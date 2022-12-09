Водоем с двойным дном

В океанах тоже есть свои подводные озера. Звучит как парадокс, но они вполне реальны, и чтобы увидеть их, придется отправиться на дно.







Такие озера, со своими берегами и собственной экосистемой, образуются из крупных областей сверхсоленой (содержание соли в 5 раз превышает океанический уровень) воды.







Берега образуются вокруг таких скоплений. Соль придает озеру иную плотность и океаническая вода никак не смешается с «озерной». Больше всего таких аномальных озер расположено в Мексиканском заливе. Смельчаки-фридайверы облюбовали один из самых больших ареалов соленой воды — озеро занимает пространство в 20 километров.



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