7 древнейших сооружений мира, с которыми связаны неразрешимые загадки и неразгаданные тайны

1. Комплекс могильных сооружений долины Бру-на-Бойн (Ирландия)

Один из центральных курганов на территории «Королевского кладбища Бру-на-Бойн» (Ирландия). | Фото: tripadvisor.fr.

Вход в Ньюгрейндж и загадочный коридор, ведущий к усыпальнице и алтарю («Королевское кладбище Бру-на-Бойн», Ирландия). | Фото: zen.yandex.ru.

2. «Долина кувшинов» в пригородных районах Пхонсавана (Лаос)

Уже более 500 резных каменных сосудов было найдено на территории совреиенного Лаоса (Южная Азия). | Фото: ru.depositphotos.com.

«Кувшины мертвых» - один из самых загадочных археологических объектов в мире.| Фото: gazeta.spb.ru/ Live Science .

3. Резные колонны старинных храмов в городе Шраванабелагола (Индия)

Резные колонны Шраванабелагола являются одной и самых красивых и загадочных творений, дошедших до наших дней (Индия). | Фото: zhiznteatr.mirtesen.ru.

Впечатляющие творения древних зодчих, которые даже сейчас сложно превзойти (Шраванабелагол, Индия). | Фото: indoman-info.ru.

4. «Дома фей» в Сардинии (Италия)

«Дома фей» самые удивительные мегалитические каменные постройки, найденные на территории Италии. | Фото: orangesmile.com.

«Дома фей» в Сардинии не имеют одинаковых очертаний и много веком подряд считаются магическими сооружениями (Domus de Janas, Италия). | Фото: mir-i-mi.ucoz.ru.

5. Полигональная кладка в «Городах богов» в Индии, Японии, Египте и Перу

Образцы древней полигональной кладки созданной в Египте. | Фото: terrao.livejournal.com.

Стены, которые сделали инки, еще несколько тысяч лет назад сохранились в идеальном состоянии (Ольянтайтамбо, Перу). | Фото: travelask.ru.

В Индии и Японии тоже можно найти примеры такой надежной кладки, выдерживающей даже самые мощные землетрясения. | Фото: mir-i-mi.ucoz.ru.

Полигональная кладка из разных типов блоков (Перу). | Фото: laiforum.ru.

6. Поселение Скара-Брей на территории залива Скайл (Шотландия)

Древнейшая стоянка Скара-Брей на территории залива Скайл - самая большая в Европе на сегодняшний день (Шотландия). | Фото: incomartour.com.ua.

Скара-Брей – одна из древнейших хорошо сохранившихся неолитических стоянок в Европе (Оркнейские острова, Шотландия). | Фото: ru.newsner.com.

7. Гробница Гавриниса в заливе Морбиан (Франция)

Коридорная гробница Гавриниса, найденная в заливе Морбиан, относится к эпохе неолита. | Фото: tripadvisor.fr.

Богато украшенные стены внутри мавзолея являются самым большим памятником мегалитического искусства в Европе. | Фото: patrimoine-environnement.fr.

Древнейшие сооружения мира, с которыми связаны неразрешимые загадки и неразгаданные тайны.