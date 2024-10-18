Кто и за что проклял королевскую семью Монако и какие несчастья её настигли

Проклятие фламандской девы

Принцесса Грейс

Князь Монако Ренье III, его жена принцесса Грейс и их дети принц Альберт, принцесса Каролина (слева) и принцесса Стефания (в центре), 26 апреля 1976 года, Монте-Карло.

Американская актриса Грейс Келли и князь Монако Ренье во время свадебной церемонии в Монако 19 апреля 1956 года.

Плачущий принц Ренье в сопровождении дочери принцессы Каролины и сына принца Альберта идёт за гробом своей жены, принцессы Грейс, в собор на панихиду, 18 сентября 1982 года .

Принцесса Каролина

Принцесса Монако Каролина и Филипп Жюно после свадьбы в Монако 29 июня 1978 года.

Принцесса Монако Каролина прибывает со своим отцом, принцем Ренье III, в собор Монако, чтобы присутствовать на похоронной церемонии своего мужа Стефано Казираги.

Принцесса Стефания

Принцесса Стефани позирует перед фотографией своей матери, принцессы Грейс, около 1980 года.

Принцесса Монако Стефани и Даниэль Дюкре позируют на балконе дворца во время празднования Национального дня Монако 19 ноября 1995 года в Монте-Карло.

Принцесса Монако Стефани с Адансом Лопесом Пересом.

Принц Альберт и принцесса Шарлин

Принцесса Монако Шарлин и принц Монако Альбер II.

Принцесса Шарлин вытирает слёзы, когда они с князем Альбером II покидают церковь Sainte Devote после религиозной свадебной церемонии 2 июля 2011 года в Монако.

Другие доказательства «проклятия»

Принцесса Монако Шарлотта Луиза Джульетта со своим мужем, графом Пьером Полиньяком, около 1925 года.