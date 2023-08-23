С точки зрения науки: почему мы измеряем мощность в лошадиных силах и никак иначе

Почему именно лошадиные силы?
Автомобили давно заменили деревянные кареты, но мы до сих пор продолжаем измерять мощность двигателя в лошадиных силах. Откуда пошла эта странная единица измерения, и почему бы нам не избавиться от нее?
Немного истории
Лошадиная сила, пожалуй, одна из самых ироничных единиц измерения в наше время. Официально мощность определяется в ваттах, но для измерения силы двигателей автомобилей мы по старинке применяем «лошадки». Это, по крайней мере, необычно, ведь мы же не применяем для определения силы света яркость свеч или замеряем расстояние локтями.
Паровая машина Джеймса Ватта.
История создания понятия «лошадиной силы» берет свое начало в конце 18 века. В 1760-х г. известный шотландский физик и изобретатель Джеймс Ватт решил модифицировать действующую паровую машину Ньюкомена. Паровая установка, созданная несколькими десятилетиями ранее, использовалась для откачки воды из шахт. Ватт понял, что машину можно существенно улучшить и сделать более производительный. В ходе многочисленных экспериментов Ватт заменил металлический поршневой цилиндр на деревянный, смазанным льяльным маслом. Также ученый уменьшил цикл хода воды и внес значительные изменения в конструкцию паровой машины. В результате, улучшенный двигатель Ватта оказался в четыре раза эффективнее паровой установки Ньюкомена. Изобретение ученого положило начало промышленной революции сперва в Англии, а затем и во всем мире.
Маркетинговый ход
Сначала Ватт решил продавать свой новый двигатель по схеме роялти. Он предлагал покупателем возвращать ему треть денег, сэкономленных на топливе. Но схема не задалась, и Ватт попробовал пойти на весьма необычный маркетинговый ход. В то время большинство работ выполнялись с помощью лошадей. Поэтому, чтобы люди заинтересовались в разработке ученого, Ватт придумал единицу измерения — лошадиные силы, которая была интуитивно понятна и фермерам и бизнесменам. Чтобы определить работу скольких лошадей мог бы заменить один паровой двигатель, ученый провел несколько экспериментов на угольных шахтах.
Лошади — основная рабочая сила в шахтах несколько веков назад.
В то время в Англии для поднятия воды из шахты использовались бочки объемом 1 баррель (приблизительно 159 л.). В Novate.ru считают, что такой вес могли вытащить только две средние тяговые лошади со средней скоростью 2 мили/час. Таким образом, одна лошадь равнялась одному баррелю, умноженному на одну милю/час. Если это значение перевести в энергию, то мы получим приблизительно 45 тысяч джоулей или 746 ватт. Так и пошло, что 1 л.с. стала равняться примерно 746 ваттам. Конечно, эта величина весьма условная, ведь все лошади разные, да и угол подъема и сила трения в опытах не учитывалась.
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