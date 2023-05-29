Мир становится быстрее и безумнее, и многие из нас часто не высыпаются. По всему миру можно встретить людей, заснувших в самых разных, порой абсолютно неожиданных, местах. Любопытная подборка со всего мира.



Первые 8 фотографий взяты из книги фотографа Ромейна Филиппона, написанной в рамках его нового проекта под названием «Бессознательность».







Продавец инструментов на рынке в Камбоджи. (Фото Romain Philippon):







В общественном транспорте, Лаос. (Фото Romain Philippon):







Владелец магазина, Индия. (Фото Romain Philippon):







Спящий водитель такси в ожидании клиентов, Калькутта, Индия. (Фото Romain Philippon):







Зимой в парке Монреаля. (Фото Romain Philippon):







Продавец фруктов, Камау, Вьетнам. (Фото Romain Philippon):







Уличные парикмахеры в ожидании клиентов, Ханое, Вьетнам. (Фото Romain Philippon):







Встреча поклонников автомобиля Citroen 2CV во французском городе Сальбри. (Фото Alain Jocard | AFP | Getty Images):







Перед началом гонки на каноэ, Испания. (Фото Eloy Alonso | Reuters):







В бамбуковой корзине на овощном рынке в Катманду. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Акция за снижение цен на недвижимость в Израиле, Тель-Авив, бульвар Ротшильда. (Фото Nir Elias | Reuters):







Крупнейший в Европе музыкальный фестиваль в Гластонбери, Англия. (Фото Matt Cardy | Getty Images):







Особенности национальных перевозок: пакистанские водители автобусов спят на крышах своих автомобилей, Лахор. (Фото Arif Ali | AFP | Getty Images):







Зритель на Уимблдоне — старейшем и наиболее престижном теннисном турнире из серии Большого шлема. (Фото Mark Baker | AP):







Водитель такси, Мумбаи, Индия. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







Еще одна акция протеста против роста цен на недвижимость, на этот раз в Гонконге. Один из протестующих уснул перед кордоном полицейских. (Фото Tyrone Siu | Reuters):







Вся семья рабочего спит в кузове грузовичка, город Хэфэй, Китай. (Фото Stringer | Reuters):







Зрители ждут последнего в истории запуска Шаттла Атлантис в космос, Флорида. (Фото Joe Raedle | Getty Images):







