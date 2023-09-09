Загадочная Мьянма: многотысячная коллекция древних ступ вокруг озера Инле

1. Средневековая деревня Индейн

Долина более тысячи пагод ждет тех, кто решится на захватывающее путешествие по озеру Инле (деревня Индейн, Мьянма). | Фото: tourisminmyanmar.com.mm.

В деревню можно добраться лишь на лодке (озеро Инле, Мьянма).

Аутентичные пагоды, датируемые XVII – XVIII веками появились в туристических маршрутах совсем недавно (деревня Индейн, Мьянма). | Фото: renown-travel.com.

Удивительной красоты архитектурные творения встречают тех, кто добрался до вершины, где находится группа Пагод Ньяунг Охак (деревня Индейн, Мьянма).

Несмотря на разруху многие ступы сохранили причудливые украшения в виде барельефов и скульптур (деревня Индейн, Мьянма).

Большинство пагод «взяты в плен» буйной растительностью (деревня Индейн, Мьянма). | Фото: tourisminmyanmar.com.mm.

Каждая ступа, до сих пор хранит какую-то буддийскую реликвию, это могут быть небесные существа, мифологические животные, но в большинстве случаев – статуя Будды (деревня Индейн, Мьянма).

В старейшей пагоде, датированной XII веком сохранилось святилище с «золотым» Буддой (деревня Индейн, Мьянма).

На многих ступах сохранились прекрасные фрески или барельефы (деревня Индейн, Мьянма). | Фото: atlasobscura.com.

Все деревни, рядом с которыми обнаружены целые ансамбли из пагод, являются вполне обитаемы. | Фото: travel-tour-guide.com.

2. Деревня Па-О на озере Инле

Деревня Па-О на юго-восточном берегу озера Инле (Мьянма). | Фото: travel-tour-guide.com.

В деревне Па-О, в которой проживают карены, ступы окрашены в белый и золотистый цвет (Мьянма).

Главная дорожка приведет к центральной Пагоде Какку (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: renown-travel.com.

В этой деревни много отреставрированных пагод, правда, не все структуры после этого сохранили аутентичный вид (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: halfhalftravel.com.

Многие пагоды имеют первозданный вид и «украшены» они живыми растениями, отвоевывающими территорию (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: travel-tour-guide.com.

Неумелая реставрация лишь изуродовала древнейшие культовые структуры (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: renown-travel.com.

Многие ступы сохранили свою первозданную красоту, несмотря на время и безжалостную природу (Деревня Па-О, Мьянма). | Фото: halfhalftravel.com.

Фестиваль Пагоды Какку – захватывающее зрелище (Деревня Па-О, Мьянма).

3. Другие священные места вокруг озера Инле

Главный буддийский монастырь Шве Ян Пяй в Ньяунгшве (Мьянма). | Фото: travel-tour-guide.com.

Монастырь Ядана Ман Аунг Пайя, привлекает сверкающей на солнце позолоченной пагодой (Мьянма). | Фото: ru.m.wikipedia.org.

Деревня Кхаунг Даинг знаменита своими горячими источниками и колоритным курортом (Мьянма).

Пагода Пхаунг Дау Оо – самое доступное и самое популярное серди туристов и паломников место (Мьянма).

В пещере Пиндая находится более тысячи статуй Будды с именными табличками от дарителей (Мьянма).