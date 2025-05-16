Как запрограммировать мозг на позитив при помощи методики «визуализации успеха»

Человеческий мозг и компьютер часто сравнивают. И это неспроста. Мы действительно можем загружать задачи в наш мозг и заставлять его их выполнять. Этот материал расскажет о том, как при помощи техники, которую психологи называют «визуализация успеха», запрограммировать мозг на позитив.
1. Чётко определитесь с поставленной задачей
Программируем мозг на позитив.
Первая задача такой визуализации – определиться с задачей. Коней на переправе менять будет нельзя, иначе план по программированию мозга рухнет. После того, как вы подумаете столько, сколько вам нужно, вы должны чётко решить, какая задача стоит перед вами. И сворачивать будет нельзя.
2. Чёткое визуализирование сценария
Программируем мозг на позитив. / Фото: chitazdrav.ru
Теперь представьте себе красочно и в мельчайших деталях, как вы планируете осуществлять задачу. Представляйте всё: вплоть до погоды вокруг и того, в чём вы одеты. Это очень важно!
3. «Выделите жирным» зависящее от вас
Программируем мозг на позитив. / Фото - Midjourney
Во время визуализации будущей задачи сделайте чёткое разделение на то, что напрямую зависит от вас, и то, на что вы не можете повлиять (то есть непредсказуемые действия других людей, в первую очередь). И продолжайте подсвечивать в визуализации только то, что зависит от вас. Представьте себе самый позитивный исход событий и закрепляйте его визуально.
4. Умножайте ваши сильные стороны
Программируем мозг на позитив. / Фото - Midjourney
Визуализируя будущую задачу, вспомните, когда вы уже одерживали успех в ситуации, подобной той, что вас ждёт.Вспомните, как вы выходили победителем в той или иной ситуации. Осознайте и прокрутите в голове, можно много раз, как вы уже одерживали успех в чем-то и какие именно свои навыки, физические или ментальные, вы применяли.
5. Хвалите себя
Программируем мозг на позитив. / Фото: sb.by
Прямо во время визуализации-программирования хвалите самого себя. В буквальном смысле. Говорите самому себе, представляемому перед мысленным взором: «Ты молодец! Так держать!» Это может звучать вздором, но мы сейчас говорим о самостоятельном программировании мозга на успех, и если вы в принципе читаете эту статью, значит, эта идея вам не чужда. А раз не чужда, не забудьте хвалить себя во время визуализации. Бинго!
6. Визуализируйте чувства
Программируем мозг на позитив. / Фото - Midjourney
Во время визуализации постарайтесь насколько это возможно вызвать у себя то чувство, которое вы хотите испытать. Это может быть удовлетворение, гордость, радость, уверенность в себе. Попробуйте почувствовать это наперёд. Вызвать все возможные оттенки этой эмоции. Вы не представляете, какие чудеса может творить эта техника!
7. Визуализируйте, почему вы этого заслуживаете
Программируем мозг на успех. / Фото - Midjourney
Чётко проговорите и представьте себе все те обстоятельства, которые являются подтверждением того, почему вы заслуживаете успех в будущем предприятии. Объясните себе, что вы не злодей и не лузер, а действительно имеете право ан успех и пожинание его плодов.
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