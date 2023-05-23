Киты в Нью-Йорке

В последние годы в Нью-Йорке стали чаще встречаться киты…







Откуда тут киты? А благодаря очистке реки Гудзон. Экологи говорят, что растущая популяция рыб менхаден в Нью-Йорке приманило сюда китов.







В течение нескольких часов кит всплывал каждую минуту, чтобы вдохнуть, двигаясь около береговой линии Нью-Йорка:







Горбатый кит крупным планом резвился перед статуей Свободы:







Наблюдения за китами в Нью-Йорке становятся все более популярными в последние несколько лет, т.к. в последние годы наблюдается огромный рост их числа.







Менхадены — маленькие стайные рыбы, которые любят горбатые киты.







Горбач — довольно крупный кит. Средняя длина тела взрослой особи: 14.5 м для самок, 13.5 м для самцов.







Горбатые киты обычно держатся вблизи берегов, лишь в районах больших скоплений криля и рыбы выходя в открытое море. Иногда заходят в морские заливы. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной.







Горбатые киты нередко бьют и хлопают по поверхности моря длинными грудными плавниками и хвостовым плавником, взбивая пену, перекатываются на спине, выставляют из воды морды. Часто полностью выпрыгивают из воды в вертикальном положении и с оглушительным всплеском падают вниз (предположительно, таким образом горбатые киты сбрасывают с себя экзопаразитов-обрастателей).







Горбатые киты знамениты своим вокальным репертуаром. Песня самца горбача состоит из определённой серии частотно-модулированных звуков и «фраз» в диапазоне 40—5000 Гц, которая продолжается от 6 до 35 минут; может повторяться на протяжении нескольких часов и даже дней.







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