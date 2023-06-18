Топ-10 знаменитых веганов, чьему здоровью только позавидуешь

Очевидно, никто не станет спорить с тем фактом, что вегетарианство — это пропагандирующий здоровый образ жизни модный тренд, придерживаться железобетонных принципов которого удается далеко не многим.
Практически в любом обществе вегетарианцы являются меньшинством, но при этом они активнее любого большинства! И стоит признать, что зачастую люди, которые не употребляют в пищу белки животного происхождения, имеют заметно более привлекательный внешний вид, чем мясоеды. У вегетарианцев здоровый цвет лица, они не испытывают проблем с лишним весом и всегда находятся в приподнятом настроении. Более того, согласно ряду медицинских исследований, люди, которые ведут такой образ жизни, гораздо реже становятся диабетиками и заболевают раком.
Учитывая все сказанное выше, не удивительно, что многие звезды кино, спортсмены и музыканты уже давно отказались от употребления в пищу мясных продуктов. Вегетарианство позволяет знаменитостям выглядеть моложе, быть здоровее и успешнее своих сверстников-мясоедов.
Ниже вашему вниманию будет представлена небольшая подборка известных на весь мир вегетарианцев.
Том Круз
Известный голливудский актер, продюсер, режиссер и сценарист Том Круз, трижды номинированный на премию «Оскар» и обладающий тремя «Золотыми Глобусами», уже довольно долго является заядлым вегетарианцем и проповедует ЗОЖ во всех его проявлениях. Ни для кого не секрет, что Том очень ухожен и внимательно относится к своему внешнему виду. В свои 54 он может дать фору многим тридцатилетним!
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр, получивший широкую известность благодаря роли Человека-паука в фильме с одноименным названием, также достаточно давно придерживается веганского образа жизни. По словам самого Магуайра, он не ест мяса с 1992 года, то есть с 27 лет. Сегодня Магуайру 41 и, на наш взгляд, он выглядит превосходно!
Примечательно, что Тоби не пришлось прикладывать каких-то сверх усилий для того, чтобы исключить мясо из своего рациона: дело в том, что Магуайр с самого детства не особо его любил.
Оливия Уайлд
Шикарная Оливия Уайлд убеждена, что обязана своей безупречной внешностью веганству и активному образу жизни.
Как-то раз в интервью одна из самых сексуальных голливудских актрис призналась в том, что вегетарианство является для нее настоящим испытанием, однако результаты правильного питания настолько оправдывают ожидания, что ради красоты Оливия готова терпеть все лишения в своем рационе.
Камерон Диаз
Знаете, что заставило Камерон Диаз отказаться от мяса? Однажды она узнала о том, что свиньи и трехлетние дети имеют идентичные умственные способности. Данный факт полностью перевернул мировоззрение Камерон, и она решила стать веганом.
Думаем, что это однозначно не негативно отразилось на внешности голливудской актрисы, которая в свои 44 может дать фору многим девушкам, значительно моложе ее.
Даниель Негреану
Один из лучших профессиональных игроков в покер современности Даниель Негреану также проповедует вегетарианство и здоровый образ жизни. Официальное лицо самого крупного покер рума планеты, обладатель 6 чемпионских браслетов Мировой серии и свыше $30 000 000 призовых, выигранных за карьеру, не ест мяса уже больше двадцати лет.
В настоящее время Даниелю 42 и жизненная энергия просто бьет из него ключом. Он весел, бодр и умеет концентрироваться на игре как никто другой.
Вы можете не поверить, но Негреану убежден в том, что своим покерным успехам он во многом обязан вегетарианству.
Кристен Белл
36-летняя американская актриса Кристен Белл, которая явно выглядит моложе своих лет, с подросткового возраста является ярой вегетарианкой. Более того, по ее собственным словам, она никогда не испытывала особого пристрастия к мясу.
Кристен уверена, что вегетарианство помогает ей чувствовать себя здоровой и выглядеть на все 100%.
Брэд Питт
53-летний Брэд Питт также является сторонником вегетарианства. Он уже много лет живет без мяса и склоняет к такому образу жизни своих совместных с Анджелиной Джоли детей.
Пол Маккартни
Еще один знаменитый веган, который, безусловно, заслуживает внимания. Британский музыкант, мультиинструменталист Пол Маккартни пришел к вегетарианству, осознав, что больше не хочет быть частью жестоких игр человечества с животными.
Джаред Лето
Солист рок-коллектива 30 Seconds to Mars Джаред Лето тоже является заядлым веганом. В его рационе питания с 1993 года отсутствуют какие-либо продукты из мяса.
Джареду 45 и он явно не выглядит на свой возраст. По словам певца, причина его превосходного самочувствия и молодости кроется в вегетарианстве.
Ричард Гир
Ричард Гир отказался от мяса больше тридцати лет назад. Сначала Ричард начал интересоваться буддизмом, а затем стал веганом.
По словам самого актера, новое мировоззрение заметно улучшило его жизнь. Вегетарианство положительно отражается на здоровье Ричарда, который в 67 лет чувствует себя гораздо моложе своих сверстников. Да и выглядит Гир значительно привлекательнее большинства 67-летних мужчин.
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