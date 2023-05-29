Мир становится быстрее и безумнее, и многие из нас часто не высыпаются. По всему миру можно встретить людей, заснувших в самых разных, порой абсолютно неожиданных, местах. Любопытная подборка со всего мира.
Первые 8 фотографий взяты из книги фотографа Ромейна Филиппона, написанной в рамках его нового проекта под названием «Бессознательность».
Продавец инструментов на рынке в Камбоджи. (Фото Romain Philippon):
В общественном транспорте, Лаос. (Фото Romain Philippon):
Владелец магазина, Индия. (Фото Romain Philippon):
Спящий водитель такси в ожидании клиентов, Калькутта, Индия. (Фото Romain Philippon):
Зимой в парке Монреаля. (Фото Romain Philippon):
Продавец фруктов, Камау, Вьетнам. (Фото Romain Philippon):
Уличные парикмахеры в ожидании клиентов, Ханое, Вьетнам. (Фото Romain Philippon):
Встреча поклонников автомобиля Citroen 2CV во французском городе Сальбри. (Фото Alain Jocard | AFP | Getty Images):
Перед началом гонки на каноэ, Испания. (Фото Eloy Alonso | Reuters):
В бамбуковой корзине на овощном рынке в Катманду. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Акция за снижение цен на недвижимость в Израиле, Тель-Авив, бульвар Ротшильда. (Фото Nir Elias | Reuters):
Крупнейший в Европе музыкальный фестиваль в Гластонбери, Англия. (Фото Matt Cardy | Getty Images):
Особенности национальных перевозок: пакистанские водители автобусов спят на крышах своих автомобилей, Лахор. (Фото Arif Ali | AFP | Getty Images):
Зритель на Уимблдоне — старейшем и наиболее престижном теннисном турнире из серии Большого шлема. (Фото Mark Baker | AP):
Водитель такси, Мумбаи, Индия. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):
Еще одна акция протеста против роста цен на недвижимость, на этот раз в Гонконге. Один из протестующих уснул перед кордоном полицейских. (Фото Tyrone Siu | Reuters):
Вся семья рабочего спит в кузове грузовичка, город Хэфэй, Китай. (Фото Stringer | Reuters):
Зрители ждут последнего в истории запуска Шаттла Атлантис в космос, Флорида. (Фото Joe Raedle | Getty Images):
На ежегодном авиашоу в графстве Сомерсет, Англия. (Фото Matt Cardy | Getty Images):
В парке Бухареста, Румыния. (Фото Vadim Ghirda | AP):
Протестующий на площади Тахрир, Каир, Египет, 12 июля 2011. (Фото Khalil Hamra | AP):
Спящие в Йемене, Сана. (Фото Suhaib Salem | Reuters):
Этот человек уже год спит на улице, потеряв свой дом из-за наводнения в Пакистане, город Суккур. (Фото Akhtar Soomro | Reuters):
Особенности национальных перевозок в Индии: пассажиры спят на платформе железнодорожного вокзала в ожидании поезда, город Бхубанешвар. (Фото Biswaranjan Rout | AP):
Спящий на празднике Сан Фермин, во время которого проводятся«энсьерро» — совместные пробеги быков и людей, Испания. (Фото Susana Vera | Reuters):
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии