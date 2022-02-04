15 необычных способов использования WD-40 для повседневных нужд

Большинство из нас привыкло думать, что WD-40 можно использовать только автомастерской.

Однако и в бытовой сфере немало областей, где поможет этот спрей. Мы нашли по крайней мере 15 необычных способов использования WD-40 для повседневных нужд.

1. Водонепроницаемая обувь

Сделать обувь водонепроницаемой.

Используйте спрей WD-40, чтобы сделать свою обувь водонепроницаемой. Нанесите немного средства на сухую чистую ткань и тщательно протрите обувь. После такой процедуры на поверхности вашей обуви появится некий тонкий защитный слой. Да еще данное средство прекрасно очищает следы соли, которой посыпают наши тротуары зимой.

2. Чистка унитаза

Сильное средство для чистки унитаза и раковины.

Следы известкового налета и ржавчины с керамических поверхностей раковины и унитаза, можно удалить с помощью WD-40. Просто распылите спрей на проблемные участки, оставьте на несколько минут и очистите с помощью щетки.

3. Удалить наклейку

Снять заводскую наклейку.

Частенько бывает так, что нужно снять заводскую наклейку с банки, кузова авто или с какой другой поверхности, а она не отклеивается ни в какую. Можно конечно испытать народные методы, которых немало, но зачем мучиться, если под рукой есть WD-40.

4. Чистая расческа

Обработайте наклейку спреем и через несколько минут она отойдет без проблем.

Тщательно очистить расческу.

Редакция знает одно секретное средство для быстрой и самой эффективной чистки расчески. Речь идет о WD-40, который поможет не только снять спутанные волосы, но и удалить остатки кожного сала с зубчиков.

5. Чернильные пятна

Отстирать чернильные пятна.

Пятна от чернил считаются трудновыводимыми. Иногда с ними не справляются даже специальные средства. А WD-40 справляется. В его состав входит уайт-спирит, способный расщеплять сложные загрязнения. Просто нанесите средство на загрязненный участок ткани, дайте ему впитаться, а после постирайте. При необходимости повторите процедуру.

6. Для стекол

Средство для мытья стекол.

Все владельцы душевых кабин со стеклянными дверцами согласятся, что отмыть их от воды, разводов и зубной пасты, бывает очень непросто. Тем не менее, по нашей информации, аэрозольное средство WD-40 прекрасно справляется с этой задачей. Кроме того, данный спрей препятствует запотеванию стекол кабинки и они дольше остаются чистыми.

7. Поржавевшие ножницы

Реанимировать поржавевшие ножницы.

Используйте WD-40 в случае, если лезвия ножниц поржавели и плохо работают. Просто нанесите немного средства на лезвия, оставьте на несколько минут, а после хорошенько протрите сухой тканью. Будьте уверены, после такой процедуры ножницы заработают, как новенькие.

8. Воск

Убрать воск с поверхностей.

Уайт-спирт, входящий в состав WD-40, позволит удалить остатки воска практически с любой поверхности. Также это средство, чуть ли не единственное, способно справиться с каплями засохшего суперклея.

9. Тугое кольцо

Снять тугое кольцо.

С помощью WD-40 удастся легко и безболезненно снять тугое кольцо с пальца или вытащить застрявший палец из какого-либо отверстия. Такого эффекта удавалось достичь благодаря маслам, которые входят в состав этого универсального американского средства.

10. Лобовое стекло

Защитить стекло от замерзания.

Вместо того, чтобы ежедневно тратить время на борьбу со снегом и наледью на стеклах авто, лучше один раз обработать их с помощью WD-40. Спирт, парафин и масла, входящие в состав этого спрея, надолго сделают ваше авто неуязвимым к этим зимним неприятностям.

11. Виниловая пластинка

Поврежденная виниловая пластинка.

Если вы являетесь ценителем виниловых пластинок и одна из них начала заедать, протрите ее мягкой, тканью, смоченной в WD-40. Такой прием позволит устранить имеющийся дефект и вернуть чистоту звучания.

12. Стальные поверхности

Почистить стальные поверхности.

С помощью WD-40 удастся реанимировать и вернуть блеск практически любой металлической детали. Смело используйте этот спрей, если нужно удалить ржавчину с гаек, инструментов, кухонной раковины или велосипедной цепи. Кстати, в последнем случае этот аэрозоль выступит еще и в качестве смазывающего вещества, которое защитит цепь велосипеда от грязи и воды.

13. Лопата

Обработка лопаты.

Используйте WD-40 для обработки садовой лопаты, если вам предстоит копать твердую почву. Такая обработка улучшит скольжение лезвия и предотвратит налипание земли. Таким же образом можно обрабатывать и лопату для уборки снега.

14. Молния

Заевшая молния.

Если молния на куртке или брюках начала заедать, обработайте ее небольшим количеством WD-40. Это значительно улучшит скольжение собачки. В данном случае, наносить спрей лучше с помощью тряпочки так, чтобы ни капли не попало на одежду.

15. Струнные инструменты

Уход за струнами.

Те, кто играют на музыкальных инструментах, будут удивлены, узнав, что WD-40 можно использовать для чистки и смазки струн. Также им можно обрабатывать все металлические части инструментов, чтобы предотвратить появление ржавчины и коррозии.

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