5 олдскульных приемов от водителей, у которых автомобиль живет заметно дольше

Старые советы актуальны и сегодня. | Фото: youtube.com.
Сегодняшние автомобили намного мощнее и комфортнее, чем были еще двадцать лет назад. Но за улучшением этих качеств стоит усложнение конструкции и уменьшение запаса прочности. В такой ситуации стоит вспомнить приемы, которыми пользовались водители еще несколько десятилетий назад.
1. Простой способ настроить развал и «схождение» колес
Настраиваем развал по натянутой нитке. | Фото: youtube.com.
Большинство водителей знают о понятиях «развал» и «схождение» только то, что это как-то связано с колесами. От величины развала и схождения зависит поведение машины на дороге, качество сцепления с асфальтом.
Регулировку колес обычно выполняют на СТО и там берут за это оплату. Но углы наклона колеса можно настроить и в гаражных условиях. Понадобится обычный строительный уровень или же отвес с грузиком, а также веревка. Как это делать – смотрим на видео.
2. Как преждевременно не убить тормоза
Дисковые тормоза, требующие ремонта. | Фото: r93.ru.
Большинство водителей даже не задумывается, что каждое нажатие на педаль тормоза ведет к износу деталей тормозного механизма. Особенно сильно это происходит при торможении на большой скорости.
Длительное замедление также вредно, поскольку тормоза перегреваются и их даже может покоробить. Вероятность такой проблемы уменьшена на вентилируемых тормозных дисках, и практически исключена на очень дорогих титановых или керамических.
3. Не экономить на моторном масле
Лучшим моторным маслом считается синтетическое. | Фото: myownship.ru.
В повседневной жизни то, как действует моторное масло, практически незаметно. Оно находится внутри двигателя, выполняя важнейшую работу - защиту деталей от трения и износа. То же касается трансмиссионного масла и консистентных смазок, применяемых в коробке передач и в ходовой части.
Чтобы механизмы мотора прожили как можно дольше, нужно применять наилучшее (читай – более дорогое) масло и, самое главное, его стоит менять почаще. Если позволяют средства, лучше всего заливать синтетический продукт.
Другой вопрос, как часто это делать, обычно беспокоит водителей не меньше. Причина тому - автопроизводители, которые в последнее время все чаще указывают на необходимый срок замены масла 10-15 тыс. км. На некоторых моделях встречается даже до 20 000 километров. Столь большая величина межсервисного пробега обосновывается улучшением свойств современных масел. Но не стоит обольщаться, т.к. это один из пунктов так называемого запланированного старения машины. Специалисты рекомендуют менять золотистую жидкость через каждые 5000 – 7000 километров.
4. Смазки много не бывает
Перед зимой нужно тщательно обработать уплотнение дверей силиконовой смазкой. | Фото: drive2.ru.
О чем часто забывают многие автовладельцы при обслуживании своей машины, так это о том, что также необходимо смазывать дверные замки, петли и уплотнители. Особенно это актуально зимой, когда «прихвативший» механизм не даст попасть внутрь автомобиля. Этого легко избежать с помощью силиконовой смазки.
5. Тормозная жидкость также нуждается в замене
Уровень тормозной жидкости упали ниже минимальной отметки. | Фото: zr.ru.
Тормозная жидкость не подвержена столь большим нагрузкам, как моторное масло, но также со временем стареет. Она подвергается периодическому нагреву, а также загрязнению. Поэтому стоит следить за состоянием тормозной жидкости в бачке, своевременно ее менять и регулярно доливать до требуемого уровня.
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