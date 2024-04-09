Поливайте теплицу с удовольствием! Даже не придётся таскать за собой тяжёлую лейку по несколько раз и наклоняться. Оцените хитрое приспособление, которое заменит лейку! Ещё никогда полив в теплице не был таким удобным и простым. Повторить приспособу по силам каждому огороднику!







Приспособление для лёгкого полива теплицы

Оно самодельное, состоит из нескольких частей. Прежде всего это пластиковая труба. Её длина подбирается индивидуально, как вам будет удобно (в данном МК — 80 см). Благодаря этому поливать каждый кустик очень просто и быстро: даже наклоняться не надо.Труба установлена на кран. Очень удобно и просто включать и выключать напор воды!Сама система установлена на шланг. К шлангу также можно прикрепить и другую насадку для полива: например, по типу душевой лейки, с разбрызгивателем.Наконец, сам шланг прикреплён к бочке на 300 л. Её объём также подбирается индивидуально. Вода будет нагреваться за день, и именно тёплую воду любят растения!Настолько простая и одновременно оригинальная конструкция! Теперь полив в теплице максимально упрощён. И никакой лейки не надо!