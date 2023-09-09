Загадочная Мьянма: многотысячная коллекция древних ступ вокруг озера Инле

Мянма (ранее Бирма) – загадочная страна в Юго-Восточной Азии, зажатая между крупными государствами (Индия, Бангладеш, Китай, Лаос и Таиланд) сохранила на своей земле множество интересных артефактов, принадлежащих разным народам и религиям. Любое путешествие по стране таит множество открытий, но если отправиться на живописное озеро Инле, то масса незабываемых впечатлений будет обеспечена, ведь вокруг него сохранились средневековые деревни, состоящие из тысяч буддийских ступ в разной степени разрушения.
1. Средневековая деревня Индейн
Долина более тысячи пагод ждет тех, кто решится на захватывающее путешествие по озеру Инле (деревня Индейн, Мьянма). | Фото: tourisminmyanmar.com.mm.
Вдали от толп и суеты туристов и местных жителей, в юго-западной стороне озера можно увидеть впадающий ручей Indein (Inn Thein, Идейн), который и приведет к одноименной деревушке. Идейн – одна из небольших деревень озера Инле, образованная в Средние века, в период, когда на холме была построена ступа со скульптурой Будды на ее вершине. Со временем у ее подножия появилась целая композиция из сотен других ступ, разных форм и размеров, которые теперь находятся в различном состоянии сохранности. Большинство из них разрушены временем и природными силами, часть же – поглотила буйная растительность.
В деревню можно добраться лишь на лодке (озеро Инле, Мьянма).
Аутентичные пагоды, датируемые XVII – XVIII веками появились в туристических маршрутах совсем недавно (деревня Индейн, Мьянма). | Фото: renown-travel.com.
Но несмотря на видимую разруху, эта деревня вполне обитаема, имеются еще ступы, которые, наравне со свежим ветерком, встречают мелодичным звоном колокольчиков на своих вершинах, тех, кто добрался в эти глухие края. Бонусом будет и завораживающий вид с холма, который как рукой снимает усталость и бодрит любителей необычных достопримечательной.
С вершины можно увидеть всю красоту деревни-пагод, состоящей из двух групп: Пагоды Ньяунг Охак и Шве Инн Тейн.
Удивительной красоты архитектурные творения встречают тех, кто добрался до вершины, где находится группа Пагод Ньяунг Охак (деревня Индейн, Мьянма).
Несмотря на разруху многие ступы сохранили причудливые украшения в виде барельефов и скульптур (деревня Индейн, Мьянма).
• Скопление удивительных религиозных объектов Пагоды Ньяунг Охак находится рядом с лодочной пристанью с таким же названием Ньяунг Охак (переводится как «группа баньяновых деревьев»). Большинство спут здесь не были отреставрированы и находятся в плачевном состоянии, из некоторых попросту растет трава и даже небольшие деревья. Хотя есть структуры, которые, на удивление, хорошо сохранились. На них можно разглядеть, если не первоначальные формы, то удивительный декор, скульптуры/барельефы небесных существ или мифологических животных, таких как змеи нага и чинте, но, преимущественно, они хранят изображения Будды.
Большинство пагод «взяты в плен» буйной растительностью (деревня Индейн, Мьянма). | Фото: tourisminmyanmar.com.mm.
Каждая ступа, до сих пор хранит какую-то буддийскую реликвию, это могут быть небесные существа, мифологические животные, но в большинстве случаев – статуя Будды (деревня Индейн, Мьянма).
• От пристани Ньяунг Охак подъем ведет ко второй группе пагод под названием Шве Инн Тейн, которая находится на вершине холма. Путешествующим предстоит преодолеть 700-метровую крытую дорожку, где расположено множество киосков, там можно приобрести сувениры, шанские сумки через плечо, лонги, рубашки и другие предметы. В центре же самого ансамбля Пагоды Шве Инн Тейн находится главная святыня – Будда Инн Тейн. В святилище, которое, как полагают, было построено королем Ашокой, находится золотое изображение Будды в мудре медитации (символическое, ритуальное расположение кистей рук).
В старейшей пагоде, датированной XII веком сохранилось святилище с «золотым» Буддой (деревня Индейн, Мьянма).
Интересный факт: Считается, что это место восходит к временам индийского императора Ашоки, который в III веке до нашей эры разослал монахов по всей Азии для распространения буддизма. Столетия спустя два короля империи Баган – Нарапатиситу и Анаврахта, построили на этом месте первые ступы, положившие начало разрастанию пагоды. На территории, спрятанной за озером, было построено несколько тысяч культовых объектов, известных под общим названием Пагоды Shwe Inn Thein. Большинство из них относятся к XVII-XVIII векам, самые ранние строения датируются XIV веком (согласно сохранившимся надписям). На данный момент считается, что в общей сложности в деревне Индейн сохранилось (даже если и в руинах) около 1,6 тыс. пагод, хотя эта цифра весьма приблизительна, ведь предположить сколько было их изначально нет никакой возможности, документальные источники пока не обнаружены.
На многих ступах сохранились прекрасные фрески или барельефы (деревня Индейн, Мьянма). | Фото: atlasobscura.com.
Все деревни, рядом с которыми обнаружены целые ансамбли из пагод, являются вполне обитаемы. | Фото: travel-tour-guide.com.
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что добраться в деревню буддийских ступ можно не круглый год. Индейн доступна лишь в сезон дождей, чтобы туда добраться нужно преодолеть 8-километровый водный путь на лодке (канал, озеро Инле и одноименный ручей). Зимой наступает мелководье, что превращает деревню в глухомань, практически отрезанную от цивилизации, поскольку добраться туда путешественникам невозможно, а вот местные жители изыскивают другие возможности.
2. Деревня Па-О на озере Инле
Деревня Па-О на юго-восточном берегу озера Инле (Мьянма). | Фото: travel-tour-guide.com.
В деревне Па-О, в которой проживают карены, ступы окрашены в белый и золотистый цвет (Мьянма).
Добравшись до озера Инле, можно повернуть на юго-восток, там находится деревня Па-О, в которой обитают карены (народ на юге и юго-востоке Мьянмы и северо-западе Таиланда). Здесь сохранился комплекс из пагод, состоящий из более чем 2,5 тыс. древних структур, разбросанных по холму. Из-за того, что деревня находится в глухой местности, требуется немало усилий, чтобы добраться туда.
Главная дорожка приведет к центральной Пагоде Какку (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: renown-travel.com.
В этой деревни много отреставрированных пагод, правда, не все структуры после этого сохранили аутентичный вид (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: halfhalftravel.com.
Живописная поездка по небольшим извилистым дорогам, вдоль которых расположены крошечные поселения с домами из дерева и бамбука и полями, засаженными луком и чесноком, закончится у деревни, изобилующей пагодами. Огромное количество древних святынь, большинство из которых имеют одинаковую форму и размер, расположены длинными рядами, тесно связанными друг с другом. Они образуют квадратное поле, в центре которого находится главная ступа высотой 40 метров, окруженная неплохо сохранившимися более мелкими ступами. У большинства из них до сих пор имеется hti (хти) – верхний элемент в форме декоративного зонтика, под которым подвешены колокольчики, звенящие от дуновения ветра.
Многие пагоды имеют первозданный вид и «украшены» они живыми растениями, отвоевывающими территорию (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: travel-tour-guide.com.
Стоит отметить, что приблизительный возраст поселения минимум III век до нашей эры, а вот первые культовые объекты здесь появились в XII веке, во времена правления короля империи Баган – Алаунгситу. Считается, что самая большая ступа, под названием Какку, была построена именно по его приказу, ведь Алаунгситху был набожным буддистом, который много путешествовал по своему королевству, строил пагоды и буддийские памятники по всей территории империи, чтобы заслужить уважение подданных и распространить буддизм. В последующие годы вокруг центральной ступы пагоды появился целый комплекс культовых объектов меньших размеров.
Неумелая реставрация лишь изуродовала древнейшие культовые структуры (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: renown-travel.com.
Многие ступы сохранили свою первозданную красоту, несмотря на время и безжалостную природу (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: halfhalftravel.com.
Большинство многовековых пагод, построенных из кирпича, оштукатуренных и украшенных лепниной, не очень хорошо сохранились. Некоторые объекты превратились в руины, на других – растут деревья и кусты, а те, что отреставрированы, потеряли свою аутентичность, ведь делали это не специалисты, без использования определенных правил и технологий. Хотя несведущим туристам это не понять, поэтому туристам есть что посмотреть и чем восхищаться. Многие ступы сохранили даже свои первоначальные цвета, причудливые скульптуры, колоритную резьбу по камню и, конечно же, изображения Будды как в виде статуй и барельефов, так и в виде фресок.
Фестиваль Пагоды Какку – захватывающее зрелище (Деревня Па-О, Мьянма).
Интересный факт: Несмотря на удаленность деревни Па-О, здесь проходит ежегодный фестиваль Пагоды Какку (Kakku Pagoda festival), который проводится во время Табаунга – 12-го месяца традиционного бирманского календаря (соответствует марту), знаменующего собой окончание прохладного сезона. Во время 9-дневного фестиваля люди танцуют в традиционных костюмах, устраивают ритуальные подношения еды, тем самым отдают дань уважения пагодам и Будде. Правда, посмотреть на захватывающее действо удается не всем, ведь поездка от ближайшего цивилизованного населенного пункта (Таунги) занимает до 5 часов, а от западной оконечности озера требуется еще час. Кроме того, очень живописный, но сложный поход по холмам занимает от 7 часов, в зависимости от отправной точки, опытности гида и физического состояния самих туристов. Из-за такой удаленности, рядом с деревней и комплексом пагод находятся мини-отели с деревянными бунгало, где путешествующие могут переночевать и ресторан, в котором продаются экзотические для многих бирманские блюда.
3. Другие священные места вокруг озера Инле
Главный буддийский монастырь Шве Ян Пяй в Ньяунгшве (Мьянма). | Фото: travel-tour-guide.com.
Главным городом района озера Инле является Ньяунгшве, соединенный с озером каналом длиной в километр. Его главными достопримечательностями являются утренний рынок и ряд буддийских монастырей, одним из главных и особо почитаемых считается монастырь Шве Ян Пяй. Эта 150-летняя овальной формы святыня, построенная из тикового дерева и окрашенная в красный цвет, установлена на сваях, чтобы избежать подтоплений во время сезона дождей. В монастыре Шве Ян Пьяй по сей день живут мальчики, изучающие учение Будды.
Монастырь Ядана Ман Аунг Пайя, привлекает сверкающей на солнце позолоченной пагодой (Мьянма). | Фото: ru.m.wikipedia.org.
Еще один монастырь, который рекомендуют посетить – это Ядана Ман Аунг Пайя, привлекающий красивой золотой пагодой, увенчанной декоративным хти, которые видно издалека.
Деревня Кхаунг Даинг знаменита своими горячими источниками и колоритным курортом (Мьянма).
Деревня Кхаунг Даинг на северо-западной оконечности озера наиболее известна своими горячими источниками. До природных горячих источников придется добираться на лодке. Зато там посетители могут задержаться. Для тех, кто стремиться поправить здоровье, помимо источников, предусмотрены деревянные бунгало, бассейн, СПА-комплекс и ресторан.
В нескольких километрах к юго-востоку от Ньяунгшве находится виноградник Красного поместья. В спокойной природной обстановке с великолепным видом на окружающую долину посетители могут попробовать несколько марок вин местного производства.
Пагода Пхаунг Дау Оо – самое доступное и самое популярное серди туристов и паломников место (Мьянма).
В начале озера Инле находится самый важный буддийский монастырь в этом районе – Пагода Пхаунг Дау Оо, в которой хранятся пять высоко почитаемых золотых изображений Будды. Во время фестиваля пагоды Phaung Daw Oo священные изображения провозят по озеру на королевской барже Karaweik. Это место стало самой популярной туристической точкой, поэтому ступы здесь особо красочные и яркие.
Инфау Кхоне - ткацкая деревня в самом конце озера предложит гостям незабываемые приключения во время прогулок по живописным окрестностям. А вот ткачи продемонстрируют захватывающие мастер-классы по изготовлению хлопковых и шелковых тканей. В местных лавках же можно приобрести изделия из хлопка и шелка, особенно популярными являются косынки, платки и шали.
В пещере Пиндая находится более тысячи статуй Будды с именными табличками от дарителей (Мьянма).
А вот к северу от озера Инле находится пещера Пиндая – важное место паломничества бирманских буддистов. На подступах к ней и каждый уголок пещеры на известняковом холме просто усеяны изображениями Будды.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии