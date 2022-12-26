Как из-за золота разрушили бесценный объект исторического наследия, которому более 2000 лет

Камни сложены друг на друга, чтобы подпереть крышу столовой, используемой охотниками за золотом, на месте Джебель-Мараги, которому уже два тысячелетия.

Районе Джебель-Марага в пустыне Байуда, примерно в 270 км к северу от столицы Судана, Хартума .

Обширная траншея, вырытая охотниками за золотом.

Уничтожение 2000-летнего городища Джебель-Мараги.

Карта Королевства Куш.

На песке в пустыне разбросаны останки двухтысячелетнего поселения Джебель-Марага, разорённого охотниками за золотом.

Профессор Мухаммад предполагает, что обучение студентов истории Судана могло бы побудить их защищать эти места .