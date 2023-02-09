Зачем в аэропорту Нидерландов «на работу» были приняты свиньи

Аэропорт - это сложный и масштабный организм, где чёткое выполнение всех участников своих обязанностей является ещё и залогом безопасного авиасообщения. Вот только порой решения, которые принимаются для этой цели, могут показаться, как минимум, странными. Так, например, на днях крупнейший аэропорт в Нидерландах принял на работу не один десяток новых «сотрудников», и никого там не удивляют, что ими стали не люди, а...свиньи. Более того, фактически именно их «работа» станет залогом более безопасного взлёта и посадки самолётов.
Необычная работа для пятачков в необычном месте. /Фото: pikabu.ru
Международный аэропорт Схипхол является крупнейшим в Нидерландах, поэтому нет ничего удивительного в том, что там ежедневно взлетают и садятся десятки самолётов. И как и в любом подобном месте, особое внимание отводится вопросу безопасности авиаперелётов. Вот только, кроме контроля за техническим обслуживанием лайнеров и мониторингом экипажей, в Схипхоле есть проблема, которая до конца пока что остаётся нерешаемой. Речь идёт о птицах, регулярно кружащих рядом со взлётно-посадочными полосами. Причём именно в этом месте данная ситуация стоит весьма остро: всё дело в том, что аэропорт располагается на высоте трех метров ниже уровня моря, что и привлекает пернатых в эту местность.
Аэропорт Схипхол, Нидерланды. /Фото: amstermap.com
Справедливости ради, следует уточнить, что сотрудники аэропорта активно борются с постоянным появлением птиц на его территории: ежедневно их отпугиванием занимаются операторы при помощи специальных лазеров и сигнальных ракет. Однако все эти меры действуют только на мелким пернатых, а настоящей проблемой остаются менее восприимчивые к этим технологиям дикие гуси - именно они чаще всего становятся причиной авиационных инцидентов: так, по данным редакции Novate.ru, в этом году на 10 тысяч взлётов-посадок примерно семь не обходится без столкновения с птицами.
Гуси возле Амстердама уж слишком бесстрашные. /Фото: profile.ru
Столь угрожающая ситуация находится на контроле у руководства аэропорта: «Гуси несут серьезный риск для безопасности полетов из-за своего размера и полета стаями. Даже один гусь может нанести немалый вред самолету». Поэтому ищут самые разные решения этой проблемы. Одно из них как раз и претворяют в жизнь: так, на «работу» в Схипхол были взяты двадцать свиней. Причиной настолько нетривиального способа снизить количество кружащих над аэропортом гусей явилась...свекла.
Земля по бокам от ВПП оказалась отличным местом для выращивания свеклы. /Фото: avianews.com
Оказывается, небольшая территория Нидерландов вынуждает правительство разрешать использовать в различных целях буквально любой кусок земли. Поэтому на полях возле Схипхола уже не один год выращивается сахарная свекла. Но когда её убирают, на участках остаётся ботва, которая и привлекает птиц. Именно для уборки этой самой ботвы и были «наняты» свинки. С владельцами животных был подписан контракт на шесть недель - именно столько времени должно хватить, чтобы остатки от свеклы исчезли с полей.
Кто бы мог подумать: свинки едят ботву, спасая тем самым самолёты от поломок и падений. /Фото: tabulo.ru
Процесс «работы» свинок будет отслеживаться специальными локаторами, которые будут фиксировать, уменьшится ли от этих действий количество диких гусей, летающих рядом с аэропортом, и если результаты будут положительными, то данная практика станет ежегодной. Однако на этом решении руководство Схипхола не остановилось: недавно на свободных участках земли, например, между взлётно-посадочными полосами, высадили специальные растения, которые большинству птиц придутся не по вкусу, что также должно отпугнуть их от этих мест. Предполагается, что достаточное количество травы должно вырасти уже в следующем году.
На другом конце планеты тоже есть свинка, которая работает в аэропорту. /Фото: rg.ru
К слову, нидерландский «лайфхак» по найму на работу свинок сам по себе не является новаторским. За океаном им нашли ещё более оригинальную вакансию. Так, в аэропорту Сан-Франциско уже несколько лет трудится пятилетний «пятачок» по имени Лилу, задача которой, по сути, сводится к функции антистресса: она помогает аэрофобам успокоиться перед полётом. Чтобы свинку было приятно не только гладить, но и просто видеть, её хозяйка тщательно следит за её внешним видом - обновляет маникюр и одевает лётную фуражку.
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