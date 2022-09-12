Какая участь ждала рожениц СССР, и За что они обижались на акушерок

Сегодня забота о психологическом комфорте рожениц закреплена статьями закона, в частности, на право отца и других членов семьи присутствовать в родзале. Популярность в России набирают и так называемые доулы, помогающие женщине в родах и в период восстановления. Немного иные атмосферы царили в советских родильных домах, что сегодня некоторые обзывают «карательным акушерством». По воспоминаниям мам и бабушек, о комфорте, уюте и заботливых руках во время родов им оставалось только мечтать. Неужто все было настолько плохо, ведь рожать при этом не переставали?
Господдержка и правовые гарантии
Государство, как могло, повышало уровень деторождаемости. /Фото: falerist.com
Развитие медицины в Стране Советов шло своим путем, а привычные сегодня современные технологии принадлежали миру фантастики. Самые неприятные воспоминания из того периода остались, пожалуй, у пациентов дантистов и рожениц. Что касается последних, эта категория страдала максимально по причине болезненности процесса как такового. Не говоря об отсутствии комфортных условий в советских родильных домах. Но рожать при этом, разумеется, никто не переставал. Несмотря на то, что о постродовой депрессии в Советском Союзе слыхом не слыхивали, очень редко в семье воспитывался всего один ребенок. Чаще всего родители заводили двух и более отпрысков.
Заботу о материнстве и детях государство декларировало с первых лет своего образования. Основными законами гарантировались условия, позволявшие женщинам сочетать труд с воспитанием чад, материальную и правовую поддержку, оплачиваемый декретный отпуск и иные льготы. Еще в 1920-м Наркомтруд и Наркомздрав постановили предоставлять кормящим матерям право работать недалеко от места проживания. При желании ранее работавшим позволялось переводиться в иное учреждение, расположенное «не далее двух верст» от дома. Работодателей, отказавшихся исполнять такие инструкции, привлекали к ответственности в судебном порядке, за чем следили специальные трудовые инспекции. Уже к концу войны, в 1944-м, появился Указ президиума Верховного совета об учреждении высокого звания «Мать-героиня», ордена «Материнская слава» и «Медали материнства». Разумеется, все это сопровождалось льготами и финансово-правовыми поощрениями на протяжении всей жизни.
Опасность родовых процессов
Часто медперсонал не отличался мягкостью, но так было не везде. /Фото: moscowsteps.com
Дискомфорт в советских родильных домах начинался с общей атмосферы, в чем-то схожей с лагерной. Попав в стены этих учреждений, роженица становилась безвольным инструментом в руках персонала, действовавшего жестко и согласно четко прописанным инструкциям. Никаких отступлений вправо-влево. Пациентки советских роддомов, сравнивая картину с сегодняшней, сетуют на низкую культуру акушерства в тот период. И это помимо общей ситуации с аппаратурой и медикаментами. О кардиомониторинге сердечной активности плода и банальном УЗИ знали только в единичных привилегированных клиниках. В подавляющем же числе учреждений считали, что рожать нужно в муках. Обезболивающие, если и применялись, то имели наркотический характер действия. Эффект был частичным и непродолжительным, а родовая деятельность нередко переходила в патологическую.
Акушеры тех лет признаются, что новорожденные частенько появлялись на свет с медикаментозной депрессией и остро нуждались в реанимации. При этом бригада, способная помочь в тяжелых родах, не была привязана к конкретному роддому, а курсировала по утвержденному маршруту. В случае, если женщина теряла много крови, спасти ее мог только донор – тогда еще позволялось прямое переливание. Бросался клич в ближайшие военчасти или даже включались громкоговорители в кинотеатрах прямо посреди сеанса. Ни анестезиологи, ни неонатологи в родзалах на постоянной основе не присутствовали.
О чем роженицы вспоминают с содроганием
Мать видела ребенка только во время кормлений.
Большинство советских клиник до самых 90-х ждали от роженицы беспрекословного послушания и исполнения всех врачебно-сестринских указаний. Говорить о высокой смертности во время родов было не принято. С этим явлением молодое советское государство боролось как могло: истребляя антисанитарию, организовывая многочисленные женские консультации и увеличивая количество койкомест для будущих матерей в роддомах. Проблема грубости персонала была, с этим не поспоришь. Но нужно смотреть на ситуацию под разными углами. В советские годы деторождаемость росла, и на одного дежурного врача приходилось порой не менее десятка родов. Рук на качественное и внимательное обслуживание этого конвейера попросту не хватало. В добровольно-принудительном формате на ночные дежурства в роддома приглашались врачи женских консультаций. Зачастую эти смены ограничивались общественными инициативами и не оплачивались. Конечно, большого удовольствия по этому поводу никто не испытывал, да еще и не обладая необходимым акушерским опытом и знаниями. Что говорить о возникновении критических ситуаций.
Еще одна «беда», добавлявшая советским мамочкам переживаний, - общепринятая процедура разлуки с новорожденным. Малыша забирали сразу после появления на свет и приносили матери лишь на кормления. В методичке того периода «Гигиена женщины» рассказывалось, что с окончанием туалета грудничка его показывают роженице и переносят в оборудованную общую детскую комнату, где ему и оставалось коротать первые дни жизни до выписки домой. При этом нужно сказать, что уже в 70-е годы в спецлитературе подробно описывался роддом будущего. Там с роженицей работали специалисты, инструктируя ее по правилам ухода за младенцем. Приводилась и картина совместного пребывания мамы с ребенком в одной палате, что, по мнению передовых специалистов, укрепляло материнское чувство. Правда, все эти нетрадиционные для советской медицины положения остались декларативными. Лишь кое-где начали отступать от многолетнего порядка ближе к развалу Союза.
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