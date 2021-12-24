15 ностальгических фотографий, сделанных лучшими фотографами Советского Союза

Новый год в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1988 год. Фотограф: Павел Кривцов.

1. Конкурс парикмахеров

Конкурс парикмахеров в Москве. СССР, 1975 год. Фотограф: Игорь Гаврилов.

2. Раннее утро

Маленькая девочка играет с мячиком рано утром . СССР, 1975 год. Фотограф: Вильгельм Михайловский.

3. Рекордный прыжок

Рекордный прыжок Валерия Брумеля. СССР, 1963 год. Фотограф: Александр Птицын.

4. На выставке в Москве

Девочка с сумкой на выставке в Москве. СССР, 1960 год. Фотограф: Николай Токарев

5. Конкурс на лучший рисунок

Дети рисуют мелом на плитах. СССР, Москва, 1960 год. Фотограф : Анатолий Хрупов.

6. Влюбленные

Портретный снимок влюбленной пары. СССР, Москва, 1975 год. Фотограф: Гунара Бинде.

7. Потёмкинская лестница

Фотограф: Фридрих Гринберг. Двое ребят, идущих по Потёмкинской лестнице. СССР , Одесса, 1969 год.Фотограф: Фридрих Гринберг.

8. Пушкинская Площадь

Панорама Пушкинской Площади. СССР, Москва, 1940 год. Фотограф: Наум Грановский.

9. Утром на пляже

Подросток играется с собакой на пляже. СССР, Башкирия, 1978 год.

10. Портретный снимок

Симпатичная девушка в лодке. СССР, 1970 год. Фотограф: Валдиса Браунса .

11. Михаил Горбачев в окружении депутатов

Михаил Горбачев в окружении депутатов Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик. СССР, Москва, 1989 год. Фотограф: Владимир Федоренко.

12. Грустный праздник

Новый год в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1988 год. Фотограф: Павел Кривцов.

13. Контрольно-пропускной пункт

Пропускной пункт в 80 км от Чернобыльской АЭС. СССР, Украина, 1989 год. Фотограф: Игорь Костин.

14. Знаменитые фигуристы

Фигуристы Белоусова и Протопопов на льду. СССР, 1965 год. Фотограф: Сергей Лидов.

15. Наказанный школьник

Наказанный за плохое поведение школьник .