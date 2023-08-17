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Будни американского публичного дома

LoveRanch – расположенный в Неваде публичный дом, пользующийся невиданной популярностью в США. Хозяином дома выступает Дэннис Хоф. В нашем репортаже – серия фотографий, на которых запечатлены служащие дома без прикрас.

Будни американского публичного дома

По рассказам хозяина дома, иногда клиенты останавливаются на целый месяц, имея в услужении около 50 девушек. При этом худые девушки здесь не в почете.

Будни американского публичного дома

Клиенты дома, как правило, очень влиятельные люди, поэтому им обеспечивают полную анонимность и тщательно следят, чтобы информация о “похождениях” клиентов не просочилась в прессу.

Будни американского публичного дома

У каждой девушки своя цена.

Будни американского публичного дома

Будни американского публичного дома

Будни американского публичного дома

Будни американского публичного дома

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