Кто стал прообразом для героев сказок

Читая ту или иную сказку, мало кто задумывается, как автору пришла в голову мысль о создании своих героев. А ведь у многих сказочных персонажей были реальные прототипы. Кто же стал прообразом для Пиноккио, Карабаса-Барабаса и других сказочных героев – далее в обзоре.









Пиноккио

Карабас-Барабас и Дуремар

Алиса в Стране чудес

Кристофер Робин

Барон Мюнхгаузен