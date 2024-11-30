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17 мест, похожих на портал в волшебный мир

Наша планета необыкновенна! Уникальные и загадочные места мира привлекают туристов и заставляют удивляться возможностям природы и человека. Эти 17 сказочных достопримечательностей и красот природы действительно похожи на портал в волшебный мир.

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

1. Замок Нойшванштайн, Германия


Потрясающий романтический замок баварского короля Людвига II в юго-западной Баварии

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

2. Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун, Исландия


Эта лагуна – результат глобального потепления.

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

3. Комплекс Les Espaces d’Abraxas, Франция


Возможно, вы видели это здание в последней части «Голодных игр».

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

4. Лестница в одном из зданий Копенгагена, Дания


Кажется, эта винтовая лестница точно ведет в волшебный мир

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

5. Каньон Антилопы, город Пэйдж, США


Если вы смотрели фильм «127 часов», то вам вряд ли захочется посетить это место. Но там действительно красиво.

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

6. Скульптура «Ступени к небесам», Монсеррат, Испания


17 мест, похожих на портал в волшебный мир

7. Замок Бьюкенан, Стерлингшир, Великобритания


Разрушенный родовой замок, полный загадочного очарования

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

8. Музей K21 в так называемом «Штендехаусе», Дюссельдорф, Германия


Все в этом музее будто из потустороннего мира.

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

9. Органные скалы на мысе Фингал Хэд, Новый Южный Уэльс, Австралия


17 мест, похожих на портал в волшебный мир

10. Большая голубая дыра, Белизский барьерный риф


Тут и надо искать русалок

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

11. Тоннель Любви, Клевань, Украина


Представляет собой ботанический феномен — зеленый тоннель длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, которые сплелись между собой и создали плотный тоннель арочной формы. До сих пор здесь ходит промышленный поезд.

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

12. Удивительные ворота на Бали, Индонезия


Врата в волшебный мир

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

13. Городская библиотека в Штутгарте, Германия


Ходят слухи, что каждая книга – портал в волшебный мир

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

14. Старый железнодорожный тоннель в Хеленсбурге, Австралия


Слегка пугающее, но такое завораживающее место.

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

15. Станция метро Родхусет, Стокгольм, Швеция


Представляет собой органическую архитектуру с неровной неотделанной поверхностью на естественных системах пещер.

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

16. Квартал всемирной выставки, Рим, Италия


Обширный комплекс деловых зданий, построенный по приказу Бенито Муссолини. Его еще называют «квадратным Колизеем».

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

17. Паромный терминал, Гонконг, Китай


Должно же быть какое-то волшебство за окнами этих зданий…

17 мест, похожих на портал в волшебный мир

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