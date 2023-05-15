Ингредиент из кухонного шкафчика, который добавляют при варке яиц, чтобы с не мучиться с очисткой

Кто в своей жизни хотя бы раз не варил куриные яйца? Их можно есть присыпав солью, а можно пустить в дело приготовления какого-либо блюда. Беда кроется лишь в том, что почти каждый, кто вступает на непростую стезю готовки куриных яиц, допускает в этом деле одну ошибку, которая приводит к тому, что в конечном итоге получается совсем не тот результат, о котором мечтал новоявленный повар.
Сварить яйца несложно. /Фото: legkovmeste.ru.
Куриное яйцо – один из самых универсальных ингредиентов, доступных каждому человеку. Благодаря высокой питательной ценности и относительной дешевизне, куриное яйцо – это то, что есть на столе почти в каждом доме. Варка яиц при этом была и остается одним из самых распространенных, а вместе с тем и самым востребованным способом приготовления данного продукта. Нет нужды говорить о том, что яйца идут в состав просто неимоверного количества блюд самого разного вида. При этом, как показывает практика, подавляющее большинство соотечественников допускает грубую ошибку при варке.
Как сделать так, чтобы яйца хорошо чистились. /Фото: westsharm.ru.
Суть ошибки в том, что большинство людей просто опускает яйца при варке в кипяток и при этом больше ничего не делает. Такой подходит к производственному процессу является в корне своем неверным. В большинстве случае подобный метод готовки позволяет приготовить яйцо за несколько минут, однако тут же проявляется одно негативное последствие – а именно то, что такие яйца очень плохо в последствии чистятся.
Пару щепоток соли. /Фото: vsezdorovo.com.
Происходит все потому, что основным компонентом яичной скорлупы является кальций, а он в свою очередь не лучшим образом реагирует при обработке горячей водой. В результате происходит окисление, которое и приводит к тому, что яйца очень плохо чистятся. Для того, чтобы этого не происходило, некоторые добавляют в воду щепотку соли. Но такой способ работает не всегда. Профессионалы советуют добавлять в воду немного уксуса, тогда с очисткой скорлупы не будет никаких хлопот. Также соблюдать правильную длительность готовки: 6 минут, 10 минут, 12-15 минут.
Важно выдержать время. /Фото: kulinarissimo.com.
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