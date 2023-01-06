С нами не соскучишься!

8 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Если самая мощная "царь-бомба" имела мощность 58 Мт,то как тесты за номерами  № 173, № 174 и № 147 могли иметь мощнос...Ядерные взрывы, к...
  • Михаил Васильев
    Большинство из названных продуктов не только не видел, но и не слышал!11 популярных про...
  • ИГОРЬ честнодумов
    Гламур был и есть!Соответсвуют ли с...

Как почистить замшевую обувь

Верните замшевой обуви идеальный внешний вид! Она будет такой же, как и в день, когда вы её купили. Для этого нужного всего 2 доступных средства!

Как почистить замшевую обувь

Возьмите немного мицеллярной воды и старую зубную щётку.

Как почистить замшевую обувь

Почистите замшу. Мицеллярная вода прекрасно удаляет загрязнения и не портит замшу.

Как почистить замшевую обувь

После этого слегка смочите тряпку обычным столовым уксусом и ещё раз тщательно протрите замшу. Уксус быстро выветрится, и запаха не останется. Уксус дополнительно освежит замшу, приподнимет ворс, вернёт ей цвет.

Как почистить замшевую обувь

И замшевая обувь будет выглядеть совсем как новенькая!

Как почистить замшевую обувь

Подробнее о том, как очистить замшевую обувь, смотрите в видео ниже:




Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Обувьуход

Картина дня

наверх