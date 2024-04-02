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Томаты, за которыми легко ухаживать

Красоту этой грядки невозможно описать словами! Это настоящие лианы со свисающими гроздьями маленьких, сладких плодов. Так можно вырастить не только черри, но и многие другие высокорослые и некрупные томаты.
За ними легко ухаживать, лианы не ломаются и отлично плодоносят! Посмотрите, как умелец организовал такую красоту на своём участке.


Огород в бутылках



Хозяин использовал большие пластиковые бутылки. У них отрезал верхнюю часть с горлышком и наполнил землей с удобрениями. Высадил рассаду томатов черри. Пролил водой и переставил на постоянное место.

Уточнение Такую грядку можно сделать и на огороде, без бутылок.


Опора для высокорослых томатов



Когда рассада подрастёт, установите опору. Это могут быть дуги из пластика, дерева, установленные напротив растений. К каждой дуге зафиксируйте планку на равном расстоянии друг от друга. Для крепления используйте кабельные стяжки (пластиковые хомуты).


Результат: арка из томатов



Томат будет расти по опоре, ему хватит солнца и воздуха. При регулярном поливе и подкормках вырастут настоящие лианы!



На которых впоследствии созреет чудесный урожай. Сделать такую томатную грядку сможет каждый огородник!



Не только красиво, но и практично! Собирать урожай удобно, лиана не ломится и не падает на землю. А как эффектно это смотрится!
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Томатысоветывыращивание

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