Говорящие монеты, деньги с коноплей и другие странные платёжные средства в истории человечества
Сегодня для каждой страны существует своя валюта, все банкноты и монеты имеют свой индивидуальный дизайн, свои секретные степени защиты и свой номинал. Но при этом есть такие платежные средства, которые никак нельзя назвать стандартными и привычными. Чем же необычным рассчитывались за покупки, и какие банкноты и монеты вызывают интерес своим уникальным дизайном?
Этикетки винных бутылок
Этикетки с винных бутылок играли роль платежного средства. После революции (1917 год) Якутия переживала кризис бумажных денег. Их острая нехватка привела к неожиданному решению проблемы. Алексей Семенов, возглавлявший в то время народный комиссариат финансов, ввел в оборот бумажные этикетки от винных напитков.
Винные деньги./Фото:cs5.pikabu.ru
Самыми распространенными были этикетки от «Кагора», «Портвейна», «Мадеры», «Хереса», «Опорто». Каждая из них имела свой номинал - «Мадера» заменяла собой рубль, «Кагор» приравнивался к десятке. Подлинность таких купюр подтверждалась печатью и собственноручной подписью Семенова. Ушли из оборота «винные деньги» с приходом советской власти.
Говорящая монета
Если говорить о необычных характеристиках монет, то, пожалуй, говорящая станет весьма необычным экземпляром. Эта монета очень редкая, найти ее можно в Монголии. Она имеет номинал 50 тугриков. На одной стороне красуется изображение Джона Кеннеди, а при нажатии на специальную кнопку монета голосом президента произносит английскую фразу, в переводе звучащую так: «Я горжусь тем, что я Берлинец».
Говорящая монета из Монголии./Фото: cdn.fishki.net
Монеты с иллюзиями
Монеты с оптическими иллюзиями стали массово появляться в 2001 году, тогда идея столь необычного оформления денежных средств появилась сразу в нескольких государствах. Необычность в том, что на них зашифрованы несколько изображений, каждое из которых становится различимы под определенным углом зрения. Так, Республика Палау может похвастать монетой в 5 долларов, на которой изображен Дон Кихот. Но если присмотреться, то можно разглядеть образ Санчо Панса.
Монета-иллюзия с изображением Дон Кихота и Санчо Пансы./Фото: news.coin.su
В Замбии существует монета, на которой отражен эпизод из картины «Кот в окне», созданной художником из Швейцарии Сандро дель Пре. Для того, чтоб его разглядеть, необходимо быть предельно внимательным, поскольку с первого взгляда на монете видно лишь соблазнительный женский силуэт.
Монета-иллюзия из Замбии./Фото: rulim.org
Оптическую шутку могут сыграть с людьми также монеты, созданные мастерами Либерии и Уганды (выпуск 2001 года).
Монеты-иллюзии из Либерии./Фото: news.coin.su
Необычные формы - гитары, мотоциклы, автомобили, монеты в форме конопли, пирамиды
Монеты, выполненные в виде разноцветных гитар, выступали наравне с другими деньгами в Сомали. Поводом для выпуска столько необычных денег стал полувековой юбилей рок-н-ролла, а их номинал составлял 1 доллар. В истории Сомали также были случаи выпуска монет в форме ярких цветных мотоциклов и автомобилей.
Монеты в форме гитар и мотоциклов./Фото: cdn.trinixy.ru
Монеты в форме листьев конопли были запущены в денежный оборот в 2011 году в Бенине. Интересна не только их форма, они и еще одно оригинальное свойство. Если потереть тыльную сторону - можно уловить запах каннабиса. Правда, производители утверждают, что аромат полностью синтетический и не имеет психотропного воздействия.
Монеты в форме конопли./Фото: coins.su
В самоуправляемом государственном образовании Ниуэ, входящем в состав Новой Зеландии, выпущен 1 доллар, который имеет форму прямоугольника и украшен цветными изображениями.
Монета-календарь, выпущенная в Замбии в 2003 году, имеет форму гептагона. 15 долларов, созданные специально к году тигра (2010) в Канаде, выполнены в форме окружности с волнистыми краями. На островах Фиджи в том же году была выпущена двойная монета, визуально напоминающая всем известное сочетание «инь и ян». А на Марианских островах пятидолларовая монета имеет форму сердца.
Монета-календарь из Замбии./Фото: www.numisbids.com
Монета в форме пирамиды, созданная из серебра, была выпущена городе Тадворт (Англия). На ней изображены письмена со стен гробницы Тутанхамона и солнечный диск с частичками песка, взятого непосредственно из гробницы.
Диснеевский доллар и монеты с любимыми героями
Диснеевские доллары - залог хорошего настроения. На них изображены герои любимых мультфильмов, и расплатиться ими можно на территории Диснейлендов или подобных местах отдыха.
Диснеевские доллары./Фото: antikvar77.com
В Полинезийском государстве Тувалу в 2009 году была выпущена монета, оформленная в розовых оттенках. На ней красовалось изображение Барби. Выпустили ее к 50-летию существования любимой куклы. Здесь же были созданы цветные монеты, иллюстрированные сценами из «Трансформеров».
Монета с изображением куклы Барби./Фото: static.newauction.ru
А вот в Белоруссии существуют монеты, выпущенные по мотивам известных сказок. Среди них - «Снежная королева», «Маленький принц», «12 месяцев» и другие.
Белорусские монеты с сюжетами из сказок./Фото: sobkor.net
Монета со святой водой или куском метеорита
В 2007 году Палау удивило еще одной эксклюзивной монетой - она была выполнена из серебра. На ней был нанесен образ Девы Марии, а внутрь заключен микроскопический по размерам флакон со святой водой.
Монета со святой водой./Фото: cdn2.leafclover.club
А на островах Кука в 2010 придумали создать оригинальную монету с кусочками настоящего метеорита. Дополненная стилизованным цветным изображением, она имеет оригинальный внешний вид.
Монета с куском метеорита./Фото: coinsfromworld.com
Деревянные деньги и картонные фыни
Город Мус-Джо (Канада) испытывал дефицит металла. Это привело к тому, что в обиходе появились деревянные платежные средства. Они представляли собой небольшие дощечки, каждая из которых имела свой номинал.
Деревянные деньги./Фото: hsl.guru
Из-за той же нехватки металла платежным средством Манчжурии когда-то были фыни. Эти деньги из картона имели достоинство в 1 и 5 фыней.
Монеты с индивидуальными ароматами и объемными рисунками
Умельцы с острова Палау придумали и воплотили в жизнь монеты серии «Райские ароматы». Их уникальность в том, что каждая обладала своим неповторимым запахом. Монета с изображением и ароматом кокоса стала первым экземпляром коллекции.
Монета с запахом кокоса./Фото: newcoin.ru
Интересна также монета с изображением серфингистки, покоряющей волну, и запахом морской свежести.
Многие нумизматы мира признали самой красивой монету из Камеруна. Там в 2011 году выпустили 1000 франков, украшением которой стало объемное изображение бабочки, сидящей на цветке. Ее крылья заметно выступают за края монеты. 2500 таких монет быстро осели в коллекциях ценителей.
Монета с объемной бабочкой./Фото: bessarabiainform.com
Космические деньги
Официально эти деньги нигде не используются. Но планируется, что когда-то они станут единым платежным средством галактики. Они выполнены из прочного пластика и являются стилизованным изображением всех планет солнечной системы.
Космические деньги./Фото: ds02.infourok.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии