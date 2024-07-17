Почему нельзя спать напротив зеркала

Зеркало напротив кровати может отлично вписаться в ваш интерьер. Но есть несколько контраргументов этой идее, которые убедят вас убрать зеркало из спальни прямо сейчас.







Многое в нашей жизни зависит от того, как хорошо мы поспали и с какими эмоциями проснулись. Но лечь вовремя, выпить успокаивающий чай и надеть маску для сна — это еще не все, что мы можем сделать для бодрого подъема и энергичного дня.

Причина №1 — Зеркало отражает свет

Причина №2 — Зеркало умножает негатив

Причина №3 — Зеркало толкает к самокопанию

Причина №4 — Зеркало нарушает Ци

Причина №5 — Зеркало нарушает личные границы

Оказывается, предметы в спальне играют куда более важную роль — и зеркало не исключение. Рассказываем, почему ему не место напротив вашей кровати.Даже если вы плотно закрыли шторы, малейший проблеск фонаря за окном будет проникать в вашу комнату и отражаться о зеркало — таким образом, свет будет дублироваться. То же будет и в случае, если ваш партнер, скажем, любит почитать перед сном с прикроватной лампой или «посидеть» в гаджете. Но дело не только в свете — зеркало будет отражать и малейшие движения в спальне. Так что небольшое движение штор от ветра, хождение питомца, или тень от качающихся деревьев — все это будет отражаться в вашем зеркале, создавая жуткий эффект.Кстати, когда в зеркале отражаются ваши стены — это даже хорошо. Но они должны быть окрашены в правильный цвет:Зеленый = природа, спокойствие. Стены такого цвета наполняют гармонией и расслабляют организм.Синий = надежность, умиротворение. Действует как успокоительное для ума, а также нормализует кровообращение.Белый = очищение, свежесть. Этот цвет можно сравнить с полотном — на его фоне кровать любого цвета и яркие картины будут кстати.Красный = стимул, заряд энергией (часто агрессивной). Этот цвет повышает кровеносное давление и частоту сердцебиения.Коричневый = грусть, изоляция. Этот цвет наполняет тоской и скукой, а также забирает жизненные силы.Фиолетовый = раздражительность, уныние. Фиолетовый цвет отрицательно влияет на психику, и может развить депрессию, апатию и тревожность.Говорят, что когда мы что-то отдаем, то получаем это же вдвойне. И это как раз про зеркало — многие духовные учения гласят, что оно поглощает отрицательную энергию и приумножает ее. Так что если вы часто ссоритесь, испытываете стресс и тревогу в спальне — приготовьтесь к тому, что этого негатива скоро будет в разы больше. И одни из возможных последствий — хроническая усталость, хроническая тревожность и ночные кошмары.В духовных учениях считается, что когда человек смотрит на зеркало, он начинает анализировать себя. Все начинается с внешности: «может мне перекрасить волосы?», «сегодня я выгляжу лучше, чем когда-либо», но ею не ограничивается. Дальше вы сами не замечаете, как начинаете анализировать свои поступки, свои мысли, свой личностный рост. И часто эти размышления приводят только к негативу. Поэтому зеркало не стоит размещать в спальне — постоянные мысли не дадут вам спокойно уснуть.Ци — это важнейшее понятие в китайской философии. Оно обозначает жизненную энергию, гармонию и позитивные эмоции. Эта энергия есть в каждом живом существе, включая растения — но она должна правильно циркулировать. Так вот, согласно фэн-шую, именно зеркала нарушают нормальную циркуляцию этой энергии, потому что они либо блокируют ее (впитывая в себя), либо превращают в негативную. В таком случае человек лишается жизненных сил, а гармония заменяется полным раздраем и беспокойством.Видеть себя в зеркале во время переодевания может быть интересно, но со временем это надоедает — у многих возникает чувство, что за ними следят. То же относится и к интимной жизни в спальне — вам или вашему партнеру может быть неловко наблюдать весь процесс со стороны. Кроме того, если зеркало стоит напротив кровати, вы или партнер будете постоянно ощущать, что должны контролировать каждое свое действие — потому что даже если партнер отвернулся, он все видит в зеркале.Мы разобрались, почему зеркало не стоит вешать напротив кровати. Но что насчет других мест в спальне? Рассказываем, куда поставить зеркало, чтобы оно не нарушало ритм жизни.Расположите зеркало на боковой стене, в углу, над комодом, туалетным столиком или рядом с кроватью — главное, не напротив нее.Зеркало можно разместить на дверях в шкафу — закрывая шкаф, вы убираете и зеркало.Не ставьте зеркала напротив друг друга. Этот прием создает жуткий эффект и ощущение дискомфорта.Разместите зеркало напротив окна. Так естественный свет в комнате будет удваиваться — а он, как известно, полезнее, чем искусственный.Выберете маленькое зеркало. Если вам очень хочется поставить зеркало напротив кровати — то тогда надо выбрать маленький размер. Лучше всего — круглое или овальное, так как наше сознание тяжело воспринимает острые углы.Но спальня — это не единственное место в доме, в котором надо быть осторожным с зеркалами. В каких еще комнатах зеркалу точно не место?Напротив входной двери. Согласно фэн-шуй, так положительная энергия будет «отскакивать» от вас при входе домой. Кроме того, на этот участок в доме редко падает свет — а значит, от зеркала будет не много толка.У рабочего места. Вы будете чувствовать напряжение, когда видите себя в работе — к тому же, это отвлекает.На кухне. Во-первых, на нем будут капли от еды после готовки — и их постоянно придется вытирать. А во-вторых, согласно фэн-шуй зеркало на кухне «крадет» здоровье того, кто на ней готовит.