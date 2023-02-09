Зачем в аэропорту Нидерландов «на работу» были приняты свиньи

Необычная работа для пятачков в необычном месте. /Фото: pikabu.ru

Аэропорт Схипхол, Нидерланды. /Фото: amstermap.com







Гуси возле Амстердама уж слишком бесстрашные. /Фото: profile.ru

Земля по бокам от ВПП оказалась отличным местом для выращивания свеклы. /Фото: avianews.com

Кто бы мог подумать: свинки едят ботву, спасая тем самым самолёты от поломок и падений. /Фото: tabulo.ru

На другом конце планеты тоже есть свинка, которая работает в аэропорту. /Фото: rg.ru