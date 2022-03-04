15 «звездных» супружеских пар, которые доказали, что любовь бывает вечной

Года - не беда, коль душа молода.
Институт брака в современном мире оставляет желать лучшего, особенно среди представителей богемы. Однако есть звездные пары, которые являют собой не только образец трудолюбия и выдающегося таланта, но и крепких отношений. На своем примере они показали, что настоящая любовь, которая не гаснет десятками лет действительно существует.
1. Оззи Осборн и Шэрон Осборн
Крепкая семья: Оззи Осборн и Шэрон Осборн./ Фото: hot-rock.ru
В 2016 году все сайты пестрили предстоящим разводом звездной пары, которая на тот момент прожила бок о бок 33 года. Сколько же фанатов тогда переживали эту непростую ситуацию вместе со своими кумирами. Но шок продлился недолго — Шэрон и Оззи благополучно прошли через кризис и наладили свои отношения. Пара не только не разрушила многолетнюю любовь, но и организовала торжественную церемонию, на которой оба обновили свои клятвы.
Стинг и Труди Стайлер
Крепкая семья: Стинг и Труди Стайлер./ Фото: vistanews.ru
За более чем 30 лет совместной жизни они воспитали четырех детей и стали одной из самых крепких пар Голливуда. Но история их любви начиналась не так романтично. Труди была близкой подругой беременной на тот момент жены Стинга, поэтому их отношениям, мягко говоря, были рады далеко не все.
Но сейчас можно уверенно сказать, что все испытания были пройдены ими не зря. Говорят, быт убивает любовь, но не в их случае. Они не перестают говорить о своей счастливой совместной жизни и о чувствах, которые и по сей день остаются такими же крепкими и теплыми, как и раньше.
Сэмюэл Л. Джексон и Ла Татьяна Ричардсон
Крепкая семья: Сэмюэл Л. Джексон и Ла Татьяна Ричардсон./ Фото: zimbio.com
Они учились в соседних колледжах, а после встречи поняли, что уже не смогут друг без друга. Узаконив свои отношения в 1980 году, пара не собиралась расставаться несмотря ни на что, и оба сдержали слово. Несмотря на то, что у Джексона были проблемы с наркотиками и карьерой, Ла Таня не бросила любимого в беде, поддержала его, став для него настоящей музой.
Кристофер Гест и Джейми Ли Кертис
Крепкая семья: Кристофер Гест и Джейми Ли Кертис./ Фото: cupidspulse.com
Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Как бы там ни было — она существует, и крепкий брак этих двоих, длинною более чем в 30 лет, это доказывает. А все начиналось просто, с пророческой фразы Джейми Ли Кертис. Когда она увидела фото Кристофера Геста, то заявила своей подруге о том, что будет его женой. После этого будущие молодожены действительно познакомились, а всего через пять месяцев отгуляли свадьбу.
Кевин Бэйкон и Кира Седжвик
Крепкая семья: Кевин Бэйкон и Кира Седжвик./ Фото: kino-nik.ru
По словам самого Кевина, 1980 год стал для него одновременно и самым худшим, и самым лучшим. В тот год его карьера шла под откос, но именно тогда, на съемочной площадке фильма «Лимонное небо», он встретил любовь всей своей жизни — Киру Седжвик. Чувства захлестнули обоих, и свадьба не заставила себя долго ждать. С тех пор прошло более 28 лет, но они по-прежнему влюблены друг в друга, как и раньше.
Джо Грин и Хью Лори
Крепкая семья: Джо Грин и Хью Лори./ Фото: triboona.ru
Они остаются неразлучными уже на протяжении 27 лет, хотя их брак не всегда был райским островком любви. По признанию самой пары, им удалось через многое пройти, но они всегда дополняли друг друга, что во многом облегчало испытания. До свадьбы они очень долго находились в статусе друзей, а потом Хью понял, что Джо не только красивая, но еще и очень умная женщина, которую нельзя потерять. По словам звезды «Доктора Хауса», за всю жизнь он ни разу не пожалел о своем выборе.
Мишель Штерн и Лиза Кудроу
Крепкая семья: Мишель Штерн и Лиза Кудроу./ Фото: bingapis.com
Когда пара впервые встретилась в 1987 году, Лиза Кудроу даже не улыбнулась Мишелю, считая его человеком другого круга. В то время никто из них и помыслить не мог, что через несколько лет их судьбы вновь переплетутся, и все дойдет до свадьбы. Во время съемок популярного сериала «Друзья» у них завязался роман, а в мае 1995 года они поженились. Для Мишеля их роман оказался настоящим испытанием, ведь Лиза отказывала ему в интимной близости вплоть до брачной ночи. Интересно, кто из них больше ждал свадьбы…
Адриано Челентано и Клаудия Мори
Крепкая семья: Адриано Челентано и Клаудия Мори./ Фото: goodhouse.ru
Интересно, но с самого начала знакомства юная Клаудия не рассматривала Адриано в качестве своей второй половинки. Для нее он казался слишком ветренным и необязательным, поэтому все ухаживания Челентано оставались безрезультатными. Но у судьбы на этот счет были свои планы. В один из дней, на съемочной площадке, по неосторожности Клаудии случилось короткое замыкание, по причине которого лопнули стеклянные плафоны.
Осколки попали в лицо Челентано. Чувствуя себя ужасно виноватой, девушка бросилась к пострадавшему с извинениями. С тех пор прошло уже больше 53 лет, а они и сейчас любят друг друга так же трепетно, как и тогда.
Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд
Крепкая семья: Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд./ Фото: peopletalk.ru
Звезда 90-х, Синди Кроуфорд, познакомилась со своим будущим мужем еще задолго до того, как стала популярной. Тогда каждый из них стоял лишь на старте своей карьеры. Познакомилась парочка на съемках рекламы белья, когда Рэнди Гербер и сам помышлял о модельном бизнесе. У них случился скоротечный роман, который они завершили, оставшись лучшими друзьями.
Гербер называл Синди «самым красивым и лучшим другом». После разрыва ее карьера взлетела в гору, Синди активно занималась и своей личной жизнью, успев побывать в женах Ричарда Гира. Спустя 4 года неудачного замужества, Рэнди Гербер оказался вновь рядом и выступил сильным мужским плечом и поддержкой для Синди. После 21 года в браке пара уверяет, что лучшего развития для их жизненного сценария просто и быть не могло.
Фредди Принц-младший и Сара Мишель Геллар
Крепкая семья: Фредди Принц-младший и Сара Мишель Геллар./ Фото: vladtime.ru
Их фото редко появляются в сети и журналах, об этой паре вообще ничего не слышно. Но по словам Сары и Фредди, которые счастливы в браке уже 19 лет, это только на руку их отношениям. Они намеренно скрывают свой нежный союз, чтобы избежать сплетен и сохранить крепкую любовь.
Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун
Крепкая семья: Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун./ Фото: picstopin.com
Говорят, Бог любит троицу, вот так, наверное, и в жизни Джеймса Белуши — именно с третьей попытки ему удалось найти ту самую, с которой он прожил уже 20 лет. Сейчас они являют собой не только образец крепкой и красивой пары, но и прекрасных родителей троих детей.
Кит Ричардс и Патти Хансен
Крепкая семья: Кит Ричардс и Патти Хансен./ Фото: spletnik.ru
Им пришлось пройти через многие испытания, жизнь не раз проверяла пару на прочность. Но на их примере можно не лишний раз убедиться, что для настоящих чувств и искренней любви нет непреодолимых преград. Патти и Кит вместе уже более 37 лет, а с момента свадьбы прошло более 34 лет, но выглядят они так, словно не было этого промежутка, а познакомились они всего месяц назад.
Бен Стиллер и Кристин Тейлор
Крепкая семья: Бен Стиллер и Кристин Тейлор./ Фото: dailymotion.com
По признанию Бена, он очень стеснительный и скованный, когда дело доходит до женщин. Острый на язык и веселый парень на съемочной площадке — он теряется в присутствии слабого пола. А теперь представьте, что творилось с ним, когда общий знакомый представил Бена Кристин, развернулся и ушел, и это все при том, что Тейлор давно нравилась Бену.
Тогда он сбежал от нее в туалет, чтобы выпить успокоительные, но повторно подойти к ней не решился — это сделала она. Легкий и абсолютно неконфликтный Бен Стиллер быстро завоевал сердце возлюбленной, что привело к скорой свадьбе, которая случилась всего через несколько месяцев после знакомства. Кто-то скажет, что это слишком маленький срок для серьезных отношений, тем не менее, их союз длится более 18 лет.
Джей-Зи и Бейонсе
Крепкая семья: Джей-Зи и Бейонсе./ Фото: woomenmir.ru
Их отношения нельзя назвать простыми, но в том, что они крепкие, сомневаться не приходится. Они стараются не распространяться о нюансах своей личной жизни, чтобы оберечь себя от сплетен и интриг. Их дружба завязалась в 2000 году, а затем плавно перетекла в теплые романтические отношения, которые держались в строгом секрете на протяжении двух лет.
Ходили слухи о том, что отец Бейонсе был категорически против их любви, аргументируя это криминальным прошлым Джей-Зи, но это не стало помехой для влюбленных, однако, это было только началом испытаний. Они прошли через многое, но остались вместе, скрепив свои отношения брачными узами лишь в 2010 году.
Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин
Крепкая семья: Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин./ Фото: celebritybio.org
Их встреча стала судьбоносной. Кроме того, что они нашли друг в друге вторую половинку, Сьюзан удалось изменить Роберта в лучшую сторону. Она дала ему понять, что пришло время заканчивать с его эксцентричным поведением, и он покорился ей.
Своим серьезным отношением к жизни, Левин настолько вдохновила Роберта, что тот добровольно отправился в реабилитационную клинику на лечение от алкогольной зависимости. После прохождения полного курса он сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. Вместе они организовали не только крепкую пару, которая уже 14 лет неразлучна, но и потрясающий творческий тандем.
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