Как почистить замшевую обувь

Верните замшевой обуви идеальный внешний вид! Она будет такой же, как и в день, когда вы её купили. Для этого нужного всего 2 доступных средства!







Возьмите немного мицеллярной воды и старую зубную щётку.







Почистите замшу. Мицеллярная вода прекрасно удаляет загрязнения и не портит замшу.







После этого слегка смочите тряпку обычным столовым уксусом и ещё раз тщательно протрите замшу. Уксус быстро выветрится, и запаха не останется. Уксус дополнительно освежит замшу, приподнимет ворс, вернёт ей цвет.







И замшевая обувь будет выглядеть совсем как новенькая!







Подробнее о том, как очистить замшевую обувь, смотрите в видео ниже:



