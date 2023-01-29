Как кадрили мужчин наши бабушки

Предлагаем вашему вниманию дюжину советов, опубликованных британским изданием The Daily Mail, которые были актуальны до начала Второй мировой войны – в 1938 году.



С момента создания ретро-инструкции о том, как нужно вести себя в присутствии мужчины, который вам нравится, прошло чуть меньше ста лет. Устарели ли эти правила сегодня? Судите сами!











Одевайтесь у себя в будуаре, а не в присутствии мужчины. Будьте готовы к выходу в то время, на которое вы договорились.







Мужчин не слишком привлекают женщины, которые заимствуют носовые платки и оставляют на них пятна от помады. Наносите косметику, когда вас никто не видит.







Не будьте сентиментальны и не пытайтесь играть на мужских эмоциях. Мужчинам не нравятся слезы, особенно в публичном месте.







Не привлекайте внимание других мужчин, даже если вы невзначай переборщили с ликером. Иначе первое свидание может стать последним.







Не разговаривайте с мужчиной во время танца. Если он вас пригласил, значит хочет потанцевать, а не поговорить.







Никогда не сидите в развязной позе, будто растекаясь по дивану, и не смотрите на собеседника потухшим взором, даже если вам на самом деле скучно. Сядьте так, будто вы в любой момент готовы встать, закройте рот, слушайте мужчину молча.







Зеркало заднего вида в автомобиле предназначено не для того, чтобы вы поправляли макияж. Оно нужно, чтобы обеспечить водителю обзор дороги.







Не любезничайте с официантом, делая заказ. Мужчина заслуживает того, чтобы ваше внимание принадлежало ему безраздельно.







Если у вас большой бюст, наденьте лифчик. И не затягивайте свой корсет слишком туго.







Не ведите себя фамильярно на людях. Не делайте из своих отношений шоу – это признак дурного вкуса. Не вводите мужчину в замешательство и никогда не оскорбляйте его публично.







Не говорите с мужчиной об одежде и не пытайтесь описать ему свое новое платье. Обсуждайте то, что он готов обсудить.







Некоторые девушки умнеют от алкоголя, но все-таки лучше помолчать…







И не пейте слишком много, в противном случае мужчина может подумать, что все свои вечера вы проводите в обнимку с выпивкой.



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