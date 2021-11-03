Валяние ярких тапочек в виде сыра

Со слов автора. Для валяния тапочек в виде сыра нам понадобятся:

шерсть меринос (гребенная лента топс), примерно 200 гр.;

шерсть кардочес для мышек, примерно 50 гр.;

материал (сетка);

пряжа для обвязки;

крючок;

шаблон из подложки;

бамбуковый коврик;

массажный ролик;

виниловые перчатки;

мыльная вода;

пульверизатор для воды;

пленка ПВХ;

полотенце;

бусинки для глаз.

1. Делаем шаблон.

Для начала определимся с размером изделия. Мне нужно было изготовить тапки 37 размера. Прикладываем лист с размером на шаблон и прибавляем с каждой стороны по 5-6 см (я так делаю), в ширину можно по см 4. Затем обводим и вырезаем. Готово! Получилось 2 большие лапы :)

2. Начинаем выкладку шерсти (всего два оттенка желтого). Шерсть в ленте (топс).

Мы выкладываем сначала светло-желтую шерсть по вертикали тонким слоем, чтобы за края выходило немного шерсти. Шерсть расправляем и аккуратно вытягиваем ладошкой, чтобы края не зажимались, а вытягивались свободно. Затем выкладываем тонким слоем по горизонтали. И так всего 4 слоя светлой шерсти, чередуя выкладку по горизонтали и по вертикали.

Берем пульверизатор с мыльной водой (разбавленный мыльный раствор, примерно 1:10 жидкости для мытья посуды или жидкого мыла) и опрыскиваем первую сторону тапок.

Покрываем аккуратно тапочки сеткой, чтобы шерсть не отходила.

3. Начинаем притирать.

Ура! Наконец-то!

Притираем массажным роликом, затем руками (в виниловых перчатках). Катаем в разные стороны, чтобы шерсть хорошенько притерлась. Когда шерсть сцепилась, то можно продолжать притирку уже без сетки (главное, чтобы сетка не сцепилась с шерстью). Если попробовать отщипнуть двумя пальцами шерсть, и она будет плотной, то эта сторона притерлась хорошо.

Переворачиваем на другую сторону — загибаем шерсть на шаблон, выкладываем тонким слоем 4 слоя (вдоль и поперек, как делали с 1 стороной). Вытягивая шерсть ладошкой аккуратно и свободно, проделываем ту же процедуру.

Теперь выкладываем тем же способом второй цвет (ярко- желтый), 4 слоя с одной стороны и 4 слоя с другой.

Хорошенько трем края тапок. Уваливаем, как роликом, так и руками (для лучшего скольжения лучше надевать перчатки). К тому же лично у меня аллергия на шерсть, без перчаток не могу работать.

4. Теперь валяем тапочки.

Долго катаем ролик (раз по 100 на сторону), пока шерсть не обтянет шаблон полностью.

Когда шаблон будет мал, тогда делаем надрез и вырезаем отверстие примерно 5*4 см, вытаскиваем шаблон.

Убираем лишнюю жидкость с помощью полотенца. Кладем тапок на полотенце и заворачиваем в рулон. Катаем в рулоне вдоль и поперек (долго катаем). Тапки стали меньше.

Теперь идем в ванную. Снова мылим и валяем дальше. Отбиваем тапочки кулинарным молоточком с разных сторон (можно чем-то другим уваливать). Трем о бамбуковый коврик и друг о дружку (подвергаем любому механическому воздействию так, чтобы шерсть равномерно усаживалась). Споласкиваем в теплой или прохладной воде, затем снова катаем в рулоне.

Получаем вот такое изделие!

5. Теперь займемся декором.

В сыре же должны быть дырочки?

Если делать правильно, то нужно было перед выкладкой второго цвета положить пленку на носы тапочек в виде кружочков(блокираторы), чтобы шерсть не свалялась в этих местах. Но я делала без них.

Я ничего не подкладывала. Приблизительно прикинула, где должны быть отверстия.

Теперь вырезаем! Идем в ванную.

Процедуру повторяем (уваливаем все вырезанные отверстия, притираем с двух сторон, выжимаем и катаем в рулоне).

Придаем тапкам форму. Можно еще раз поотбивать молоточком, чтобы придать форму пяткам и носам.

Вот что получилось!

Сушим 1 день.

6. Пришиваем подошву.

Когда тапочки высохли, то можно переходить к декорированию и пришиванию подошвы.

Подошва у меня кожаная, толщиной примерно 2-3 мм.

7. Теперь обвязываем.

Дыроколом делаем отверстия и обвязываем по кругу. Всего один ряд.

7. Декорируем тапочки.

Валяем из кардочеса мышек: папу, маму и мышонка.

И получаем вот такие сырные тапочки. Ура!

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