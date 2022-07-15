Кто стал прообразом для героев сказок

Читая ту или иную сказку, мало кто задумывается, как автору пришла в голову мысль о создании своих героев. А ведь у многих сказочных персонажей были реальные прототипы. Кто же стал прообразом для Пиноккио, Карабаса-Барабаса и других сказочных героев – далее в обзоре.
Пиноккио
Задумывая историю о деревянном человечке, Карло Коллоди руководствовался не просто своей фантазией. Он знал реального человека с именем Пиноккио. Тот ходил на деревянных протезах, которые ему сделал краснодеревщик Карло.
Известно, что в 1790 году во Флоренции родился Пиноккио Санчес. По мере взросления становилось ясно, что мальчик будет карликом. Несмотря на это, он отправился служить в армию, но через много лет вернулся оттуда калекой. Краснодеревщик Карло Бестульджи сделал для Пиноккио деревянные протезы и перегородку для носа. Бывший солдат стал зарабатывать себе на жизнь, выступая на потеху публике. К сожалению, Пиноккио закончил очень плачевно: он сорвался с каната, когда балансировал на высоте.
Карабас-Барабас и Дуремар
Мультфильм «Приключения Буратино», 1959 год.
По мотивам сказки Карло Коллоди Алексей Толстой написал свою сказочную повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Несмотря на то, что сюжетная линия обоих произведений похожа, у Толстого были свои прототипы, основные черты характеров которых он перенес на персонажей.
Режиссер Всеволод Мейерхольд.
В образе Карабаса-Барабаса современники узнавали пародию на театрального режиссера Всеволода Ва. У режиссера был очень тяжелый характер, и многие считали, что он относился к актерам как к марионеткам. Всеволод Мейерхольд любил носить длинный шарф, но он постоянно засовывал его в карман, чтобы тот не волочился по полу. Сказочный Карабас-Барабас делает то же самое со своей длинной бородой.
Владимир Басов в роли Дуремара.
В сказке у Карабаса-Барабаса есть помощник Дуремар. Считается, что Алексей Толстой списал его с помощника режиссера Мейерхольда Вольдемара Люсциниуса. Очевидно сходство имен, а также и внешний вид прототипа и персонажа. Как известно, Люсциниус был худым и высоким, носил длинное пальто.
Алиса в Стране чудес
Мультфильм «Алиса в Стране Чудес», 1981 год.
Алиса Лидделл в 7 лет, фото Льюиса Кэрролла, 1859 год.
Прототипом девочки, попавшей в Зазеркалье, стала Алиса Лидделл – дочка близкого друга Льюиса Кэрролла (настоящее имя Лютвидж Доджсон). Писатель был частым гостем в доме Лидделлов, поэтому он часто развлекал Алису и ее сестер интересными историями. Когда Алиса подросла, Льюис Кэрролл записал по ее просьбе все, что он когда-то сочинял на ходу. На рукописи, которую автор подарил девочке, стояла памятная надпись: «Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне».
Кристофер Робин
Кристофер Робин Милн – прототип мальчика из рассказов о Винни-Пухе.
Прототипом мальчика из рассказов о медвежонке Винни-Пухе и его друзьях стал сын автора Александра Милна Кристофер Робин. В семье, где отец был занят творчеством, а мать посвящала время только себе, единственным другом ребенка был медвежонок Тедди. Кристофер Робин рос добрым, но застенчивым ребенком. Исследователи и психологи, занимавшиеся анализом рассказов о Винни-Пухе, считают, что Кристофер Робин был прототипом не только мальчика, но и Пятачка, который всего боялся, но был добрым и отзывчивым.
Барон Мюнхгаузен
Карл-Фридрих-Иероним фон Мюнхгаузен – немецкий барон.
Сказочный барон Мюнхгаузен, который рассказывал всем «истинную правду» о своих путешествиях, существовал на самом деле. Реальный Карл-Фридрих-Иероним фон Мюнхгаузен в 17-летнем возрасте попал в Россию и провел там несколько лет в качестве пажа мужа Анны Леопольдовны.
Мультфильм «Приключения Мюнхгаузена».
Когда он вернулся обратно домой, то удивлял друзей историями о далекой России. В одном из таких рассказов Мюнхгаузен упоминал о паштете на императорском пиру. Блюдо якобы было таких размеров, что человек, проходя вдоль него, успевал прочесть оду. Слушатели смеялись, не веря россказням барона, а между тем доподлинно известно, что на пирах Анны Иоанновны подавали пироги, «начиненные» шутами.
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