15 ностальгических фотографий, сделанных лучшими фотографами Советского Союза

Новый год в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1988 год. Фотограф: Павел Кривцов.
Хороший кадр в объектив фотоаппарата поймать совсем нелегко, но если фотографу это удаётся, то фотография становится чем-то гораздо большим, чем обычный снимок. За каждым удачным кадром - история человека, города, страны. В этом обзоре собраны фотографии, сделанные именитыми советскими фотографами. Для кого-то эти снимки - возможность заглянуть в историю, а для кого-то - повод для ностальгии.
1. Конкурс парикмахеров
Конкурс парикмахеров в Москве. СССР, 1975 год. Фотограф: Игорь Гаврилов.
2. Раннее утро
Маленькая девочка играет с мячиком рано утром. СССР, 1975 год. Фотограф: Вильгельм Михайловский.
3. Рекордный прыжок
Рекордный прыжок Валерия Брумеля. СССР, 1963 год. Фотограф: Александр Птицын.
4. На выставке в Москве
Девочка с сумкой на выставке в Москве. СССР, 1960 год. Фотограф: Николай Токарев
5. Конкурс на лучший рисунок
Дети рисуют мелом на плитах. СССР, Москва, 1960 год. Фотограф: Анатолий Хрупов.
6. Влюбленные
Портретный снимок влюбленной пары. СССР, Москва, 1975 год. Фотограф: Гунара Бинде.
7. Потёмкинская лестница
Двое ребят, идущих по Потёмкинской лестнице. СССР, Одесса, 1969 год. Фотограф: Фридрих Гринберг.
8. Пушкинская Площадь
Панорама Пушкинской Площади. СССР, Москва, 1940 год. Фотограф: Наум Грановский.
9. Утром на пляже
Подросток играется с собакой на пляже. СССР, Башкирия, 1978 год.
10. Портретный снимок
Симпатичная девушка в лодке. СССР, 1970 год. Фотограф: Валдиса Браунса.
11. Михаил Горбачев в окружении депутатов
Михаил Горбачев в окружении депутатов Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик. СССР, Москва, 1989 год. Фотограф: Владимир Федоренко.
12. Грустный праздник
Новый год в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1988 год. Фотограф: Павел Кривцов.
13. Контрольно-пропускной пункт
Пропускной пункт в 80 км от Чернобыльской АЭС. СССР, Украина, 1989 год. Фотограф: Игорь Костин.
14. Знаменитые фигуристы
Фигуристы Белоусова и Протопопов на льду. СССР, 1965 год. Фотограф: Сергей Лидов.
15. Наказанный школьник
Наказанный за плохое поведение школьник.
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