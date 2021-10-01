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Эффективный способ отстирать и отбелить вещи

Со временем все белье застирывается, а особенно белое, оно приобретает серый или желтый оттенок, который уже не уходит после обычной машинной стирки.
Однако не спешите расставаться с белыми вещами, потерявшими былой презентабельный вид, ведь есть один очень простой и бюджетный способ решить эту проблему. Вау-эффект гарантирован.
Эффективный способ отстирать и отбелить вещи

Вам потребуются:

хозяйственное мыло;
полиэтиленовый пакет;
пищевая сода

Главное средство в этом способе — обыкновенное хозяйственное мыло, однако оно должно быть хорошим, проверенным. Также можно использовать хозяйственное мыло с дополнительным отбеливающим эффектом. Еще один момент, который важно соблюсти, — вещи должны быть чистыми, постиранными.
Эффективный способ отстирать и отбелить вещи
Чистые вещи хорошо, обильно намыливаем хозяйственным мылом, а затем складываем их в полиэтиленовый пакет. Пакет завязываем и ставим в микроволновую печь на максимальную мощность примерно на 2 минуты. Если вы не очень хорошо знаете свою микроволновую печь, то лучше постепенно добавлять мощность или время. Главное, чтобы белье хорошо прогрелось и стало довольно горячим.
Так как вещи влажные, пакет стоит поместить в тарелку или другую емкость.
Эффективный способ отстирать и отбелить вещи
Далее берем горячую воду и разводим в ней соду, пищевую или кальцинированную: на 1 л воды — 1 ст.

л. соды. Вещи вынимаем из пакета и замачиваем их в содовом растворе, оставляем до полного остывания воды. В среднем на это требуется 1.5-2 часа. Однако и без замачивания результат отбеливания уже очень хорошо заметен.
Эффективный способ отстирать и отбелить вещи
По истечении времени, хорошо простирываем вещи в содовом растворе, после чего прополаскиваем их вручную или в машинке. Вот и все, у вас в руках белоснежные вещи!
Эффективный способ отстирать и отбелить вещи
Конечно, для вещей, который садятся, такой способ, к сожалению, не подойдет, так как в нем используется нагревание и горячая вода.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто, но эффективно отбелить и отстирать вещи в домашних условиях.


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Бельёотбеливание
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