Вне закона: Фотоцикл о самых нелепых американских запретах

Самые нелепые американские законы. Фотоцикл от Оливии Локер.

Штат Алабама. Закон запрещает носить конус мороженого в заднем кармане.

Штат Небраска. Родителям запрещено самостоятельно делать завивку своим детям, если у них нет на то соответствующей лцлицензии.

Род-Айленд. Запрещено носить прозрачную одежду.

Штат Мэн. Запрещено щекотать женщин под подбородком перышком.

Штат Юта. Запрещено ходить по улице со скрипкой, завернутой в бумажный пакет.

Штат Делавэр. Запрещено носить обтягивающие джинсы, если они впиваются в бока.

Штат Висконсин. Запрещено подавать яблочный пирог без сыра .

Штат Техас. Детям запрещено носить необычные стрижки.

Штат Огайо. Запрещено раздеваться напротив портрета мужчины.

Гавайи. Запрещено помещать монеты в уши.

Штат Калифорния. Запрещено ездить на велосипеде в бассейне.

Штат Делавэр. Запрещено употреблять туалетную воду, как ликер.