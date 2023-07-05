Что происходит с телом, если есть лапшу быстрого приготовления каждый день

Хорошее напоминание, почему скупой платит дважды.
Готовить – это лишняя трата времени, а обед в кафе или ресторане – финансов. Подобным образом размышляет каждый, кто несёт на кассу очередную пачку лапши быстрого приготовления. Да, «доширак» – гениальное изобретение, которое может прекрасно выручить в походе или путешествии. Но, пожалуйста, хватит есть его каждый день. Вот, что происходит с телом, если часто заправлять его лапшой быстрого приготовления.
Дёшево и сердито?
«Доширак», «Мивина» и им подобные продукты быстрого приготовления – мастхэв любого студента, холостяка или человека, который только что взял кредит на покупку машины. Да, это быстро и нередко даже вкусно. Но за сэкономленные время и деньги тоже приходится платить. Как и предполагалось, здоровьем. И если раньше нас пугали абстрактными страшилками про вред лапши быстрого приготовления, то теперь у учёных появились серьёзные доказательства.
Чтобы найти ответ, исследователям понадобилась микрокамера.
Чтобы поставить все точки над «і» в вопросе влияния быстрой еды на организм, учёные использовали новейшие технологии – микрокамеру, которая уместилась в формате обычной пилюли.
Камера – на первое, лапша – на второе.
Устройство дали проглотить добровольцам (на самом деле все не так противно, как звучит), а после накормили их лапшой быстрого приготовления.
Учёные следили за полным циклом переваривания лапши быстрого приготовления.
Результаты встревожили: в то время как обычная порция домашней пищи переваривается в среднем за 6-8 часов (с поправкой на индивидуальные особенности, питьевой режим и прочее), «доширак» оставался в желудке и через 10, и через 12, а то и дольше. Пищеварительная система каждого из добровольцев явно испытывала трудности с переработкой лапши из пачки.
Трет-бутилгидрохинон – консервант, который в избытке содержится в лапше быстрого приготовления.
Исследователи считают, что виной тому трет-бутилгидрохинон (tertiary butylhydroquinone) – пищевая добавка, которая активно используется в еде быстрого приготовления. Она выступает в роли консерванта и значительно продлевает срок хранения продуктов. В том числе, и внутри организма после употребления.
«Доширак» может полностью засорить желудок за считанные дни.
А теперь представьте: если порция лапши может оставаться непереваренной в течение 15 часов, а человек употребляет её дважды в сутки в течение нескольких дней к ряду. Что произойдёт? О последствиях «забитого» желудка несложно догадаться.
За настоящей азиатской лапшой – в ресторан или закусочную.
Исследования ещё раз доказали простую истину: хочешь действительно сэкономить – не ленись и готовь сам дома. А если уж очень нравится вкус «рамена», то лучше заказать его в ресторане азиатской кухни. Там точно не подадут лапшу из пачки за копейки.
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