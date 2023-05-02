10 видов любви, которую вы не должны испытывать к одному и тому же человеку

В этом убеждена известный бельгийский психотерапевт Эстер Перель, автор книги «Размножение в неволе». Она подчёркивает, что сексуальное влечение и домашняя жизнь несовместимы. Её точку зрения разделяет американский консультант по отношениям Джон Грей, который в своей книге «Как получить то, что вы хотите и хотеть то, что у вас есть: практическое и духовное руководство к личному успеху» выделил десять видов любви. Грей назвал их «любовными резервуарами», которые должны наполняться из разных источников. Не от одного человека.
Природа, Бог и Вселенная
Единственный способ почувствовать, что ты любишь Вселенную — долгие и упорные медитации. И наполняется этот резервуар только через них.
Любовь и поддержка родителей
Зачастую эти чувства люди ищут не в связи с биологическими родителями. Как правило, находится мудрый и опытный наставник, который дарит безусловную любовь и поддержку.
Любовь к себе
Для того, чтобы наполнить этот резервуар, человек должен всегда ставить себя на первое место. Полезно говорить «нет» тому, что не приносит удовольствия или причиняет дискомфорт.
Сексуальная любовь
Речь идёт о взаимном сексуальном влечении к тому, кто не является вашим другом, коллегой или наставником. Как и Перель, Грей уверен, что эти чувства не нужно смешивать.
Любовь к ребёнку
И не обязательно к своему биологическому ребёнку. Человек может быть учителем и наставником и при этом испытывать к своему «ребёнку» приятные родительские чувства.
Любовь к обществу
Наполнение этот резервуара зависит от того, насколько тесно человек связан с обществом. И зависит это от того, что он отдаёт социуму.
Любовь к миру
Грей уверен, что у каждого человека есть свой уникальный глобальный вызов, которому он отвечает и с которым он тесно связан. Осмысление его — это и есть любовь к миру.
Любовь к Богу
Этот резервуар наполняется через служение цели, которую человек избрал целью своей жизни.
Перель и Грей подчёркивают, что совмещать сексуальное влечение, романтические отношения и близость с одним и тем же человеком возможно. Просто другие виды любви, например дружеские чувства, должны быть отделены. В конце концов, когда на работе происходит конфликт с начальником, человеку необходимо иметь чуткого коллегу, чтобы выпустить пар. А ссоры с партнёром лучше обсуждать с близким другом.
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