Как из-за золота разрушили бесценный объект исторического наследия, которому более 2000 лет

Джебель-Марага (Jabal Maragha) — это древний археологический памятник в пустыне Восточная Сахара в Судане. В прошлом месяце это место посетили эксперты из Департамента древностей и музеев Судана. То, что они увидели, привело их в настоящий ужас — на месте работали две землеройные машины и пять человек. Часть древней истории загадочного королевства Куш (Мероитского царства)— главных конкурентов Древнего Египта, была уничтожена алчными охотниками за золотом.
Это место, так безжалостно разорённое алчными охотниками за жёлтым металлом, насчитывает более двух тысячелетий истории. Оно относится к меройскому периоду, то есть к 4 веку до нашей эры. Тут было небольшое приграничное селение. Золотоискатели использовали большие камни этих древних сооружений для того, чтобы подпереть крышу места, где они отдыхали и обедали.
Камни сложены друг на друга, чтобы подпереть крышу столовой, используемой охотниками за золотом, на месте Джебель-Мараги, которому уже два тысячелетия.
Весь ужас увиденного экспертами венчала огромная траншея глубиной шестнадцать метров и шириной почти двадцать. Искатели сокровищ в своей погоне за наживой просто теряют рассудок. Они не взирают ни на что — лишь бы откопать драгоценный металл.
Районе Джебель-Марага в пустыне Байуда, примерно в 270 км к северу от столицы Судана, Хартума.
Обширная траншея, вырытая охотниками за золотом.
Археолог Хабаб Идрисс Ахмед говорит: «Это просто безумие! Чтобы ускорить процесс, они даже использовали тяжёлую технику!» Эксперт предполагает, что вредители, вероятно, обнаружили на песке следы жёлтого металла. Это пирит, который вместе с песчаником составляет слои местного ландшафта.
Уничтожение 2000-летнего городища Джебель-Мараги.
21 век оказался губительным для Джебель-Мараги, части королевства Куш, существовавшего в меройский период (1070 г. до н.э. - 350 г. н.э.). Многое было беспощадно разрушено и разграблено. Теперь и это место уничтожено. Исследователи теперь вряд ли докопаются до правды в истории этого места. В любом случае Куш - это что-то вроде серой зоны. Поскольку это царство, как правило, отождествляют с Древним Египтом, информации о нём чрезвычайно мало.
Карта Королевства Куш.
Политическая структура и социальное устройство царства Куш, как независимого древнего государства, не привлекала столь пристального внимания историков, как Древний Египет. Влияние египетских социально-политических моделей было чрезвычайно велико. Несмотря на это в истории Куш остается очень много белых пятен и двусмысленности, особенно в отношении самых ранних периодов существования государства.
Сходства между Куш и Землёй фараонов включают строительство пирамид и присутствие определённых богов, таких как Аммон и Исида. Эксперты установили, что данное царство получило независимость примерно в 1070 году до нашей эры, после распада Нового царства Египта.
Хотя Джебель-Марага не была полностью уничтожена, учёные подчеркивают, что там почти ничего не осталось. Они говорят: «Что особо оскорбительно, так это то, что невнимательные рабочие сложили друг на друга древние цилиндрические камни, чтобы подпереть крышу своей столовой». Археологам повезло, что они прибыли на место в сопровождении полиции, иначе неизвестно чем бы вся эта история закончилась. Нелегальных золотоискателей арестовали и доставили в участок. Позже, правда, отпустили не предъявив никаких обвинений. Ситуация ясно указывает на то, что тут не обошлось без коррупции.
Судан является третьим по величине производителем золота в Африке, а его добыча - это большой бизнес. Только в прошлом году, по официальным данным, коммерческая добыча золота принесла государству более 1,2 миллиардов долларов. Стоит ли говорить, что теневая добыча приносит ещё больше. Считается, что это беспощадное разрушение Джебель-Мараги было организовано какими-то очень богатыми людьми или, по крайней мере, теми, кто стремится разбогатеть. Эксперты рассказывают, что подобные происшествия в их стране не так уж и редки. Охотники за драгоценным металлом уничтожают всё: от кладбищ до храмов, стремясь нажиться. Местные власти поощряют молодых людей и отчаявшихся безработных ввязываться в это грязное дело.
На песке в пустыне разбросаны останки двухтысячелетнего поселения Джебель-Марага, разорённого охотниками за золотом.
Количество инцидентов, связанных с агрессивным уничтожением древней истории Судана, уже давно потеряло счёт. Пирамиды, построенные ещё во времена фараонов, подверглись безжалостному грабежу и разрушению мародёрами. Директор отдела древностей и музеев, Хатем ан-Нур, заявил: «Из тысячи более или менее известных мест в Судане, по крайней мере, сто были разрушены или повреждены при подобных обстоятельствах». Он добавляет: «На тридцать участков приходится один полицейский… и у него нет средств связи или подходящего транспорта». Кроме того, очень важная деталь во всём этом то, что все эти люди просто не знают истории древнего мира Судана и не осознают всей важности этого бесценного наследия. Есть надежда, что образование следующего поколения в ближайшие годы будет качественнее и они не станут так безжалостно орудовать лопатами в поисках драгоценного металла...
Профессор Мухаммад предполагает, что обучение студентов истории Судана могло бы побудить их защищать эти места.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии