Целое море внутри: прекрасные гифки, демонстрирующие богатство микрокосма

Лукас Игиль и Айла Эл-Мусса совместно создают совершенно потрясающие гифки. Это часть их проекта Visual Philosophies. Новая серия изображений носит название Deep Discovery и состоит из силуэтов людей, в которые встроены различные анимации.



Эти движущиеся изображения не просто красиво выглядят, они также подталкивают к размышлениям о человеческой душе. Если Вселенная внутри нас, на что она может быть похожа?































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