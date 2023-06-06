6 продуктов, которые лишают сил и вызывают сонливость уже в середине дня

Если хочется весь день быть бодрым и энергичным, нужно правильно завтракать и обедать. Однако вряд ли это получится сделать, если употреблять продукты из нашего списка. Novate.ru рассказывает, какая еда отнимает силы и навевает сонливость, да так, что приходится приходить в себя при помощи пары чашек кофе.
1. Сладкий завтрак
Круассаны со сладкой начинкой лучше не есть на завтрак. / Фото: artfile.ru
Сколько раз мы видели по телевизору, как главные герои фильма или рекламы начинали свой день со сладких хлопьев, круассанов или йогурта. Со стороны это выглядит так, будто лучшего варианта завтрака и придумать нельзя: быстро, вкусно и питательно. Увы, все не так просто. В «идеальных завтраках» содержится огромное количество сахара. Если вы съедите сладости натощак, начнет работать поджелудочная железа, главная задача которой, выработать столько инсулина, чтобы хватило на снижение уровня сахара в крови. Отсюда и усталость.
Резкий скачок сахара в крови имеет еще один побочный эффект – повышение аппетита. Поэтому не удивляйтесь если, позавтракав круассанами, вам захочется снова перекусить уже через час. А до того вы будете чувствовать себя не энергичными, а уставшими и раздраженными. Есть и третий недостаток – если регулярно употреблять сладости на завтрак, существенно возрастет риск заболеть диабетом. Поэтому советуем отказаться от выпечки, хлебобулочных изделий или йогурта с добавками. Организму будет гораздо лучше, если вы съедите тарелку каши.
2. Белый хлеб
Белый хлеб с маслом не насытит надолго. / Фото: vladtime.ru
Белый хлеб можно употреблять не только в свежем виде в компании с супом, но также в качестве тостов, бутербродов и даже пиццы. На первый взгляд кажется, что это отличный вариант завтрака или обеда, однако эффект примерно такой же, как от сладостей. И снова мы сталкиваемся с упадком сил и чувством усталости.
Также у хлеба небольшая питательная ценность. Учитывая все этапы обработки, который он проходит перед тем, как попасть на прилавки магазинов, хлеб состоит практически из одного крахмала. Увы, это вещество является абсолютно бесполезным для насыщения организма, поэтому не ждите, что пару бутербродов на обед смогут заполнить желудок до вечера. Скорее всего, вы захотите повторно перекусить уже через полтора-два часа, что неизбежно приведете к набору лишнего веса.
3. Энергетические напитки
Такие напитки насыщают энергией только в рекламе. / Фото: productovich.ru
Реклама подобных напитков пытается убедить нас, что это отличный вариант для быстрого получения энергии и, как следствие, повышения продуктивности. Увы, это миф. В их составе содержатся аминокислоты под названием таурин и L-карнитин. Они действительно присутствуют в наших мышцах и тканях, а также участвуют в энергетическом обмене, но никак не влияют на наши ощущения. Возникает закономерный вопрос: почему тогда мы ощущаем прилив сил после нескольких глотков энергетика?
Дело все в том же сахаре. Только представьте: в одной банке напитка содержится около 13 ложек! Цифра космическая, особенно учитывая тот факт, что рекомендуемая ВОЗ дневная доза составляет 6 ложек для одного человека.
Как только в крови повышается уровень сахара, сердцебиение учащается и повышается уровень активности. Однако это ненадолго – спустя пару часов остается лишь усталость и головная боль. Если только следом за первым не пойдет второй энергетик. Однако если злоупотреблять такими напитками, могут начаться проблемы не только с лишним весом, но также уровнем сахара в крови, а возможно, и с сердцем.
4. Кофе
Кофе вызывает привыкание. / Фото: placepic.ru
Наверняка вы замечали, что после чашки крепкого кофе, вы начинаете чувствовать себя так, как будто вам грозит опасность. И это неудивительно, ведь надпочечники начинают вырабатывать адреналин и кортизол, как только кофеин попадает в кровь. Это, конечно, бодрит, поэтому после чашки американо или эспрессо мы действительно чувствуем себя энергичнее. Если выпивать одну чашку в несколько дней, приятный бодрящий эффект быстро пройдет, но вреда для здоровья не будет. Если же попытки проснуться с помощью кофе являются систематическими, и вы каждый день покупаете несколько стаканчиков напитка в ближайшем кафе, надпочечники просто перестают на это реагировать. Постепенно вы привыкаете к напитку и вам нужны все большие дозы, чтобы взбодриться. Что касается организма, то он будет реагировать на кофе своеобразными скачками энергии: сначала вы полны сил и энергии, а через несколько часов – полностью разбиты
5. Копченые, жареные и квашеные продукты
Картофель фри долго переваривается. / Фото: zastavki.com
Как бы сильно мы не любили эти продукты, они являются лидерами по количеству этапов обработки, а потому теряют большинство полезных веществ. А теперь давайте вспомним, из чего состоит всеми любимый фастфуд? Правильно: из жареных и копченых блюд, которые зачастую входят в меню если не завтрака или обеда, то ужина точно.
Чтобы «быстрые» блюда имели долгий срок хранения и насыщенный вкус, их обрабатывают в несколько этапов. Кроме того, жирная пища долго переваривается, из-за чего может возникнуть тяжесть в желудке. При этом нельзя сказать, что она даст вам много энергии, учитывая небольшое количество полезных веществ. Можно сделать вывод, что фастфуд хорош только когда вам нужно быстро что-то перекусить, например, в путешествии. А вот в качестве полноценного ужина или обеда он не подойдет.
Еще один минус фастфуда заключается в том, что такие блюда обладают очень ярким и насыщенным вкусом, поэтому после их регулярного употребления другие продукты покажутся пресными. Если вы обедаете в Макдональдсе пять раз в неделю, не удивляйтесь, что и в выходной вам захочется перекусить бургером и картошкой фри.
6. Красное мясо
Ростбиф из говядины. / Фото: edinstvennaya.ua
О пользе и вреде красного мяса споры ведутся до сих пор. С одной стороны, в его состав входит большое количество необходимых организму микроэлементов. С другой – есть ряд побочных эффектов, которые тоже нельзя игнорировать. Как бы то ни было, красное мясо точно не сможет надолго утолить аппетит и зарядить энергией на весь день. Во-первых, желудок его очень долго переваривает. Во-вторых, то, на сколько красное мясо будет полезным, зависит от правильности его обработки. Если вы готовите себе на завтрак яичницу с сосисками и бутерброд с колбасой, не ждите, что они вас насытят. Чтобы переработать эти продукты, организм потратит очень много сил и в результате вы ощутите только усталость, а через некоторое время – и чувство голода.
Не готовы отказаться от мяса? Тогда выбирайте продукты, которые практически не подвергаются обработке. И лучше перенесите мясные обеды и ужины на выходные, когда вам не нужны такие заряды энергии и бодрости, как в будние дни на работе.
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