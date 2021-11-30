С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mariia Grishina
    Это, что новая мода для деревенщин?Лайфхаки, которые...
  • Михаил
    как здесь оставлять свой комментарий3 секрета приборн...
  • Анатолий Федоров
    Мир Тесен, если до конца недели я по-прежнему буду лишён возможности комментировать, у я покидаю вас.«Ваш дом Гулаг!»:...

Целое море внутри: прекрасные гифки, демонстрирующие богатство микрокосма

Лукас Игиль и Айла Эл-Мусса совместно создают совершенно потрясающие гифки. Это часть их проекта Visual Philosophies. Новая серия изображений носит название Deep Discovery и состоит из силуэтов людей, в которые встроены различные анимации.

Эти движущиеся изображения не просто красиво выглядят, они также подталкивают к размышлениям о человеческой душе. Если Вселенная внутри нас, на что она может быть похожа?

Целое море внутри: прекрасные гифки, демонстрирующие богатство микрокосма

Целое море внутри: прекрасные гифки, демонстрирующие богатство микрокосма

Целое море внутри: прекрасные гифки, демонстрирующие богатство микрокосма

Целое море внутри: прекрасные гифки, демонстрирующие богатство микрокосма

Целое море внутри: прекрасные гифки, демонстрирующие богатство микрокосма

Целое море внутри: прекрасные гифки, демонстрирующие богатство микрокосма

Целое море внутри: прекрасные гифки, демонстрирующие богатство микрокосма

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх