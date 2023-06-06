6 продуктов, которые лишают сил и вызывают сонливость уже в середине дня

1. Сладкий завтрак

Круассаны со сладкой начинкой лучше не есть на завтрак. / Фото: artfile.ru

2. Белый хлеб

Белый хлеб с маслом не насытит надолго. / Фото: vladtime.ru

3. Энергетические напитки

Такие напитки насыщают энергией только в рекламе. / Фото: productovich.ru

4. Кофе

Кофе вызывает привыкание. / Фото: placepic.ru

5. Копченые, жареные и квашеные продукты

Картофель фри долго переваривается. / Фото: zastavki.com

6. Красное мясо

Ростбиф из говядины. / Фото: edinstvennaya.ua