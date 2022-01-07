10 зданий-недостроев, которые стали известнейшими мировыми достопримечательностями

«Собор Иоанна Богослова» на Амстердам-авеню в Нью-Йорке.
Чтобы построить архитектурный шедевр требуются годы работы и внушительные финансовые влияния. Но порой, несмотря на все усилия, строительство так и остаётся незаконченным. Нехватка средств, отсутствие рабочей силы, смерть автора проекта – причины могут быть самые разные. И всё же некоторые из недостроев прекрасны именно в таком виде, в каком их оставили строители, ведь не зря они стали популярными достопримечательностями, увидеть которые стремятся люди со всего мира.
1. Мемориал Неистового Коня
Недострой, ставший достопримечательностью: «Мемориал Неистового Коня».
США, Южная Дакота
Когда большинство людей слышит о гигантских скульпторах, вырезанных в горах в Южной Дакоте, первое, что приходит в голову, это знаменитая гора Рашмор. Но в горах Южной Дакоты есть еще одна скульптура, которую если когда-нибудь закончат, то рядом с ней гора Рашмор будет казаться карликовой. Высоко в Черных холмах Южной Дакоты находится «Мемориал Неистового Коня».
Этот проект был начат в 1948 году скульптором Корчаком Зюлковски, который работал над ним, пока не умер в 1982 году. Основной целью было создание мемориала в честь всех коренных североамериканцев, а посвящен памятник был индейскому вождю племени оглала Неистовому Коню. В 1998 году было закончено лицо всадника (высота головы примерно равна 22-этажному дому).
Всего же за последние семь десятилетий из горы были взорвали и извлечены миллионы тонн камня. Согласно проекту, высота всей скульпторы будет равна 64-этажному дому, а размер только одних глаз Неистового коня - 5 метров. Деньги для проекта поступают только за счет благотворительных взносов и пожертвований, и для завершения вырезания только руки индейского вождя может потребоваться еще несколько лет.
2. Мингун Пахтодауги
Недострой, ставший достопримечательностью: «Мингун Пахтодауги».
Мьянма
В маленьком городке Мингун, который находится в регионе Сагаин в Северо-Западной Мьянме, можно найти «Мингун Пахтодауги». Король Бодапайя хотел построить самую большую пагоду в мире. Процесс строительства гигантского здания начался в 1790 году, но проект так и не был завершен. За время своих военных кампаний король Бодапайя заполучил тысячи пленных и рабов, и он использовал их для строительства огромной пагоды.
Поскольку процесс строительства начал сказываться на финансах государства, среди людей распространилось пророчество, в котором говорилось, что королевство погибнет, как только пагода будет завершена. Вариации пророчества также говорили, что король также погибнет вместе со своей страной. Сегодня высота незавершенной пагоды составляет 50 метров (треть от предполагаемой высоты) а площадь ее основания - около 42 квадратных метров. Из-за землетрясения в 1839 году на «Мингун Пахтодауги» появились огромные трещины.
3. Башня Хасана
Недострой, ставший достопримечательностью: «Башня Хасана».
Марокко
Башня Хасана, также известная как Минарет Хасана, представляет собой огромный минарет в Рабате, столице Марокко. Проект, заказанный эмиром Якубом аль-Мансуром в XII веке, должен был стать самым высоким зданием исламского мира, а мечеть, частью которой должна была стать башня, была бы самой большой мечетью в мире. Тем не менее, строительство проекта закончилось через четыре года после смерти аль-Мансура.
В настоящее время высота башни составляет 44 метра, что чуть более половины от предполагаемой высоты. Рядом есть около 200 колонн, разбросанных по мраморному полу, что показывает, насколько огромной должна была стать мечеть, способная вместить 20 000 верующих одновременно. В 2012 году Башня Хасана получила статус всемирного наследия.
4. Собор Иоанна Богослова
Недострой, ставший достопримечательностью: «Собор Иоанна Богослова».
США, Нью-Йорк
Одной из крупнейших церквей в мире является незавершенный шедевр. Проект кафедрального собора Иоанна Богослова 1921 года предполагал, что для завершения строительства потребуется 700 лет из-за отсутствия должной строительной техники и финансовой поддержки. Преподобный Горацио Поттер первым начал кампанию по строительству собора в 1887 году, но скончался, прежде чем началось строительство.
Племянник Преподобного, Генри Кодман Поттер, начал искать финансовую поддержку для строительства собора, и в конечном итоге приобрел участок площадью 5 гектаров. Краеугольный камень был заложен в 1892 году, а первая служба была проведена в 1899 году. Собор Святого Иоанна Богослова расположен на Амстердам-авеню в Нью-Йорке. В настоящее время ему более ста лет, и, как ожидается, он будет строиться еще несколько десятилетий, поскольку должного финансирования нет.
5. Та Кео
Недострой, ставший достопримечательностью: «Та Кео».
Камбоджа
Ta Keo - это храм-гора в древнем городе Ангкор, которая включает в себя пять башен-святилищ, расположенных в пирамиде. Это мог быть один из величайших и самых больших храмов, когда-либо построенных, но он никогда не был завершен. Несмотря на то, что Та-Кео незавершен, структура достаточно велика, чтобы быть видна издалека. Главный храм сделан пятиярусным, а пирамида поднимается на 14 метров над второй террасой.
Пять больших башен построены в шахматном порядке, а внешние стены окружены рвом. Храм-гора полностью сделан из песчаника, а причина того, что она была недостроена, неизвестна. Восстановленные надписи предполагают, что строительство было остановлено после того, как в храм ударила молния, что считалось злым предзнаменованием. Но даже незавершенный храм являет собой великолепное зрелище.
6. Пирамида Неферефры
Недострой, ставший достопримечательностью: «Пирамида Неферефры».
Египет
Древний египетский фараон Неферефра построил пирамиду в некрополе Абусира. Поскольку он умер до того, как пирамида была завершена, ее перестроили в мастабу, в которой и похоронили фараона. Пирамида начиналась с большого основания размером примерно с пирамиду Сахура. Строители вырыли яму в середине основания, где должна была располагаться погребальная камера.
Входной коридор был построен на северной стороне, и из него в яму вела траншея. Были обнаружены останки тела фараона, при исследовании которых оказалось, что Неферефра умер в возрасте 22 или 23 лет. Поскольку к тем порам был завершен только один ярус пирамиды, видимо, строители решили переделать ее в мастабу.
7. Национальный момумент Шотландии
Недострой, ставший достопримечательностью: «Момумент Шотландии».
Шотландия
Национальный момумент Шотландии расположен высоко на холме Калтон в Эдинбурге. Вместо того, чтобы считать его национальным сокровищем, шотландцы часто называют его «позором Шотландии» из-за того, что монумент так и не был завершен. Монумент был памятником шотландским солдатам и матросам, погибшим в Наполеоновских войнах, и его основание заложили в 1824 году, но строительство быстро прекратилось в 1829 году, когда деньги закончились. Было несколько попыток закончить большой памятник, но он по-прежнему остается незавершенным.
8. Гостиница Рюгён
Недострой, ставший достопримечательностью: «Гостиница Рюгён».
Северная Корея
Гостиница Рюгён в столице Северной Кореи, Пхеньяне должна была открыться в 1989 году, но ее так и не завершили. На то время это был бы седьмой по величине небоскреб и самый высокий отель в мире. Строительство отеля началось в 1987 году, но экономическая депрессия привела к остановке работы.
Отель должен был состоять из 3 000 номеров, семи вращающихся ресторанов, казино, ночных клубов и лаунджей. На протяжении многих лет работу пытались возобновить различные подрядчики, но все заканчивалось ничем. Высота 105-этажной башни составляет 330 метров.
9. Ла Саграда Фамилия
Недострой, ставший достопримечательностью: «Ла Саграда Фамилия».
Испания
Знаменитая церковь в Барселоне, Саграда Фамилия, строится с 1882 года. Базилика в настоящее время завершена на 70 процентов, и ведутся работы над созданием шести центральных башен. После более чем 130 лет строительства сегодня считается, что до завершения осталось менее 10 лет. Общую стоимость строительства большой римско-католической церкви, расположенной в Барселоне, подсчитать практически невозможно.
Сегодня годовой бюджет «Ла Саграда Фамилия» составляет около 27 миллионов долларов, а финансируется он на частные пожертвования. Высота новой башни составит 172 метра, т. е. она станет одной из самых высоких религиозных структур в Европе. Строение должно быть закончено к 2026 году, но для нанесения декоративных элементов может потребоваться дополнительное время.
10. Бара Каман
Недострой, ставший достопримечательностью: «Бара Каман».
Индия
Бара Каман - незавершенный мавзолей Али Адиль Шаха II, который был восьмым правителем династии Адиль-шаха в Биджапуре (также известном как Виджаяпура) в Индии. Он хотел построить мавзолей более красивый и большой, чем кто-либо когда-либо видел. Бара Каман означает «12 арок», и здание должно было состоять из 12 арок, построенных по горизонтали и вертикали вокруг гробницы Али Адиль Шаха II. Строительство мавзолея началось в 1672 году, но оно так и не было завершено. Али Адиль Шах был убит его собственным отцом, прежде чем работа была закончена.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии