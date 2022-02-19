Вне закона: Фотоцикл о самых нелепых американских запретах

Самые нелепые американские законы. Фотоцикл от Оливии Локер.
Чудачества американского законодательства любит критиковать Михаил Задорнов. Сатирик часто рассказывает в своих выступлениях о том, что запрещено делать американцам. Например, в Миссури пожарные не имеют права спасать женщину, если огонь застал ее в ночной рубашке, а в Иллинойсе ни за что нельзя предлагать сигары питомцам. Иронизируют над этим и сами американцы, например, молодая фотографа Оливию Локер недавно презентовала цикл работ «Я борюсь с законом».
Штат Алабама. Закон запрещает носить конус мороженого в заднем кармане.
Фотографии, на которых можно увидеть рожок мороженого в заднем кармане шорт или скрипку в бумажном пакете, запросто можно назвать полной бессмыслицей. Правда, замысел автора в этом и состоял: проиллюстрировать, какие абсурдные правила и запреты существуют в различных американских штатах. Казалось бы, что плохого в том, что пышечка решит надеть обтягивающие джинсы? В целом, ничего страшного, но вот за свисающие бока в Делавэре придется заплатить штраф.
Штат Небраска. Родителям запрещено самостоятельно делать завивку своим детям, если у них нет на то соответствующей лцлицензии.
Род-Айленд. Запрещено носить прозрачную одежду.
Оливия Локер провела кропотливое исследование: она перечитала законы 50 американских штатов и выбрала самые абсурдные нормы. Так, в Алабаме не стоит даже пытаться спрятать рожок мороженного в задний карман, а в Калифорнии - мечтать о велосипедной прогулке по бассейну. И то, и то признано незаконным.
Штат Мэн. Запрещено щекотать женщин под подбородком перышком.
Штат Юта. Запрещено ходить по улице со скрипкой, завернутой в бумажный пакет.
Штат Делавэр. Запрещено носить обтягивающие джинсы, если они впиваются в бока.
Многие, рассматривая работы Оливии, задаются вопросом, как такие правила вообще кому-то могли прийти в голову? Судя по всему, прецеденты были. К тому же, фотоцикл напоминает, что далеко не все люди достаточно подкованы в правовых вопросов, но вместе с тем это не снимает с них ответственность за нарушение порядка.
Штат Висконсин. Запрещено подавать яблочный пирог без сыра.
Штат Техас. Детям запрещено носить необычные стрижки.
Штат Огайо. Запрещено раздеваться напротив портрета мужчины.
Над серией снимков под общим названием «Я борюсь с законом» фотохудожница начала работать в 2014 году, и с тех пор эта инициатива выросла в полноценный проект. Иллюстрированная книга уже доступна в магазине Amazon.
Гавайи. Запрещено помещать монеты в уши.
Штат Калифорния. Запрещено ездить на велосипеде в бассейне.
Штат Делавэр. Запрещено употреблять туалетную воду, как ликер.
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