Кто и за что проклял королевскую семью Монако и какие несчастья её настигли

Все знаменитые великие политические династии по разным причинам рано или поздно заканчивают трагически. Именно поэтому о них часто ходят слухи, что они прокляты. Взять к примеру Кеннеди — как ещё объяснить тот поток несчастий, которые преследуют членов этой семьи? Подобные вещи происходят со многими известными фамилиями.
Проклятие фламандской девы
Своё начало проклятие берёт в далёком 13 веке. С первого представителя династии Гримальди в качестве суверенного правителя Монако, Ренье I. Согласно легенде, он похитил некую прекрасную фламандскую деву. Она за это прокляла Ренье и весь его род, сказав, что никогда ни один из рода Гримальди не будет счастлив в браке. Есть и другая версия появления этого проклятия. Она гласит, что монарха прокляла ведьма, сожжённая на костре по его приказу. Главным остаётся одно: ни один представитель семьи Гримальди не найдёт счастья на семейном поприще.
Принцесса Грейс
Князь Монако Ренье III, его жена принцесса Грейс и их дети принц Альберт, принцесса Каролина (слева) и принцесса Стефания (в центре), 26 апреля 1976 года, Монте-Карло.
Никто никогда так подробно не обсуждал этот вопрос, пока в 1982 году не погибла принцесса Грейс. До безвременной кончины бывшей актрисы Грейс Келли, тоже ходили упорные слухи о том, что в их семье далеко не всё гладко. Хоть это и был брак по любви, репортёры называли это событие «свадьба века».
Американская актриса Грейс Келли и князь Монако Ренье во время свадебной церемонии в Монако 19 апреля 1956 года.
Трагедия произошла 13 сентября 1982 года. Грейс Келли и её дочь, принцесса Стефания, попали в автокатастрофу. Принцесса Стефания оправилась от полученных травм, а Грейс Келли скончалась через день. Ей было всего 52 года. Князь Ренье III так и не смог оправиться от гибели своей любимой жены. Эти двое, несмотря ни на что, всё равно любили друг друга. Он до своей смерти остался вдовцом, хоть и прожил весьма долгую жизнь.
Плачущий принц Ренье в сопровождении дочери принцессы Каролины и сына принца Альберта идёт за гробом своей жены, принцессы Грейс, в собор на панихиду, 18 сентября 1982 года.
Принцесса Каролина
Принцесса Монако Каролина и Филипп Жюно после свадьбы в Монако 29 июня 1978 года.
Старшая из детей Грейс Келли и принца Ренье — принцесса Каролина тоже успела хлебнуть горя в личной жизни. Принцесса была замужем за неким Филиппом Жюно. Он был банкиром и плейбоем, родом из Франции. Родители в своё время были очень сильно против этого брака. Совершенно не зря: брак не продержался и двух лет. Ещё через два года умерла Грейс. После смерти матери Каролина де-факто стала первой леди Монако. В 1983 году она вторично вышла замуж. Избранником принцессы стал богатый промышленник из Италии по имени Стефано Казираги. В этом браке родилось трое детей. Только счастья не случилось. В 1990 году Казираги погиб.
Принцесса Монако Каролина прибывает со своим отцом, принцем Ренье III, в собор Монако, чтобы присутствовать на похоронной церемонии своего мужа Стефано Казираги.
Каролина в третий раз попытала счастья девять лет спустя. Она вышла замуж за принца Эрнста Августа Ганноверского, герцога Брауншвейгского. В этом браке родилась ещё одна дочь. Только характер у принца оказался не из лучших. Он постоянно встревал в разные потасовки и скандалы. В результате чета рассталась в 2009 году.
Принцесса Стефания
Принцесса Стефани позирует перед фотографией своей матери, принцессы Грейс, около 1980 года.
Стефания всегда была самой противоречивой личностью в семье. Правда в последнее время пальма первенства в этом вопросе перешла к её брату и его жене, принцессе Шарлин. Принцессе было всего 17 лет, когда она попала в автокатастрофу, в которой погибла её мать. Эта травма наложила отпечаток на всю её дальнейшую жизнь. После этого она попала в центр внимания СМИ.
За каждым шагом её следили и смаковали все подробности личной жизни. Справедливости ради надо сказать, было за чем. Стефания закрутила роман со своим телохранителем по имени Даниэль Дюкре. У того были отношения в этот момент и подруга была на шестом месяце беременности. Несмотря на это Стефани и Даниэль не только стали жить вместе, но и завели двоих детей. Поженились они лишь четыре года спустя. Не прошло и года, как муженька застукали развлекающимся с одной юной певичкой в кабаре. Разразился весьма шумный скандал и Стефания недолго думая подала на развод.
Принцесса Монако Стефани и Даниэль Дюкре позируют на балконе дворца во время празднования Национального дня Монако 19 ноября 1995 года в Монте-Карло.
Принцесса не исправилась. Через несколько лет она снова стала героиней прессы, родив очередного ребёнка. Отцом девочки, как потом оказалось, тоже был телохранитель Стефани. Только другой. Его звали Жан-Раймонд Готтлиб. На этот раз никакой свадьбы. Принцесса на этом не успокоилась и с головой окунулась в роман с женатым дрессировщиком слонов Франко Кни. Она даже переехала в дом на колёсах, чтобы гастролировать с цирком. Отношения с Кни закончились, но страсть к цирку осталась. Стефани выскочила замуж за артиста цирка Адана Лопеса Переса. Год спустя и этот брак постигло фиаско.
Принцесса Монако Стефани с Адансом Лопесом Пересом.
Когда принц Ренье III умер в 2005 году, его завещание распределяло состояние поровну между Каролиной и принцем Альбертом, а Стефании был оставлен лишь 1%. Многие сочли это последней попыткой отца предостеречь мятежную дочь от столь неразумных решений в личной жизни.
Принц Альберт и принцесса Шарлин
Принцесса Монако Шарлин и принц Монако Альбер II.
Этот брак часто удостаивается бурного обсуждения в прессе. Неудивительно, ведь принц Альберт всегда был известным плейбоем. Даже с началом отношений с Шарлин он не изменился. Они начали встречаться в 2006 году, а поженились в 2011. За это время у принца появились несколько детей от разных женщин. Шарлин даже пыталась расторгнуть помолвку накануне свадьбы, не выдержав вести о рождении очередного внебрачного отпрыска своего любимого. Неизвестно, что ей помешало, но свадьба состоялась. В день торжества девушка не просто не выглядела счастливой невестой, она была чернее тучи. Во время церемонии Шарлин разрыдалась. У пары родилось двое детей, но счастья в браке как не было, так и нет. Внебрачные дети у её венценосного мужа не прекратили появляться.
Принцесса Шарлин вытирает слёзы, когда они с князем Альбером II покидают церковь Sainte Devote после религиозной свадебной церемонии 2 июля 2011 года в Монако.
В начале прошлого года Шарлин отправилась в родную Южную Африку для благотворительной деятельности. Там она заразилась какой-то инфекционной болезнью. Принцессе пришлось оставаться там несколько месяцев. Семья навестила её за всё это время лишь один раз. Потом она исчезла. Журналистам, которые интересовались состоянием Шарлин, Альберт сказал, что она сильно истощена и проходит лечение в неком медицинском учреждении в Швейцарии. Лишь две недели назад она вернулась домой.
Другие доказательства «проклятия»
Сегодня «проклятие Гримальди» кажется весьма правдоподобным, глядя на судьбы всех членов династии сегодня. Доказательства существования невезения в браке всех предыдущих поколений королевской семьи тоже есть. Родители принца Ренье III, граф Пьер де Полиньяк и принцесса Шарлотта, расстались после 10 лет брака, когда оказалось, что Пьер гомосексуалист. Позже принцесса Шарлотта переехала к своему итальянскому врачу.
Принцесса Монако Шарлотта Луиза Джульетта со своим мужем, графом Пьером Полиньяком, около 1925 года.
Принцесса Шарлотта была дочерью Людовика II, принца Монако. Она была непризнанным внебрачным ребёнком этого монарха. Девушку пришлось признать наследницей, так как несчастливый брак её отца так и не увенчался рождением детей. Родители Людовика тоже не были счастливы. Принц Альберт и леди Мэри Виктория Гамильтон, были женаты всего один год, когда она сбежала со своим маленьким сыном. Позже брак был расторгнут.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии