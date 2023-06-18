Топ-10 знаменитых веганов, чьему здоровью только позавидуешь

Очевидно, никто не станет спорить с тем фактом, что вегетарианство — это пропагандирующий здоровый образ жизни модный тренд, придерживаться железобетонных принципов которого удается далеко не многим.



Практически в любом обществе вегетарианцы являются меньшинством, но при этом они активнее любого большинства! И стоит признать, что зачастую люди, которые не употребляют в пищу белки животного происхождения, имеют заметно более привлекательный внешний вид, чем мясоеды. У вегетарианцев здоровый цвет лица, они не испытывают проблем с лишним весом и всегда находятся в приподнятом настроении. Более того, согласно ряду медицинских исследований, люди, которые ведут такой образ жизни, гораздо реже становятся диабетиками и заболевают раком.



Учитывая все сказанное выше, не удивительно, что многие звезды кино, спортсмены и музыканты уже давно отказались от употребления в пищу мясных продуктов. Вегетарианство позволяет знаменитостям выглядеть моложе, быть здоровее и успешнее своих сверстников-мясоедов.



Ниже вашему вниманию будет представлена небольшая подборка известных на весь мир вегетарианцев.









Том Круз

Тоби Магуайр

Оливия Уайлд

Камерон Диаз

Даниель Негреану

Кристен Белл

Брэд Питт

Пол Маккартни

Джаред Лето

Ричард Гир