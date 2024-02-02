Как развлекались дети 100 лет назад: «простые» фокусы, которые сегодня не повторят даже взрослые

Когда за новогодним столом собирается большая компания, гостей нужно чем-то развлекать. Например, показывать фокусы. И если большинство современных трюков всем известны, то хитрости из этого обзора точно удивят и взрослых, и детей. Все дело в том, что публиковали их на фантиках от конфет еще в ХХ веке, сегодня они мало кому известны, да и повторить такие фокусы непросто.
1. Сальто яйца
Эффектный фокус с яйцом, приземляющимся в рюмку.
Для этого фокуса вам понадобится широкая рюмочка для вина. Накройте ее плоским подносом так, чтобы его края смотрели вниз. Сверху, строго над горлышком рюмки нужно поставить рулон из бумаги. Далее самое интересное: установите яйцо в рулон, острым концом вниз и резко выдерните поднос. Трубка тоже упадет и яйцо, сделав переворот, окажется прямо в рюмке.
2. Монеты, которые летают
Трюк, с вылетающей монеткой.
В ловких руках любая монета может стать летающей. Для этой волшебной метаморфозы вам понадобится узкий, расширяющийся кверху бокал. На его дно опустите мелкую монету, а сверху положите монету побольше. Помните, верхняя монета выполняет роль крышки и не должна проходить в узкую часть стакана. Теперь осталось лишь изо всех сил подуть на верхнюю монету, так она станет вертикально, образуя под собой сжатый воздух, который вытолкнет маленькую монетку.
3. Глаза на затылке
Самодельное «зеркало заднего вида».
Согласитесь, видеть, что происходит за спиной очень даже неплохо. Однако не каждому это дано. Читая Novate.ru, вы можете стать тем самым счастливчиком, которому это под силу. Для создания удивительного аппарата заднего вида, вам понадобиться маленькая картонная коробочка. С ней нужно проделать ряд простых манипуляций: открыть одну из маленьких боковых стенок, сделать отверстия на боковой стороне и поставить по диагонали маленькое зеркальце. Осталось только приложить получившийся постоскоп отверстием к глазу, и вы сможете в подробностях рассказать, что происходит за спиной, как будто у вас есть глаза на затылке.
4. Дрессированная рыбка
Послушная рыба из скорлупы и фланели.
Создание реквизита для этого фокуса заставит попотеть, но сам результат того стоит. В первую очередь вам потребуется сырое куриное яйцо. Его содержимое нужно выпустить через два маленьких отверстия, после чего тщательно замазать одно из них воском и нарисовать зрачки с двух сторон. Из двух кусков красной фланели нужно вырезать фигурку рыбки и сшить по пунктиру. Получившуюся пустоту в теле рыбы заполнить несколькими рыболовными грузиками-дробинками и, собственно, поместить скорлупу отверстием наружу. Место стыка фланели со скорлупой нужно хорошо промазать красным сургучом, а рыбу поместить в наполненную водой банку. Заметьте, грузик в рыбе не должен тянуть ее на дно, она должна оставаться на поверхности. Горлышко банки следует хорошо обмотать пленкой. При нажатии на нее вода будет затекать в скорлупу и рыба будет опускаться на дно. Когда вы отпустите пленку, сжатый воздух вытолкнет рыбу обратно на поверхность.
5. Пушечный выстрел
Громкий выстрел из бутылки.
В большую бутылку от шампанского нужно налить полтора стакана воды с содой. Затем порошок с виннокаменной солью завернуть в трубочку из плотного картона, вроде того, из которого делают игральные карты. Нижнюю часть трубочки оберните заранее опустошенным чайным пакетиком. Трубка с порошком - ваш патрон. Прикрепите его к пробке раскрытым концом вверх. Когда все готово, хорошо закупорьте бутылку, но смотрите, чтобы вода не касалась патрона. Когда придет время выстрела, Novate.ru рекомендует положить бутылку горизонтально на два карандаша. Вода с содой проникнет в упаковку с виннокаменной солью, и пробка с громким звуком вылетит наружу.
6. Летающие шарики
Летающие шарики-бабочки.
Для этого фокуса вам потребуется бутылка с широким горлышком, сода, винная кислота (виннокаменная соль), воронка и несколько легких шариков. Шарики нужно украсить бумажными крылышками, бутылку наполовину наполнить водой, высыпать порошки и плотно закупорить крышкой, в которой заранее проделать отверстие для воронки. Последний штрих - установка воронки с шариками. Во время химической реакции будет выделяться газ, который заставит шарики то и дело взлетать.
7. Скачущий наездник
Бессознательные движения и скачущий наездник.
Возьмите небольшую щепку и отколите от нее две палочки. Конец одной нужно распушить и вставить в отверстие в щепке, вторую наоборот заточить и вставить в то же отверстие под острым углом. Получившуюся фигурку можно раскрасить и «посадить» на лезвие ножа. А сам нож вручить кому-то из зрителей. Предупредите участника, что нож нужно держать совершенно неподвижно, но так, чтобы нижние концы палочек соприкасались со столом. Уже через несколько секунд все заметят, что несмотря на концентрацию, палочки двигаются, вследствие бессознательно сообщаемых толчков.
8. Сварить яйцо
Альтернативный способ варки яиц.
Варить яйца не обязательно на плите. Чтобы выполнить все процессы приготовления, вам потребуется: свеча, яйцо, картонная коробочка или глубокая тарелка. Имеющуюся у вас емкость заполните водой, опустите яйцо и держите над горящей свечой. Если вы выбрали картонную коробку, не волнуйтесь, пока в ней есть вода, бумага не загорится, а яйцо очень быстро сварится всмятку.
9. Маятник
Необычный маятник.
Хотите смастерить маятник, который поразит всех? Тогда возьмите большой бокал для вина, наполните его водой и накройте плотной бумагой. Для пущей эффектности края рюмки можно смазать салом. Также важно сделать так, чтобы воздух не проникал под бумагу. При наклоне давление так сильно нажмет на бумагу, что его содержимое не прольется. Посередине вашей импровизированной бумажной крышки закрепите крючок с веревкой и тщательно промажьте воском, чтобы не нарушить герметичность стакана. К свободному концу веревки можно прикрепить любой грузик, и вуаля - необычный маятник готов.
10. Карусель
Карусель, которая крутится с пол-оборота.
Для создания этой чудной карусели, вам понадобится бутылка от шампанского, две пробки, несколько иголок и пара вилок. В обе пробки воткните иголки, одна напротив другой и две вилки, но уже горизонтально и на одинаковой высоте. Посередине верхней пробки положите вертикально монету. Повернете ее ребром - карусель начнет крутиться и будет раскручиваться от легчайшего движения руки.
Видео-бонус:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии