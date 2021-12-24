С нами не соскучишься!

8 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Знаток моды". Пункты 2,3,4,5,6,8,9 как раз в тренде."Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого." - нет э...10 вещей, которые...

15 ностальгических фотографий, сделанных лучшими фотографами Советского Союза


Новый год в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1988 год. Фотограф: Павел Кривцов.

Новый год в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1988 год. Фотограф: Павел Кривцов.

Хороший кадр в объектив фотоаппарата поймать совсем нелегко, но если фотографу это удаётся, то фотография становится чем-то гораздо большим, чем обычный снимок. За каждым удачным кадром - история человека, города, страны. В этом обзоре собраны фотографии, сделанные именитыми советскими фотографами. Для кого-то эти снимки - возможность заглянуть в историю, а для кого-то - повод для ностальгии.

1. Конкурс парикмахеров


Конкурс парикмахеров в Москве. СССР, 1975 год. Фотограф: Игорь Гаврилов.

Конкурс парикмахеров в Москве. СССР, 1975 год. Фотограф: Игорь Гаврилов.

 

2. Раннее утро


Маленькая девочка играет с мячиком рано утром. СССР, 1975 год. Фотограф: Вильгельм Михайловский.

Маленькая девочка играет с мячиком рано утром. СССР, 1975 год. Фотограф: Вильгельм Михайловский.

 

3. Рекордный прыжок


Рекордный прыжок Валерия Брумеля. СССР, 1963 год. Фотограф: Александр Птицын.

Рекордный прыжок Валерия Брумеля. СССР, 1963 год. Фотограф: Александр Птицын.

 

4. На выставке в Москве


Девочка с сумкой на выставке в Москве. СССР, 1960 год. Фотограф: Николай Токарев

Девочка с сумкой на выставке в Москве. СССР, 1960 год. Фотограф: Николай Токарев

 

5. Конкурс на лучший рисунок


Дети рисуют мелом на плитах. СССР, Москва, 1960 год. Фотограф: Анатолий Хрупов.

Дети рисуют мелом на плитах. СССР, Москва, 1960 год. Фотограф: Анатолий Хрупов.

 

6. Влюбленные


Портретный снимок влюбленной пары. СССР, Москва, 1975 год. Фотограф: Гунара Бинде.

Портретный снимок влюбленной пары. СССР, Москва, 1975 год. Фотограф: Гунара Бинде.

 

7. Потёмкинская лестница


Двое ребят, идущих по Потёмкинской лестнице. СССР, Одесса, 1969 год. Фотограф: Фридрих Гринберг.

Двое ребят, идущих по Потёмкинской лестнице. СССР, Одесса, 1969 год.
Фотограф: Фридрих Гринберг.

 

8. Пушкинская Площадь


Панорама Пушкинской Площади. СССР, Москва, 1940 год. Фотограф: Наум Грановский.

Панорама Пушкинской Площади. СССР, Москва, 1940 год. Фотограф: Наум Грановский.

 

9. Утром на пляже


Подросток играется с собакой на пляже. СССР, Башкирия, 1978 год.

Подросток играется с собакой на пляже. СССР, Башкирия, 1978 год.

 

10. Портретный снимок


Симпатичная девушка в лодке. СССР, 1970 год. Фотограф: Валдиса Браунса.

Симпатичная девушка в лодке. СССР, 1970 год. Фотограф: Валдиса Браунса.

 

11. Михаил Горбачев в окружении депутатов


Михаил Горбачев в окружении депутатов Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик. СССР, Москва, 1989 год. Фотограф: Владимир Федоренко.

Михаил Горбачев в окружении депутатов Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик. СССР, Москва, 1989 год. Фотограф: Владимир Федоренко.

 

12. Грустный праздник


Новый год в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1988 год. Фотограф: Павел Кривцов.

Новый год в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1988 год. Фотограф: Павел Кривцов.

 

13. Контрольно-пропускной пункт


Пропускной пункт в 80 км от Чернобыльской АЭС. СССР, Украина, 1989 год. Фотограф: Игорь Костин.

Пропускной пункт в 80 км от Чернобыльской АЭС. СССР, Украина, 1989 год. Фотограф: Игорь Костин.

 

14. Знаменитые фигуристы


Фигуристы Белоусова и Протопопов на льду. СССР, 1965 год. Фотограф: Сергей Лидов.

Фигуристы Белоусова и Протопопов на льду. СССР, 1965 год. Фотограф: Сергей Лидов.

 

15. Наказанный школьник


Наказанный за плохое поведение школьник.

Наказанный за плохое поведение школьник.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 ностальгических фотографий, сделанных лучшими фотографами Советского Союза

И не забудьте:
15 ностальгических фотографий, сделанных лучшими фотографами Советского СоюзаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх