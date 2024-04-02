Томаты, за которыми легко ухаживать

Красоту этой грядки невозможно описать словами! Это настоящие лианы со свисающими гроздьями маленьких, сладких плодов. Так можно вырастить не только черри, но и многие другие высокорослые и некрупные томаты.

За ними легко ухаживать, лианы не ломаются и отлично плодоносят! Посмотрите, как умелец организовал такую красоту на своём участке.







Огород в бутылках

Опора для высокорослых томатов

Результат: арка из томатов

Хозяин использовал большие пластиковые бутылки. У них отрезал верхнюю часть с горлышком и наполнил землей с удобрениями. Высадил рассаду томатов черри. Пролил водой и переставил на постоянное место.Уточнение Такую грядку можно сделать и на огороде, без бутылок.Когда рассада подрастёт, установите опору. Это могут быть дуги из пластика, дерева, установленные напротив растений. К каждой дуге зафиксируйте планку на равном расстоянии друг от друга. Для крепления используйте кабельные стяжки (пластиковые хомуты).Томат будет расти по опоре, ему хватит солнца и воздуха. При регулярном поливе и подкормках вырастут настоящие лианы!На которых впоследствии созреет чудесный урожай. Сделать такую томатную грядку сможет каждый огородник!Не только красиво, но и практично! Собирать урожай удобно, лиана не ломится и не падает на землю. А как эффектно это смотрится!