими инструментами. Вполне возможно, что повреждение было нанесено артефакту при его очистке.
Между тем, у еще одной древнеегипетской фигуры (это женская голова, выполненная в похожей манере), расположенной на выставке по соседству с «прообразом Джексона», тоже отколот нос, однако фанаты певца не обращают на этот факт никакого внимания.
Странный артефакт отделяет от фанатов певца плотное стекло.
История знаменитого экспоната
Подробных сведений о происхождении этой фигуры и том, кого конкретно она изображает, у археологов нет – известно только, что она была изготовлена в период Нового Царства, который длился с 1550-го по 1050 годы до нашей эры. Это означает, что бюст был создан в то время, когда Египет находился под властью юного царя Тутанхамона либо Рамзеса II.
Таинственный артефакт был привезен в музей из Каира в конце позапрошлого века и стал частью большой тематической коллекции, однако в зале его выставили только в 1988 году, когда здесь открылась постоянная масштабная экспозиция, посвященная Древнему Египту.
Кстати, сама по себе выставка невероятно интересная и, можно сказать, не имеющая аналогов. Она предполагает посещение древней гробницы и обозрение множества мумифицированных людей и животных. Кроме того, посетители могут прогуляться по воссозданному участку долины реки Нил, а также ознакомиться с древнеегипетским бытом и увидеть реконструированный рынок времен фараонов.
Поклонники Джексона до сих пор ищут связь между поп-идолом и древнеегипетскими артефактами музея. /Фото:pangcouver.com
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