Вот как в Средние века люди избавлялись от любовных страданий

Иногда любовь причиняет боль. Наверняка многим знакомо чувство безысходности, бессонница, потеря аппетита из-за неразделенных чувств…
Все беды от гуморального дисбаланса
Средневековые врачи считали, что человек обладает четырьмя телесными жидкостями, или гуморами: кровью, флегмой, чёрной желчью и жёлтой желчью. Если все эти жидкости находились в равновесии, то человек был здоров. Избыток в организме чёрной желчи, по мнению врачей того времени, говорил о меланхоличном складе характера и склонности к любовным страданиям.
В Средние века часто ссылались на один трактат о меланхолии, где было написано, что любовь — это болезнь, напрямую затрагивающая мозг человека. И она приводит к тому, что человек становится беспокойным и склонным к долгим размышлениям из-за переизбытка телесных жидкостей.
Как лечили безответную любовь
Доктора рекомендовали человеку, страдающему от неразделенной любви, больше бывать на свежем воздухе, чаще отдыхать и не напрягаться, принимать теплые ванны с добавлением растений с успокаивающими свойствами. Прописывали больным и специальную диету: мясо ягнёнка, листья салата, варёные яйца, рыбу и спелые фрукты. А от избытка чёрной желчи лечили с помощью слабительных препаратов и кровопускания, которое помогало восстанавливать баланс гумора.
Любовную лихорадку часто описывали в книгах
Героями многих средневековых произведений становились несчастные влюблённые. Например, поэма четырнадцатого века «Исповедь влюблённого» рассказывает о юноше, страдавшем от неразделённой любви так сильно, что он готов был умереть. Услышав его молитвы об избавлении от стараданий, Венера создала охлаждающий бальзам, а потом сама спустилась с небес, чтобы нанести его на израненное сердце, почки и виски бедного юноши.
Даже Зигмунд Фрейд признавал, что любовные страдания имеют явно физические причины, и изложил свои мысли по этому поводу в книге «Печаль и меланхолия». А современные исследования показывают, что человек испытывает душевные страдания из-за воздействия серотонина, дофамина и адреналина на мозг, вызывающего такие неприятные симптомы, как плаксивость, головокружение, сильное сердцебиение, плохой аппетит и нарушение сна.
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