Что запрещалось советским школьникам

Сегодня многие ностальгируют о том времени, чье школьное детство пришлось на советский период. И если одни вспоминают о качестве образования и дружных коллективах, то другие – о бесконечных запретах. Что именно не разрешалось делать советским детям, и как учителя боролись с «не такими как все» – далее в обзоре.









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