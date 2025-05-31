Проект французского фотографа «Земля, увиденная с неба»

Французский фотограф и кавалер ордена Почётного легиона Ян Артюс-Бертран является мировой легендой воздушной фотографии. Он сделал свой первый снимок с воздуха, поднявшись на воздушном шаре над Парижем. С тех пор Артюс-Бертран выпустил около 60 книг с фотографиями, сделанными с высоты. Всего в мире продано 3 миллиона книг с его фотографиями.
Провинция Мисьонес, Аргентина. Слияние реки Уругвай и ее притока: Мексика. Разрушенная вулканом церковь San Juan Parangaricutiro: Перу. «Космонавт» на плато Наска: Филиппины. Деревня на сваях: Алжир. Жилой район: Египет. Храм Рамзеса II в скале Абу-Симбел: Берлин. «Парад любви» в парке Тиргартен: Монголия. Юрты на окраине Улан-Батора: США. Центральный парк в Нью-Йорке: Новая Каледония. Сердце из мангровых деревьев: Египет. Голубятни в Мит-Гамре: Китай. Фермеры сушат кукурузу на дороге недалеко от Пекина: Мавритания. Караван в дюнах: Россия. Рыбаки на льду Байкала: Египет. Кладбище в городе Асьют: Швейцария. Коттеджный поселок в окрестностях Женевы: Франция. Сельскохозяйственные угодья возле города Коньяк: Индия. Сушка свежеокрашенных ковров в городе Джайпур: Чили. Коровы на пастбище между дюнами: Антарктида. Колония императорских пингвинов на острове Бьюфорт: Кот-д’Ивуар. Рыбак на озере: Кения. Фламинго на озере: Россия. Извержение вулкана Карымский на Камчатке: Дания. Домики в пригороде Копенгагена: Кувейт. Мали. Мечеть: Иордания. “Карусельные” системы орошения по полях: Канада. Ледокол «Louis Saint Laurent»: Испания. Оливковая плантация в Андалусии: Таиланд. Острова Phi Phi: Франция. Площадь Шарля де Голля в Париже: Непал. Рисовые поля: Гренландия. Растаявший айсберг во фьерде: Египет. Заросли гиацинта на реке Нил: США. Гигантская надпись на вертолетной площадке в Нью-Йорке: «Мелисса, выйдешь за меня?» Япония. Фудзияма: Доминиканская республика. Свалка в Санто-Доминго: Сирия. Римский театр в Пальмире: Израиль. Солевые образования в Мертвом море: Сирия. Спутниковые тарелки на домах: Таиланд. Царские гробницы в Аюттхае: Украина. Припять — заброшенный город возле Чернобыльской АЭС: Канада. Нефтеносная пустыня: Израиль. «Тенты мира» художницы Клары Хэлтер из Иерусалима: Непал. Буддийский храм в Катманду: США. Стадион в Нью-Йорке: Западная Африка. Государство Буркина-Фасо. На уборке хлопка: Остров Реюньон в Индийском океане. Ущелье Bras de Caverne: ОАЭ. Острова Пальм в Дубае — крупнейший в мире архипелаг искусственных островов: Они же ближе: США. Трактор на поле в штате Монтана: Мадагаскар. Каменный лес Цинги-де-Бемараха. Он образовался в результате эрозии более мягкой известняковой породы: Италия. Венеция с высоты: Центральная Африка. Деревня в республике Чад: Англия. Уффингтонская белая лошадь — 110-метровая меловая фигура в графстве Оксфордшир. Возраст примерно 3 000 лет: США. Ветряные электротурбины в Калифорнии:
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