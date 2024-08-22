Как очистить решётку вытяжки за 15 минут

При длительном использовании кухонной вытяжки над плитой ее поверхность загрязняется, появляется нагар и нарастает слой жира. Иногда загрязнения бывают настолько сильными, что проще поменять вытяжку на новую.

Но с целью сохранить кухонный предмет в чистом состоянии, обычно используют подручные средства: народные и химические.

Очищаем кухонную вытяжку от жира и нагара:

Оставьте средство на решетке, затем смойте водой.

Все они действуют по-разному, но очень долго. Один из способов, который применяют многие домохозяйки, очищает решетку вытяжки быстро и на 100%.решетка вытяжки;чистящее средство для труб «Крот»;чистящая губка для мытья посуды;противень.Обратите внимание: средство для труб — щелочное, агрессивное. При его применении обязательно необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки! Не допускать попадания на кожу. Все манипуляции по очистке решетки необходимо делать на улице или в хорошо проветриваемом помещении.Снимите решетку с вытяжки и положите ее на противень. Перед очищением обязательно наденьте защитные перчатки и маску.Налейте небольшое количество средства для чистки труб «Крот» на грязную поверхность и распределите по всей площади. При необходимости можно дополнительно потереть щеткой. Реакция начнется мгновенно.Скорость очистки будет сильно зависеть от температуры внешней среды. Так если температура лежит в пределах 18-23 градусов Цельсия, то необходимое время будет составлять порядка — 2-5 минут.Обычная жидкость для чистки канализационных труб прекрасно справляется с задачей по очистке решетки от грязи и другого налета.