Простое самодельное приспособление для сварки профильных труб

При сварке угловых соединений из металла важно неподвижно зафиксировать детали, чтобы в процессе розжига дуги они не сместились относительно друг друга.

Одни мастера использует для этого сварочные магниты, а другие — специальные зажимы или струбцины.

Магниты — вещь хорошая, но не всегда ими удобно пользоваться.

В сегодняшней статье мы рассмотрим один из способов сварки металлических заготовок (в данном случае — профильной трубы) под углом 90 градусов.

И для этого нам потребуется простой слесарный зажим. Изготовить его можно своими руками из обрезков металла.

Необходимые материалы:

уголок;

металлическая полоса;

два болта;

пара гаек.

Процесс изготовления самодельного зажима

Отрезаем кусок уголка и два куска полосы из металла. Размечаем заготовки, затем высверливаем в них крепежные отверстия.

Металлические полосы будут выступать в качестве прижимных «лап».

Чтобы они работали должным образом, с одной из сторон слегка подгибаем концы заготовок. Это можно сделать с помощью слесарных тисков и молотка.

Дальше с помощью длинных болтов соединяем металлические полосы с уголком. На болты накручиваем гайки. Самодельное приспособление готово!

Как пользоваться сварочным зажимом

При необходимости откручиваем гайки, чтобы немного увеличить свободный ход прижимных лапок. Устанавливаем кусочки профильной трубы.

После этого затягиваем гайки рожковым или накидным гаечным ключом, чтобы лапки прижали обе заготовки к полкам уголка.

Поскольку сам по себе строительный уголок изготовлен под 90 градусов, то прижатые заготовки тоже будут строго перпендикулярны друг другу.

После этого останется только зафиксировать кусочки профильной трубы на прихватках, и обварить. Сварные швы зачищаем болгаркой. Проверяем угольником — получилось просто идеально!

Вот такую простую и полезную самоделку для сварки мы сегодня с вами изготовили. Быстро, просто и самое главное — недорого.

Если у вас есть предложения по доработке этого зажима, поделитесь своими идеями в комментариях.