Что происходит с телом, если есть лапшу быстрого приготовления каждый день

Хорошее напоминание, почему скупой платит дважды.

Дёшево и сердито?

Чтобы найти ответ, исследователям понадобилась микрокамера.

Камера – на первое, лапша – на второе.

Учёные следили за полным циклом переваривания лапши быстрого приготовления.

Трет-бутилгидрохинон – консервант, который в избытке содержится в лапше быстрого приготовления.

«Доширак» может полностью засорить желудок за считанные дни.

За настоящей азиатской лапшой – в ресторан или закусочную.