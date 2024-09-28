Странные, но эффективные советы, с которыми уборка пролетит незаметно

Зачастую уборка отнимает уйму времени, и, к сожалению, не всегда даёт положительный результат по разным причинам, то ли привычные методы подвели, то ли моющие средства не справились с поставленной перед ними задачей.

В любом случае выход найдет, даже если на первый взгляд подобного рода лайфхаки кажутся абсурдом, на деле все они работают на ура.

1. Таблетки для посудомоечной машины в качестве чистящего средства для унитаза

2. Минералка для блеска нержавеющей посуды

3. Пена для бритья – долой известковый налёт

4. Отбеливание пластика с помощью перекиси

5. Чистим матовые поверхности с помощью дегтярного мыла