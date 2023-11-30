Самые капризные комнатные растения

Далеко не все комнатные растения могут похвастаться неприхотливостью. В погоне за интересными, красивыми, необычными цветками садоводы-любители могут наткнуться на чересчур капризных и сложных в уходе.

Не у каждого человека есть время, желание и возможность уделять много времени домашним растениям. Чуть ниже вы найдёте 10 популярных комнатных цветов, которые требуют много внимания и заботы. Стоит их покупать или нет — решать только вам.



Цикламен

Мединилла

Пуансеттия

Азалия

Гардения

Селагинелла

Алоказия

Пеперомия

Калатея

Маранта

Сильно зависит от резких перепадов температур. Он подвержен видовым болезням и насекомым-вредителям, а потому требует регулярных обработок.Довольно быстро засыхает листва, что свидетельствует о плохом уходе за растением. Ей не нравится сухой воздух, нерегулярный полив, прямое солнце, сквозняк и т. д. Это довольно капризное тропическое растение, которое долго привыкает к домашней обстановке.Не выносит слишком жаркую погоду (особенно отопление зимой), почти не укореняется черенками. Кроме того, стебли, корни и листья этого растения ядовиты, а потому цветок не рекомендуется держать в доме, где есть маленькие дети и животные.Ухаживать в домашних условиях за азалией довольно проблематично. Растение нельзя держать в плохо и не регулярно проветриваемом помещении, так как её цветки насыщают воздух концентрированным ароматом. Сок азалии также ядовит. Цветок требует регулярный полив — «часто и по чуть-чуть» — и рассеянный свет.Относится к капризным комнатным растениям. Очень долго и трудно адаптируется на новом месте, даже если ей созданы все условия. Бутоны осыпаются от любого передвижения горшка. Требует хорошо освещённого помещения с рассеянным светом и повышенной влажностью. Абсолютно не терпит скачков в температуре.Довольно капризна и недолговечна. Для комфортной жизни растению требуется создать особый микроклимат с подходящим стабильным освещением, грунтом, влажностью воздуха и т. д.Растения можно считать неприхотливым, если обеспечить ему все условия. Обязательны частые опрыскивания и отсутствие малейших прямых лучей солнца (моментально обгорает). Если рассеянного света недостаточно, цветок будет увядать на глазах.Растение может быстро и резко погибнуть, если в помещении внезапно упала температура. Также оно совершенно не выносит сухой воздух и перелив грунта — реакция последует незамедлительно.Не переносит холод, перепады температур и сквозняки. Это растение может быстро погибнуть, если температура в помещении опустилась до 16 и ниже.Ещё одно требовательное тропическое растение, однако, если обеспечить ему должный уход, будет прекрасно расти. Температура во время покоя не должна быть ниже 15 градусов (лучше — 18-20). Требует регулярного увлажнения, как в естественной среде обитания.